Mathias Vacek se stal druhým českým jezdcem v historii, jenž oblékl na podnicích Grand Tour výsostný dres bílé barvy, určený nejlepšímu cyklistovi do 25 let.

Jeho dosud jediným předchůdcem byl Roman Kreuziger, který dva dny jezdil v bílé na začátku Tour 2010 a o rok později byl na Giru majitelem tohoto dresu i v milánském cíli.

Také Vacek už může říkat, že oblékl maglia bianca na dvou různých podnicích Grand Tour, řekl si o něj také loni po zahajovací časovce Vuelty v Lisabonu.

Tentokrát si šel pro bílý dres po etapě číslo 2, přičemž i v té první zaujal skvělým výkonem.

„Jsem šťastný,“ svěřoval se v sobotním večeru v Tiraně. „Ne každý den si můžete obléknout dres vedoucího jezdce některé klasifikace na Grand Tour. Tohle je teprve má druhá Grand Tour a já už zase mohu jet v bílé, takže to je něco speciálního. Měli jsme po pátku růžový trikot, fialový bodovací trikot a teď tedy máme i můj bílý. A v příští etapě určitě půjdeme zase po růžové.“

Jiný plán byste od něj ani nečekali, vždyť v celkové klasifikaci je jeho lídr Pedersen druhý jen o sekundu za Rogličem a Vacek navíc se ztrátou pěti sekund drží třetí příčku.

Na vlastní ambice nicméně před třetí etapou vedoucí kolem města Vlöre nemyslí. „Pojedeme all-in pro Madse,“ tvrdí. „Je velká šance, že si růžovou vezmeme v neděli zpět. S Madsovou formou i formou zbytku týmu máme velkou šanci.“

Obzvlášť, když se i Vacek coby ceněný Pedersenův superdomestik cítí nadmíru výtečně.

„Jsem spokojený s tím, jak se mi časovka povedla,“ dodal. „Už v první etapě jsem se cítil skvěle. V sobotu jsem do toho dal všechno, ale pár kluků bylo prostě silnějších.“

Tým Lidl - Trek měl v sobotu na 5. místě Vacka, na 6. místě Daana Hooleho a na 7. místě Madse Pedersena. Dán ve snaze uhájit růžový dres podal jeden ze svých nejlepších časovkářských výkonů v kariéře.

Však také za cílem devětadvacetiletý cyklista podotkl: „Nemohu být nespokojený, všechno šlo z mé strany perfektně. Byla to ode mě opravdu dobrá časovka, ve které mě porazili lepší kluci. I když je samozřejmě škoda té jedné sekundy, o kterou mi uteklo celkové vedení.“

Okřídlené cyklistické rčení říká, že „růžový (žlutý, červený) dres vám dává křídla“. Což mohlo platit i v Pedersenově případě, ještě na posledních desítkách metrů se snažil mocně spurtovat.

„Možná jsem také měl nějaká křídla, ale dnes mi na maglia rosa nestačila,“ zasmál se.

A co v neděli? To už může být úplně jiný příběh.

„Ať si Primož do zítřka užívá růžový dres a pak si ho zase vezmu,“ zavtipkoval Pedersen.

Odstupy favoritů celkové klasifikace (po časovce) 0.00 Roglič

+ 16 sekund Ayuso

+ 25 sekund Tiberi

+ 27 sekund Storer

+ 33 sekund S. Yates

+ 36 sekund A. Yates

+ 37 sekund Carapaz

+ 42 sekund Ciccone

+ 48 sekund Bernal

+ 51 sekund Bardet

+ 54 sekund Gaudu

+ 1:25 minuty Gee

+ 1:56 minuty Arensman

Rozhodne o tom poslední ze tří albánských etap, odehrávající se ve zvlněném profilu s největší hrozbou v podobě desetikilometrového stoupání na prémii 2. kategorie Qafa e Llogarasë se sklonem 7,4 procenta. Jeho vrchol se však nachází 39 kilometrů před cílem.

Na stoupání by jezdci Lidlu ostrým tempem rádi očesali z pelotonu mnohé z potenciálních protivníků pro možný závěrečný spurt. Přičemž jakákoliv bonifikace za první tři místa v cíli (pokud nebudeme očekávat, že ji získá také Roglič), by vrátila Pedersena do růžové.

„Jde o těžké stoupání, takže bude hodně záležet na tom, jak vysoké tempo se na něm pojede. Mads je ve vynikající formě, jeho tým se opět pokusí etapu zrežírovat pro něj,“ očekává Primož Roglič, šampion ročníku 2023.

Loni získal Tadej Pogačar růžový dres ve druhé etapě a se svým týmem UAE Emirates jej pak hájil až do konce závodu.

Z Rogličovy stáje Red Bull - Bora nicméně pochopitelně zaznívají náznaky, že tak brzy v průběhu závodu po obraně maglia rosa ani netouží a že by jim vůbec nevadilo, kdyby tuto činnost opět předali Lidl – Treku. Byť Roglič po časovce, ve které obsadil o jedinou sekundu druhé místo za triumfujícím Joshem Tarlingem z Ineosu, podotkl: „Kdo by si nepřál mít růžový dres. Že jsem ho získal už dnes, je krásné překvapení.“

Vzápětí hned podotkl: „Ovšem nás zajímá jen to, kdo ho bude mít na konci závodu v Římě.“

Každopádně jeho výkon v časovce byl i vzkazem soupeřům v rámci psychologické bitvy v pelotonu: Koukejte, jsem tady a jsem výborně připravený.

„Nebyl to svým profilem ten typ časovky, jaký bych si přál. Proto jsem byl až překvapený, jak dobře jsem ji zajel,“ poznamenal.

Už dříve během dne si její 13,7 kilometru dlouhou trať projel v doprovodném voze za týmovým kolegou Janem Tratnikem, což mu poskytlo lepší přehled o klíčových zatáčkách. Tratnik mu také poradil ohledně směru větru na důležitých místech. Roglič později prozradil, že startoval s převodníkem o velikosti 68.

„Není problém nasadit velké převodníky, problém je mít sílu. Ale nějak jsem to dneska zvládl... i když nevím jak,“ pousmál se.

A co bude dál?

„Prostě si budu užívat závod. Tak jako obvykle ho chci brát den po dni a užívat si ho. Jak vždycky říkám, nikdy nevíte, který závod bude váš poslední.“