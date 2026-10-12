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Od Vacka k Bittnerovi. Elitní italský vrchař mění po osmi letech tým: Chci novou výzvu

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  22:46
NÁPLAST NA ZKLAMÁNÍ. Giulio Ciccone doufal na letošním Giru v etapové...

NÁPLAST NA ZKLAMÁNÍ. Giulio Ciccone doufal na letošním Giru v etapové vítězství, nakonec mu musí jako cena útěchy posloužit modrý dres pro nejlepšího vrchaře. | foto: Reuters

Zklamaný Giulio Ciccone projíždí cílem 19. etapy Gira.
Giulio Ciccone ve 14. etapě Gira.
Ital Giulio Ciccone z Lidl-Trek během propršené páté etapy italského Gira
Po sedmi letech se Giulio Ciccone znovu oblékl do růžového dresu.
25 fotografií
Italský cyklista Giulio Ciccone skončil po osmi letech v týmu Lidl-Trek, kde byl kolegou českého šampiona Mathiase Vacka. Na příští tři sezony podepsal smlouvu se stájí Pinarello Q36.5, jejíž dres bude nově oblékat i český sprinter Pavel Bittner.

Jedenatřicetiletý Ciccone se rozloučil s angažmá v Lidl-Treku třetím místem v sobotním monumentu Kolem Lombardie. S německým týmem se domluvil na ukončení spolupráce, i když měl kontrakt ještě na tři roky.

„Po osmi letech ve stejném týmu je to velké rozhodnutí, ale opravdu jsem to chtěl. Cítím, že mám stále co nabídnout, a potřeboval jsem novou výzvu, motivaci a prostředí, ve kterém bych se cítil jako doma,“ řekl nejlepší vrchař Tour de France v roce 2023.

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Vrchařskou soutěž ovládl také dvakrát na Giru d’Italia, z kterého má rovněž tři etapová vítězství.

V Pinarellu se sejde i s britskou hvězdou Tomem Pidcockem. „Vždycky jsem ho obdivoval. Nejen kvůli jeho talentu, ale i proto, že je to jezdec, který přemýšlí jinak a nebojí se dělat věci po svém,“ uvedl Ciccone.

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