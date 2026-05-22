Giro ONLINE: Velká příležitost pro únik a tempaře, očekává se velké finále

Autor:
Sledujeme online   13:00
Třináctá etapa Gira d’Italia je opět jen těžko předvídatelná. Dala by se totiž rozdělit na dva zcela odlišné závody – rovinatý profil po většinu dne a těžkou dvojici stoupání v samotném závěru. Nabízí tak příležitost pro tempaře, vrchaře z úniku i jezdce na celkové pořadí. Celý průběh třináctého pokračování můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Peloton ve 12. etapě Gira. | foto: AP

Páteční pokračování italské Grand Tour vyráží z historické Alessandrie a peloton se bude klikatit od jihu k severu. Jakmile jezdci projedou Aronou, přesunou se na západní břeh malebného jezera Lago Maggiore.

Na programu je 189 kilometrů, z nichž zhruba 160 vede po relativně snadném, rovinatém profilu. Celkové převýšení 1 400 metrů je však naskládáno především na závěrečných 23 kilometrech na úpatí Alp, kde na cyklisty čeká dvojice selektivních stoupání.

ONLINE: Alessandria–Verbania, 189 km

Průběh 13. etapy Gira sledujeme od 12:55 podrobně.

Ještě před nimi, konkrétně na 156. kilometru, se bude bojovat o body na rychlostní prémii ve Strese, takže v první části etapy lze očekávat snahu sprinterských týmů mít vývoj pod kontrolou. Hlavní taktická bitva ale propukne až v samotném závěru.

Prvním výšlapem je prémie čtvrté kategorie Bieno (2,4 km s průměrným sklonem 5,5 %). Následuje krátký sjezd do Trobasa a poté 4,7 km dlouhé stoupání třetí kategorie na Ungiascu s průměrem 7,1 %. Poslední půldruhý kilometr tohoto kopce má ale sklon nad 10 procent, což hlavní pole výrazně nadělí. Z vrcholu do cílové Verbanie pak zbývá už jen 13 kilometrů.

Profil 13. etapy Gira d’Italia 2026

Naposledy se v třicetitisícovém městě v regionu Piemont finišovalo v roce 2015. Tehdy si osamoceně z úniku dojel pro svůj druhý etapový triumf v ročníku Philippe Gilbert. A velký boj o vytvoření skupiny uprchlíků se dá předpokládat i tentokrát. Profil by mohl znovu sedět ve skvělé formě jedoucímu Jhonatanu Narváezovi z UEA, i tempařům v čele s Filippem Gannou z týmu Netcompany Ineos.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Ten po dominantním vítězství v časovce pojede ve svém revíru, v cílové Verbanii se totiž narodil. „Nemohu popřít, že tahle domácí etapa do Verbanie pro mě hodně vyčnívá,“ prohlásil Ganna už minulý týden.

Náročnost a nevyzpytatelnost profilu i samotného průběhu etapy však ze hry nevylučuje ani jezdce na celkové pořadí. Vrchol nejtěžšího kopce je blízko cíle a po něm navíc následuje technický sjezd, což je ideální příležitost pro zaskočení některého z hlavních favoritů.

