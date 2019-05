Hirt po galapředstavení na Mortirolu: Takhle jsem v životě nepromrzl

Během volného dne jste naznačoval, že pro únik byste si radši vybral etapu, která má dojezd do těžkého kopce, než tu dnešní, která měla po sjezdu z Mortirola v závěru jen mírné stoupání.

Ale na poradě v autobuse nám pak před etapou řekli, že se čtyři z týmu máme pokusit dostat do úniku. A já byl mezi nimi.

Dostali jste se tam tři. Měl jste už na prvních kopcích pocit, že vám to jede, že to může být váš velký den?

To se takhle ze začátku těžko hodnotí. Byl jsem nejdřív spíš tvrdší, ale věřil jsem si, že to vsadím na Mortirolu a bude to potom dobré.

Dvaadvacetičlenná skupina neustále řídla a vy jste se stále držel v popředí. V tu chvíli jste už uvěřil, že můžete jet i o etapové vítězství?

Určitě. Jen jsem nevěděl, jaké jsou rozestupy za námi, kolik ztrácí třeba skupina s Carapazem. Dneska jsem měl těch informací vážně málo. Ale pokaždé, když jdete do úniku v horské etapě, a ten únik je hodně početný, je dost prvděpodobné, že někdo z toho úniku by mohl dojet do cíle. Na rovině to je mnohem méně pravděpodobné

Posléze jste zůstali jen ve třech, s Cicconem a Carusem. Když jste je na Mortirolu pozoroval, jak vám připadali?

Tam jsem měl pocit, že z nich mám do kopce možná i nejvíc sil. Kdyby byl cíl na vrcholu, bylo by to jiné. Ale takhle to pro mě byla těžké situace, protože nejsem moc explozivní typ - na rozdíl od Cicconeho, v tom jsem měl smůlu. Navíc jsem potom ve sjezdu neskutečně vymrzl, byl jsem asi nejvíc zmrzlý, co jsem v životě po sjezdu byl, nemohl jsem ani mluvit do rádia.

Zpravodajství Hirt bojoval na Giru o etapové vítězství. Ve spurtu prohrál s Cicconem

Cicconemu jste nejprve nestřídal, až na posledních kilometrch jste se v udržování tempa prostřídali.

Já se mu nejdřív spíš snažil hodně nastupovat. Říkal jsem si, že kdybych si vypracoval nějaký větší náskok, třeba bych potom dokázal dojet do cíle sám. Když to nešlo, tak jsme se potom prostřídali.

Načež jste ve spurtu v Ponte di Legno málem zastavili a hráli na vyčkávanou, až to připomínalo dráhový spurt.

Takticky jsem to docela zvládl, až na to, že jsem si tam dal o zub těžší převod, což byla trochu chyba. Zkusil jsem to, ale on je bohužel explozivnější.

Oteklé koleno vás tentokrát tolik nebolelo?

Já ho kvůli tomu zánětu leduju, takže ta zima byla pro něj paradoxně pocitově příjemnější. I když nejspíš neepřispívala k tomu, aby se rychle vyléčilo.