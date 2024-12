Albánské prokletí Gira? Balkánská země si stěžuje na Italy a chce slevu

Nápad to byl prvoplánově dobrý. Uskutečnit Grande Partenza v podobě úvodních tří etap na albánské půdě. Tedy v zemi, která ještě nikdy žádnou etapu Grand Tour nehostila – a se kterou se navíc nyní vláda Georgie Meloniové snaží aktivně spolupracovat ohledně detenčních zařízení, kam budou dočasně umístěni žadatelé o azyl v Itálii.

Jenže albánský scénář se posléze ukázal jako velmi problematický a organizátory ze společnosti RCS nedostatečně prověřený.

Původní prezentace celé trasy Gira, naplánována na 12. listopadu, byla proto bez udání konkrétního důvodu týden před jejím konáním odložena. Což se nelíbilo například i mnohým reportérům, kteří na ni měli zakoupené letenky a nemohli je už refundovat.

Dosud není určen ani pevný termín pro náhradní prezentaci, existuje jen neurčitá zpráva, že k ní dojde „někdy začátkem ledna“. Což by mohl být vážný zásah do předsezonního plánování týmů vybírajících vhodné jezdce pro jednotlivé podniky Grand Tour také podle odlišných profilů, které Giro, Tour a Vuelta nabízejí.

Na výtky UAE, Vismy, Ineosu a dalších stájí nicméně italští organizátoři reagovali ujištěním, že týmům a jezdcům dodají podklady k trase (nebo alespoň k její podstatné části) v předstihu už během prosince.

A v čem tkví největší úskalí albánského problému?

Původně se spekulovalo, že důvodem zpoždění prezentace jsou obavy o kvalitu silnic mimo hlavní město Tirana a finanční neshody s albánskou stranou. Chudá balkánská země měla totiž za právo hostit tři úvodní etapy zaplatit organizátorům ze společnosti RCS částku 7 milionů eur, což je běžná suma vyžadovaná za pořádání Grande Partenza, jakou v minulosti uhradili například i Irové nebo Izraelci.

Jenže Albánci ji najednou zaplatit odmítají a dožadují se „slevy“.

Proč?

Údajně kvůli negativním komentářům o Albánii v italských médiích, které navíc po odložení prezentace závodu eskalovaly.

Organizátoři se zároveň začali obávat rovněž politické odezvy albánského startu u některých fanoušků, která by mohla být obdobně negativní jako při startu závodu v Izraeli v roce 2018. Navíc se debatuje také o tom, že nejisté albánské dobrodružství i větší riziko pádů a zranění na tamních silnicích by mohlo odradit od startu některé velké cyklistické hvězdy.

Giro 2018 a jeho start v Izraeli, cyklisté v Negevské poušti:

veloimages @veloimages The beauty of climbing in The Negev Desert.

#giro101 #Israel #procycling https://t.co/jAacS9BpQI oblíbit odpovědět

Podle listu Il Post albánská vláda kritizovala vysílání společnosti TV La7 a zobrazování negativního obrazu Albánie v jejích reportážích. Považuje tudíž za paradoxní platit sedm milionů eur za start Gira právě společnosti RCS, která je spoluvlastníkem La7.

Server Inbici nicméně soudí, že nedávné jednání v ústředí RCS mělo současnou diplomatickou krizi vyřešit a zahájení závodu v Albánii posvětit.

Podle Il Post vedení Gira v současnosti absolvuje i soukromé rozhovory s některými špičkovými cyklisty, kteří uvažují o účasti na Giru, při nichž jim chce poskytnout „odpovídající záruky v případě startu“. Jaké? To sice nikdo nezveřejnil, ale pravděpodobně finanční.

Zatím jen spekulace. Takhle snad měly vypadat úvodní tři etapy Gira na albánském území:

Pokud by nakonec k dohodě s Albánií přesto nedošlo, bylo by to už podruhé za posledních šest let, kdy by museli Italové zrušit nebo přeložit předpokládaný start svého závodu v zahraničí.

V roce 2020 mělo Giro vyrazit na svoji pouť z Maďarska, po vypuknutí covidové krize však premiér Viktor Orbán hermeticky uzavřel zemi, dokonce na delší období než jinde v Evropě.

Maďarská strana se pak právě kvůli covidovým opatřením zřekla hostitelství závodu i v náhradním podzimním termínu, přestože se od srpna 2020 už v Evropě závodilo.

Jak skončí námluvy s Albánií, si ještě musíme počkat.

Stále je možné, že zajímavá vize dopadne podobným krachem jako akce premiérky Meloniové, když v rámci bilaterální dohody dojednala v Albánii dvě detenční centra, kam italské úřady plánovaly umístit měsíčně až 3 000 žadatelů o azyl zachycených v mezinárodních vodách.

Jenže převoz migrantů zatrhly premiérce italské soudy odkazující se na problematické stanovení seznamu takzvaných bezpečných zemí.

V případě cyklistů naopak hrozí, že vizi RCS ukončí sama albánská vláda.