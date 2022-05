Můj čas v růžovém končí, ví van der Poel. Kdo ho v maglia rosa nahradí?

Užil si to. Sám to říká, tak proč mu nevěřit? Při svém debutu na italském Giru si Mathieu van der Poel splnil další ze svých snů - vézt aspoň jednou v kariéře růžový dres, vyhrát na italské Grand Tour etapu. To všechno se mu v úvodní třech maďarských dnech povedlo. V úterý po prvním volném dni čeká peloton úvodní horský test - výstup na Etnu. A nizozemský cyklista počítá s tím, že o výsostný dres přijde.