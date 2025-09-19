„Díky tomuto systému lze rychle identifikovat jakýkoli incident nebo nehodu, která mohla zůstat bez povšimnutí. Bude možné co nejrychleji pomoct dotčené osobě mobilizací těch, kteří jsou poblíž, a záchranných složek,“ uvedla UCI v prohlášení.
Na loňském světovém šampionátu v Curychu zemřela osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová, jež při pádu utrpěla zranění hlavy. V závodě juniorek údajně ležela hodinu a půl sama u silnice, než ji organizátoři našli. Následkům zranění o den později podlehla.
Historicky první světový šampionát na africkém kontinentu zahájí nedělní časovky v obou elitních kategoriích. Závody s hromadným startem začnou ve Rwandě ve čtvrtek a vyvrcholí příští neděli kláním mužů.