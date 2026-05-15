Giro ONLINE: Zatím největší test favoritů. Z pelotonu odjíždí pětice, jede v ní i Milan

Sledujeme online   10:53aktualizováno  11:20
Mezi hlavními favority na celkové pořadí letošní italské Giro zatím nabídlo spíš jen náznaky soubojů, to se ale v sedmé etapě mění. Cyklistická Grand Tour servíruje dosud nejtěžší kopec ročníku, Blockhaus. Jak dějství dopadne? Sledujte od 10.55 hodin online.

Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu v růžovém dresu během šesté etapy italského Gira | foto: AP

Stoupání na Blockhaus měří 13,6 kilometru s průměrným sklonem 8,4 procent. Jde o celkem pravidelný výšlap a nejtěžší pasáže mají 14 procent.

Vůbec poprvé se v itineráři objevil v roce 1967, kdy zde slavil legendární Kanibal Eddy Merckx. Naposledy v roce 2022 se tu Jai Hindley odrazil k celkovému vítězství.

ONLINE: 7. etapa italského Gira

podrobná reportáž od 10:55

Už před ním budou muset cyklisté zdolat několik kopců. Etapa sice začne pozvolně a prvních zhruba 120 kilometrů vede víceméně po rovině, ve druhé polovině se ale silnice zlomí a peloton se bude potýkat například s vrchařskou prémií druhé kategorie Roccaraso, která měří necelých sedm kilometrů a má průměrný sklon 6,4 procenta.

Začnou už zde první útoky favoritů? Nebo si boj nechají až na samotný závěr?

Profil 7. etapy Gira d’Italia 2026

Celkovou klasifikaci vede Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu, který má k dobru na druhého Španěla Igora Arrietu z UAE 2:51 sekundy.

Největší favorité se drží u sebe na ztrátě mezi šesti a šesti a půl minutami. Nizozemec Thymen Arensman z Ineosu z desátého místa ztrácí 6:18 minuty, stejný odstup má i jedenáctý Ital Giullio Pellizari z Red Bullu.

Vingegaard není neporazitelný. Koho semele Blockhaus, první horský test Gira?

Dán Jonas Vingegaard zatím drží patnáctou příčku s odstupem 6:22 minuty. Totožnou ztrátu má i devatenáctý Jan Hirt z NSN Cycling.

V závodě pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets, kterým patří 144., respektive 145. místo. Ti si ale plní především týmové úkoly a pracují pro sprintera Dylana Groenewegena.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

15. května 2026  10:53,  aktualizováno  11:20

