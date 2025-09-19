Bezpečnost především. Všichni cyklisté na MS ve Rwandě povezou GPS lokátor

Autor: ,
  13:47
Všichni závodníci na letošním mistrovství světa v silniční cyklistice, které začne v neděli v Kigali, budou mít kvůli větší bezpečnosti na kole připevněné GPS lokátory. Oznámila to Mezinárodní cyklistická unie UCI s tím, že stejnou technologii úspěšně vyzkoušela v srpnových závodech Kolem Romandie a Kolem Švýcarska.
Fotogalerie3

Cyklisté ze Spojených arabských emirátů se chystají na mistrovství světa ve rwandském Kigali. | foto: jerome delayAP

„Díky tomuto systému lze rychle identifikovat jakýkoli incident nebo nehodu, která mohla zůstat bez povšimnutí. Bude možné co nejrychleji pomoct dotčené osobě mobilizací těch, kteří jsou poblíž, a záchranných složek,“ uvedla UCI v prohlášení.

Na loňském světovém šampionátu v Curychu zemřela osmnáctiletá Švýcarka Muriel Furrerová, jež při pádu utrpěla zranění hlavy. V závodě juniorek údajně ležela hodinu a půl sama u silnice, než ji organizátoři našli. Následkům zranění o den později podlehla.

Historicky první světový šampionát na africkém kontinentu zahájí nedělní časovky v obou elitních kategoriích. Závody s hromadným startem začnou ve Rwandě ve čtvrtek a vyvrcholí příští neděli kláním mužů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Bezpečnost především. Všichni cyklisté na MS ve Rwandě povezou GPS lokátor

Všichni závodníci na letošním mistrovství světa v silniční cyklistice, které začne v neděli v Kigali, budou mít kvůli větší bezpečnosti na kole připevněné GPS lokátory. Oznámila to Mezinárodní...

19. září 2025  13:47

Verstappen a Ferrari? Chce tam každý, ale já radši vyhrávám, prohlásil mistr světa

Je to destinace, která láká kdejakého pilota formule 1. Cíl, o kterém sní od dětství mnoho závodníků. Sednout si do červeného Ferrari by byl zážitek, na který by nikdy nezapomněli. Ale ne každý k...

19. září 2025  13:30

Počáteční trénink Ázerbájdžánu pro mclareny, nejrychlejší byl Norris

Vstupní trénink na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 ovládli piloti vedoucího týmu McLaren. Nejrychlejší byl Brit Lando Norris o 310 tisícin sekundy před týmovým kolegou Oscarem Piastrim z...

19. září 2025  13:25

Atletika ONLINE: Železná končí, o oštěpařské finále bojuje ještě Sičaková

Sledujeme online

Sedmý den atletického světového šampionátu přišla na tokijském stadionu řada na oštěpařky. Kvalifikační pokusy se vůbec nepovedly Andree Železné, která se loučí s výkonem 53,43 metru. Česká...

19. září 2025  10:25,  aktualizováno  13:11

Skaut, nebo realiťák? Indrák v třiceti letech ukončil hokejovou kariéru

Dojemné video na kostce a bouřlivý aplaus téměř zaplněné plzeňské haly před zápasem s jihočeským Motorem. To byla na konci minulého týdne tečka za aktivní hokejovou kariérou Miroslava Indráka, jenž...

19. září 2025  13:03

Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou: Je vidět, že nemá zájem pomáhat

Ve Švédsku ještě Jakub Vrána není ani měsíc a půl, hned zkraje angažmá ale nevyvolává dobrý dojem. Český útočník si po návratu z NHL do Linköpingu, kde s dospělým hokejem začínal, zatím nevede dobře....

19. září 2025  13:03

Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti

Premium

Nebývá zrovna častou adresou českých hokejistů. Museli byste zalistovat až do dubna roku 2015, kdy se objevil v dresu Edmontonu poslední z krajánků. Tehdy si plnil své sny v NHL obránce David Musil,...

19. září 2025

Božská Sydney. V Tokiu překonala i Kratochvílovou. Do jaké výzvy se pustí teď?

Od našeho zpravodaje v Japonsku Vládla čtyřstovce překážek. Slavila na ní olympijská i světová zlata, přepisovala historické tabulky. Potřebovala nicméně novou motivaci, a tak si vymyslela: Vyzkouším, jak se popasuju s tou hladkou!...

19. září 2025  11:31

Ještě jednou ovládnout Zlatou přilbu. Milík se vrací a hned má cíle nejvyšší

Ačkoliv by se mohlo zdát, že má plochodrážník Václav Milík své nejlepší sportovní dny už za sebou, motivace mu rozhodně nechybí. O úspěch se chce porvat jak v neděli na domovském pardubickém oválu...

19. září 2025  11:11

Skvělá zpráva pro českou cyklistiku. Novák povýší do world tour, získal ho Movistar

Bienvenido! Španělský Movistar přivítal v pátek ráno Pavla Nováka do svých řad. Dvacetiletý český cyklista zatím ve své kariéře potřeboval hlavně italštinu, nyní si bude muset zvykat na jiný románský...

19. září 2025  10:55

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Válečníci začnou masivním nájezdem. Na startu ligy se představí sedmkrát venku

Šňůrou sedmi venkovních zápasů odstartuje ligová sezona pro basketbalové Válečníky. Jejich hala prochází rekonstrukcí a Děčín se poprvé doma v letošní NBL představí až 1. listopadu proti Olomoucku.

19. září 2025  10:48

Salač by mohl změnit motorku, v příští sezoně má jezdit za tým RW Racing

Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezoně startovat v mistrovství světa v kategorii Moto2 v nizozemském týmu RW Racing GP. O dohodě informoval web britské televizní stanice Sky Sports s...

19. září 2025  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.