Simon Yates ví, že na Giru už nesmí být přemotivovaný. Co ukáže Etna?

Nečekaný triumf Simona Yatese v sobotní časovce Gira v Budapešti toho byl důkazem.

Pokud pomineme Italy, hledali bychom asi marně jiného současného cyklistu, jenž by měl k Giru tak silný a osobní vztah jako on.

Pět let v řadě se vrací.

Zažívá tu skvostné dny, euforii, smutek i beznaděj. Cítí vnitřní pnutí, že na Corsa Rosa ještě nenaplnil svůj osud.

V roce 2018 na Giru dva týdny řádil, vyhrál tři etapy, oblékal růžový dres. Jenže v 19. etapě ho drtivý 80kilometrový útok Chrise Frooma v průsmyku Finestre odrovnal a zničil.

ČERNÝ DEN. Simon Yates (vpravo) během osudné 19. etapy Gira 2018.

Načež do cíle dorazil s mankem 38 minut.

Tehdy se slzami v očích říkal: „Byl to nejtvrdší den v mém životě. Ve třetím týdnu závodu jsem nebyl schopný regenerovat, jen jsem ukazoval poker face, že je vše v pořádku. A pak už to nešlo.“

Experti mu následně vyčetli, že na Giru vystřílel své náboje příliš brzy, že opět jednou neukočíroval svoji přemotivovanost.

„Byla to lekce. Poučil jsem se,“ uznal. Také jeho šéf Matt White ujišťoval: „Do Vuelty vstoupíme s jiným nastavením.“

O tři měsíce později španělskou Grand Tour ovládl a v soubojích s Quintanou, Masem a Lópezem prokázal, jak strategicky dozrál.

TRIUMFÁTOR. Vueltu 2018 ovládl Simon Yates (uprostřed) před druhým Španělem Enrikem Masem (vlevo) a třetím Kolumbijcem Miguelem Ángelem Lópezem.

Mnozí tudíž očekávali, že s trofejí pro šampiona v madridském cíli pronese: „Příští rok bude na řadě Tour.“

Jenže Simon Yates místo toho řekl: „Chci se vrátit na Giro. Mám tam nedokončenou práci.“

A má ji stále.

V roce 2019 obsadil na Giru osmé místo. V sezoně 2020 musel po pozitivním testu na covid odstoupit. Loni dojel třetí, když vynikající výkony střídal s horšími, především v chladném horském počasí, které mu nikdy nesedělo.

„Ale co s tím nadělám?“ tvrdí letos. „Mohu si vzít pár kousků oblečení navíc a doufat, že mě tentokrát zima nesemele. Tak jako když jsem vyhrál poslední etapu Paříž–Nice, přestože pršelo a na jednom z kopců byla nula stupňů.“

Po zdařilém vstupu do sezony, kdy dojel celkově pátý na Ruta del Sol a druhý na Paříž–Nice, ho stejně jako mnohé jiné jezdce vyhnalo z pelotonu delší onemocnění.

„Jakýsi zánět průdušek,“ vysvětloval. „Možná ta letošní vlna nemocí vznikla i proto, že jsme dva roky nosili roušky a náš imunitní systém tím byl trochu potlačený. Docela mě to srazilo na kolena.“

Před Girem si nebyl jistý, co od sebe očekávat. „Tréninková čísla sice vypadají dobře, ale v minulosti jsem si ověřil, že to nemusí být vždy dobrý ukazatel pro závody,“ poznamenal.

Na startu sobotní časovky nepatřil mezi její největší favority, ovšem pryč jsou doby, kdy tato disciplína byla jeho Achillovou patou. Ani Tom Dumoulin, ani růžový Mathieu van der Poel na něj nestačili.

Yates exceloval a posunul se na druhou příčku celkového pořadí, jen o 11 sekund za van der Poelem, který rozhodně o absolutní prvenství na Giru s vrchaři bojovat nehodlá a je připraven, že v úterý na Etně výsostný dres odevzdá. Yates je tudíž logickým kandidátem na dalšího majitele Maglia Rosa.

Chce ho tak brzy?

A není jeho forma předčasná?

To jsou často přetřásané otázky před dnešním stěhováním Gira z Maďarska na Sicílii.

Se vzpomínkou na rok 2018 Yates připomíná: „Nehledejte za mým časovkářským vítězstvím příliš mnoho. Raději zůstaneme v klidu. Uvidíme, co se stane na Etně.“

Stáj Bike-Exchange nemá na Giru tak silný podpůrný tým jako kdysi, kdy pro Yatese pracovali i Estéban Chaves, excelentní domestik Mikel Nieve nebo v letech 2017 a 2018 také Roman Kreuziger.

Snaha hájit dva a půl týdne růžový dres by mohla být kontraproduktivní a odebrala by týmu včetně Yatese příliš mnoho sil.

„Nebylo by to však poprvé, co některá stáj získala v prvním týdnu dres lídra, pak ho předala některému z uprchlíků a později si ho zase vzala zpět,“ říká šéf týmu White. „Našim cílem je pódium pro vítěze za dva a půl týdne.“

Při veškeré své lásce k Giru dokonce sám Simon Yates připouští, že letošní pokus o titul z italské Grand Tour bude dost možná jeho poslední.

Snad i kvůli těm šedinám.

„Už jsem do Gira v životě hodně vložil a Giro mi toho hodně vrátilo,“ ujišťuje. „Ale cyklistická kariéra není věčná. Cítím, že bych měl v příštích sezonách zkusit také něco jiného.“