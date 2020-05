Virtuálnímu výjezdu na Stelvio kraloval italský cyklista Ciccone

Čtyřnásobný vítěz Tour de France Brit Chris Froome ve virtuálním zhruba tříkilometrovém výjezdu na Stelvio s průměrným stoupáním 8,69 procenta vypadl hned v prvním kole po porážce s Francouzem Warrenem Barguilem.

„Moc se mi to líbilo, byl to unikátní formát a skutečná výzva. Opravdu mě to bavilo. A teď si odpočinu,“ uvedl Ciccone, pětadvacetiletý člen stáje Trek Segafredo, který během loňské Tour de France jel chvíli ve žlutém trikotu vedoucího závodníka.

Ve virtuálním stoupání na Stelvio, v kterém se představilo osm cyklistů, Ciccone předčil nejdříve Dána Jakoba Fuglsanga. Pak na něj nestačili ani Němec Simon Geschke a De Gendt.

The Challenge of Stars zahájil sobotní souboj sprinterů, který ovládl Nizozemec Fabio Jakobsen.

Na silnici by měli cyklisté po koronavirové pauze znovu startovat od srpna.