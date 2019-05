Černý a divoký sprint Gira: Mareczko padl a já zaspurtoval o peníze

Povězte, je Giro takové, jaké jste si ho před svou premiérou představoval?

Já si nedokázal před startem představit, jak náročný takový podnik pro tělo bude, proto jsem byl před startem spíš opatrnější. Chtěl jsem všechny týmové úkoly plnit na sto procent a zkoušet chodit i do úniků.

Do toho se vám prozatím dostat nepodařilo.

Tady na Giru je to takové, že když je v etapě reálná šance, že do cíle dojede únik, tak se třeba i dvě a půl hodiny závodí jen o to, kdo bude v tom úniku. V jedné etapě jsme měli na prvních 70 kiláků průměr přes 45 km/h, to se jelo hodně svižně. Ale věřím, že natrénováno mám. V rovinatých etapách jsem moc problémy neměl, tak uvidíme, jak to bude vypadat v těch kopcích.

Fyzicky jste zcela v pořádku? Nachlazení, které jste kurýroval před Girem, nezanechalo žádné následky?

Po třetí etapě odeznělo mé bolavé ucho i nachlazení, je to dobré, teď žádné problémy s nemocí nebo třeba s kolenem nemám. Jo, bolí mě nohy, ale ty asi bolí každého. Myslím, že to bude v pohodě. I můj trenér Marco Pinotti říkal, že pokud neonemocním nebo se nezraním při pádu, tak bych tohle mé první Giro měl s mojí současnou výkonností objet.

Také vlezlé studené počasí a déšť přežíváte bez větších potíží?

Jo, náš tým má do deště špičkové oblečení. Celou dobu nám pršelo třeba i na Lutych-Bastogne-Lutych, jsem na déšť zvyklý. Nějak moc mi tedy nevadí, na rozdíl od vrchařů, kteří nemají podkožní tuk a snáz prochladnou.

Právě v nejdeštivější 5. etapě, kde byl poslední okruh z bezpečnostních důvodů zneutralizován pro celkovou klasifikaci, jste dosáhl na 12. místo, vaše zatím nejlepší umístění na Giru. Původně jste v ní měl rozjíždět spurt vašemu sprinterovi Mareczkovi, ale pak jste se po něm marně ohlížel.

Měli jsme tehdy taktiku, že jedeme na spurt Mareczka. Věděli jsme, že lídři celkové klasifikace se z popředí pelotonu po průjezdu předposledním okruhem stáhnou, což se i stalo. Jenže Kuba se asi špatně oblékl, byla mu zima. Po etapě nám říkal, že neměl nohy na spurt. Já mohu spurtovat tak, že si vlezu za někoho do háku a uvidím ho, ale nemůžu v koncovce vyvinout 1 400 wattů jako Ackermann. Dojel jsem ten spurt v sedle jenom tak, abych neodpadl. Dvanácté místo je dobrý výsledek, ale doufám, že to bude ještě lepší.

Nyní jste v 10. etapě dojel do cíle šestnáctý, tentokrát po dramatickém hromadném dojezdu s pádem, v němž Mareczko upadl a uvízl.

Ale je naštěstí v pohodě, on je ocelový. Koukal jsem na to zpomaleně na videu. Pascal Ackermann si škrtl o jezdce před ním a šel na zem. Kuba na jeho pravé zadní straně padl také, má trochu potlučené koleno, bok a ruku, ale říkal nám, že je v pohodě a nastoupí i ve středu. Já jsem to při tom pádu prokličkoval mezi ostatními a viděl jsem, že přede mnou už moc lidí není. Tak jsem zkusil dojet na peníze. Prémie jsou v etapách za umístění do první dvacítky.

V nedělní časovce pro změnu Mareczko dojel na hraně časového limitu. Měli jste strach, jestli se do něj vejde?

Trošku jo. Bylo to na hraně. Vítěznému Rogličovi se totiž změnil vítr a foukalo mu docela dost do zad. Do toho naštěstí pršelo. Kdyby nepršelo, tak by asi Roglič zajel ještě lépe a Kuba by jel kvůli příliš velkému odstupu nejspíš už v neděli domů.

Předpokládám, že on i mnozí sprinteři i tak opustí Giro před 12. nebo 13. etapou, až začne drsný horský blok.

