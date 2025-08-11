Test technologie pro MS. Cyklistky povezou GPS lokátory na závodě Kolem Romandie

  18:24
Cyklistky budou tento týden na závodě Kolem Romandie testovat GPS lokátory, jež mají pomoci k větší bezpečnosti v pelotonu. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) hodlá stejnou technologii využít na zářijovém mistrovství světa ve Rwandě, kde bude povinná pro všechny účastníky od juniorů po kategorii elite.

Peloton zdolává alpský průsmyk v závodě Kolem Romandie. | foto: AP

„Cílem tohoto testu bude vylepšit sledovací software UCI a zavést protokoly pro poskytování dat v reálném čase lékařským týmům, vedení závodu a komisařům UCI,“ uvedla unie v prohlášení. „Tento systém posílí kontrolu bezpečí cyklistů během závodů a v případě nehody umožní rychlou reakci. Je to důležitý krok k zajištění bezpečnosti jezdců.“

Je to ostuda, vrchol pokrytectví, zní na adresu UCI kvůli smrti Furrerové

Na loňském světovém šampionátu v Curychu zemřela osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová, jež při pádu utrpěla zranění hlavy. V závodě juniorek údajně ležela hodinu a půl sama u silnice, než ji organizátoři našli. Následkům zranění o den později podlehla.

Kola všech účastníků vybavili GPS lokátory také pořadatelé letošního závodu Kolem Švýcarska. Třídenní závod Kolem Romandie žen se pojede ve Švýcarsku od pátku.

