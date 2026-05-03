Němcová dojela na Gracia Orlová pátá, pád v závěrečné etapě změnil souboj o triumf

Dixonová měla před finále před Liechtiovou v průběžném pořadí náskok osmi sekund, na očekávané souboje na sprinterských prémiích ale nedošlo. Australanku, jež měla na kontě dvě etapová vítězství, potkal hned v úvodu 101,6 km dlouhé trasy pád, a přestože se ještě snažila dotáhnout zpět do pelotonu, na konci druhého okruhu nakonec odstoupila. Po pádu nedokončila ani česká cyklistka Kristýna Zemanová, jež v závodě dosáhla na dvě pódiová umístění.
Liechtiová si pozici pohlídala a v konečném pořadí zvítězila s náskokem šesti sekund před Tess Moermanovou z Belgie. Třetí skončila Slovenka Sofia Ungerová, která ovládla závěrečný hromadný spurt v Orlové.
V hlavním pelotonu dojela na 31. místě i Němcová, nejlepší z Češek byla v závěrečné etapě na 19. místě Eliška Hanáková. V celkové klasifikaci se posunula na 12. příčku.
Etapový závod žen Gracia Orlová
5. etapa (101,6 km)
1. Ungerová (SR) 2:41:30, 2. Sipková (Pol.), 3. Liechtiová (Švýc.), 4. Borgströmová (Švéd.), 5. Basilicová (It.), 6. Vanderaerdenová (Belg.), ...19. Hanáková, 31. B. Němcová všechny stejný čas, 39. Kysilková (všechny ČR) -16
Konečné pořadí: 1. Liechtiová 11:06:37, 2. Moermanová (Belg.) -25, 3. Ungerová -27, 4. B. Němcová -1:28, 5. Goldschmidtová (Něm.) -1:29, 6. Kolkowiczová (Pol.) -1:39, ...11. Hanáková -2:52, 30. Kysilková -5:05