Právě Kuba nebo Caleb Ewan nemají v plánu závod dojet celý - a myslím si, že ani Elia Viviani. Dají si ještě nejbližší sprinterskou etapu a pak to nejspíš zabalí. Zato Pascal Ackermann mi říkal (ještě před pádem v úterní etapě), že by chtěl přelézt kopce celé a dovézt fialový dres až do Verony. Také Démare má v plánu o něj bojovat.

Jestliže Mareczko odstoupí, ve sprinterské etapě tři dny před koncem Gira, byste si tedy teoreticky mohl zaspurtovat i na sebe?

Asi jo. Buď zkusit únik, nebo sprint, podle toho, jak na tom budu. Takhle dlouhé kopce, jaké nás tady čekají, jsem ještě nikdy nejel, tak uvidíme. Četl jsem, že by nám některé etapy měli kvůli počasí snad i zkrátit.

Spekuluje se o vypuštění zasněžené Gavie z královské 16. etapy.

A navíc se hovoří i o kopci ze 13. etapy, že je na jeho vrcholu sníh. Nevíme, jak to tam bude probíhat.

Českým mistrem jste nejen v silničním závodě, ale i v časovce. Jak se vám jely dosavadní dvě?

První v Boloni jsem jel na doraz a pod kopcem jsem měl docela dobrý mezičas. Jenže ten kopec byl pro mě až moc těžký, už jsem na něm neměl z čeho brát a měl jsem laktát až v uších. A před nedělní časovkou mi říkali, že kopec do San Marina je pro mě příliš náročný, že si mám radši odpočinout, abych byl potom schopný zvládat ty hory. Proto jsem ji nejel úplně naplno, jak bych chtěl.

Díky tomu, že patřil do velkého úniku v 6. etapě, máte nyní v první desítce pořadí z týmu CCC Amara Antunese. Pokusíte se s ním i o solidní umístění v celkovém pořadí, nebo to zatím neplánujete?

To je otázka na manažery. My jsme měli od začátku jet na celkové pořadí jen s Viktorem De La Partem (zatím 21.), tomu jsme také pomáhali i během dojezdů. V etapě, kdy odjel Amaro, jsem se nejdříve do úniku zkoušel dostat já, ale když 60 kiláků od startu žádná skupina neodjela a už jsme byli docela mrtví, tak jsem do vysílačky zahlásil, ať jde další pokusy o únik pohlídat někdo další z týmu. Vjíždělo se zrovna do kopců, Amaro to vzal na sebe, dostal se do úniku a teď je celkově sedmý. Možná to teď tým bude chtít zkusit na pořadí i s ním, ale netušíme, jak to bude v kopcích zvládat. Pro něho je to taky první Giro, asi s těmi horskými etapami bude dost bojovat.

Věříte, že vás už pouhá skutečnost, že byste objel vaši první Grand Tour, posune v kariéře výkonnostně dál?

Přesně to si myslím. Tělo je sice unavené, ale nemám žádné větší problémy, třeba takové, že bych v etapách odpadal do grupetta mezi prvními. Cítím, že do toho balíku Gira patřím, sice ne mezi nejlepší, ale mezi průměr. Nemám ještě tělo úplně postavené na to, aby to bylo ještě lepší.

Vaším dosud nejdelším etapovým závodem kariéry bylo devítietapové klání v Číně. V úterý jste tudíž 10. etapou Gira překonal osobní rekord.

Akorát že s tím pondělním dnem volna jsem měl pocit, jako kdyby v neděli skončil jeden etapák a v úterý začínal další.

Mnozí jezdci mají s rozjetím se po volném dni na Grand Tour problémy, nohy vypadnou z každodenního rytmu. I pro vás to byla úplně nová zkušenost.

Jo, taky jsme to s vedením týmu probírali. Dali nám pár rad, jak volný den strávit. Ńa kole jsme se byli projet jen tak volně na hodinu a půl. Říkali nám, že po druhém volném dnu přijde etapa s Gavií a Mortirolem, a to se budeme chystat trochu jinak než teď, kdy jsou nejbližší dvě etapy po volném dni sprinterské, bez extrémnější náročnosti.

Jak se vám tedy v úterní etapě jelo?

V klidu, odjeli dva lidi a únik se hlídal. Trochu potom foukalo, tak jsme byli připravení vepředu, kdyby se něco dělo, ale nedělo.