Test technologie pro MS. Cyklistky povezou GPS lokátory na závodě Kolem Romandie

„Cílem tohoto testu bude vylepšit sledovací software UCI a zavést protokoly pro poskytování dat v reálném čase lékařským týmům, vedení závodu a komisařům UCI,“ uvedla unie v prohlášení. „Tento systém posílí kontrolu bezpečí cyklistů během závodů a v případě nehody umožní rychlou reakci. Je to důležitý krok k zajištění bezpečnosti jezdců.“
Je to ostuda, vrchol pokrytectví, zní na adresu UCI kvůli smrti Furrerové
Na loňském světovém šampionátu v Curychu zemřela osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová, jež při pádu utrpěla zranění hlavy. V závodě juniorek údajně ležela hodinu a půl sama u silnice, než ji organizátoři našli. Následkům zranění o den později podlehla.
Kola všech účastníků vybavili GPS lokátory také pořadatelé letošního závodu Kolem Švýcarska. Třídenní závod Kolem Romandie žen se pojede ve Švýcarsku od pátku.