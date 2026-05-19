Giro ONLINE: Dlouhá časovka. Na trati jsou bratři Kopečtí, Vingegaard zatím čeká

13:39
Po volném dni se italské Giro opět rozjíždí. V desáté etapě je na programu časovka, o které se hovoří jako jedné z možných rozhodujících částí závodu. Jak dopadne? Sledujte od 13:15 v podrobné online reportáži. Vingegaard startuje v 16:28.

Dán Jonas Vingegaard z Vismy se rozjíždí před časovkou v desáté etapě Gira | foto: AP

Jde o jedinou časovku letošního ročníku.

Bude ale pořádně dlouhá, cesta mezi městy Viareggio a Massa zabere rovných 42 kilometrů.

Je to trať, která bude svědčit ryzím odborníkům na tuto disciplínu. Nenachází se na ní totiž žádný kopec, a rozhodovat tak bude jen maximální výkon na rovině.

Velkým favoritem je Ital Filippo Ganna z Ineosu, velké ambice mohou mít i další skvělí časovkáři jako Francouz Remi Cavagna z Groupamy, Dán Mikkel Bjerg z UAE či Belgičan Victor Campenaerts z Vismy.

Profil 10. etapy Gira d’Italia 2026

Čeká se, že by se také mělo dařit Vingegaardovi a podle papírových předpokladů by zde mohl najet v celkové klasifikaci na soupeře další cenné sekundy nebo až minuty.

Celkově se lídr stáje Visma Lease a Bike nachází na druhém místě s mankem 2:24 na Portugalce Afonsa Eulália z Bahrainu. Třetí je Rakušan Felix Gall z Decathlonu, který má manko 2:59. Čtvrtý Australan Jai Hindley z Red Bullu už ztrácí 4:32 minuty.

Na časovku s nachlazením. Budu trpět, ale boj o top 10 nevzdávám, říká Hirt

Startuje se od konce celkového pořadí. Jako první tedy jde na start Nizozemec Frank van den Broek z Picnicu. Vingegaard na trať vyráží v 16:28. Matyáš Kopecký jede v 13:31, Tomáš Kopecký o dvě minuty později. Jan Hirt se představí od 15:58.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

