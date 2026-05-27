Vyráží se z historického města Cassano d’Adda, které leží pouhých 30 kilometrů východně od Milána podél toku řeky Adda. Toto město, známé svým středověkým hradem Visconti a bohatou gastronomií, vyprovodí cyklisty úvodními 55 kilometry po rovině. Právě tady se ale očekávat velká přehlídka nástupů, protože dostat se do úniku před prvním kopcem bude naprosto klíčové.
ONLINE: 17. etapa (Cassano d’Adda - Andalo, 202 km)
Závod můžete sledovat od 12.20 v podrobné online reportáži.
Hned na úvod náročnější pasáže totiž čeká stoupání Passo dei Tre Termini dlouhé 8,2 kilometru s průměrným sklonem 5,9 %. V těsném závěsu navíc následuje další kopec Cocca di Lodrino. Následných padesát kilometrů se pak bude neustále mírně stoupat do údolí Valle del Chiese. V poslední třetině trasy pak profil neustále stoupá a klesá, a od obce Tione di Trento je navíc trať i technicky velmi náročná.
Takzvaný Red Bull kilometr tentokrát leží přibližně 15 kilometrů před cílem. Jedná se sice o nekategorizované stoupání, ale parametry 8,3 kilometru s průměrem 3,6 % zřejmě vytvoří rozdíly a dají se očekávat první útoky v boji o vítězství v etapě. Po rychlém sjezdu z Andalo-Lever se pak silnice znovu zvedne do finálového výšlapu na vrchol Andala (2,3 kilometru s průměrem 6,8 %). Ten končí pouhé dva kilometry před páskou, po nichž následuje už jen závěrečná rovina.
Navýšení rozdílů vpředu celkové klasifikace se nepředpokládají. Nevyzpytatelný profil podobných tranzitních etap však už mnohokrát ukázal, že všichni lídři musí zůstat stoprocentně pozorní. Vzhledem k tomu, že peloton má před sebou ještě dva klíčové horské dojezdy a stáj Visma zásluhou Jonase Vingegaarda má po čtyřech triumfech v čele pohodlný náskok, dá se očekávat, že uprchlíky nikdo nahánět nebude.
Pro tempaře, klasikáře, ale i výbušnější vrchaře tak jde o další možnost zabojovat o vítězství v etapě. Největším kandidátem je Jhonatan Narváez z UAE, který letos ovládl už tři etapy. Ekvádorec navíc v boji o fialový dres pro nejlepšího jezdce bodovací soutěže ztrácí pouhé dva body na sprintera Paula Magniera ze Soudal Quick-Step. Francouzský rychlík dostane šanci hned ve čtvrtek, a tak by tým Soudal mohl dát volnou ruku Jasperu Stuyvenovi, aby šel do úniku a posbíral důležité body před Narváezem.
Stáj UAE Emirates však může sázet i na další jezdce – vítěze páté etapy Igora Arrietu nebo mladého Jana Christena. Příležitost ukázat se opět před domácími fanoušky má Alberto Bettiol, který senzačně ovládl 13. etapu i jeho týmový kolega z Astany Diego Ulissi. Profil by měl však sedět také tempářům, jako jsou Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) nebo Lorenzo Milesi z Movistaru.
Kdo se bude radovat tentokrát?