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Leccos se tím vysvětluje. Norský jezdec absolvoval půlku Gira se zlomeninami

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  15:33
Získali etapové vítězství, takže nemůžou být nespokojení. Přesto sestava Uno-X nejspíš doufala, že předvede na italském Giru ještě větší show. Třeba i se svým sprinterem Erlendem Blikrou, který v devětadvaceti letech absolvoval svou první Grand Tour. Jenže místo toho už v 11. etapě nestihl Nor časový limit. A až nyní se vysvětlilo proč.

Erlend Blikra absolvoval časovku v 10. etapě Gira, aniž by tušil, že má zlomené žebro a další zlomeniny v oblasti bederní páteře. | foto: ČTK

Stejně jako mnoho dalších jezdců byl Blikra obětí pádu v závěru úvodní etapy Gira do Burgasu. V závodě ale pokračoval a v etapě do Sofie dokonce finišoval šestý. Ještě při mokrém neapolském dojezdu obsadil 11. místo, jinak se ale každý den pohyboval na chvostu pole.

A v náročné 11. etapě, kde se kopcovitý profil projížděl kvapíkem, nestihl časový limit o 66 sekund.

„Takhle jsem si svůj debut na Grand Tour nepředstavoval. Po pádu v první etapě jsem měl kompletně zablokovaná záda a závod mi neulehčila ani nemoc, která mě zastihla v posledních dnech,“ loučil se tehdy s Girem.

erlendblikra

Giro d’Italia

Not the Grand Tour debut I had imagined. After the crash on stage 1, my back has been completely locked up, and illness over the past few days definitely didn’t make things any easier ‍

Today was a real battle, but I came up just outside the time limit after a brutally hard day on the bike, fighting together with @mtjotta ‍♂️

Time to head home, rest up, and recover ️

See you soon ✨

: @henninglefsa

20. května 2026 v 19:40, příspěvek archivován: 17. června 2026 v 9:52
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Až tři týdny poté odhalila lékařská vyšetření důvod jeho nepřesvědčivých výkonů. „Ukázalo se, že jsem si v 1. etapě Gira způsobil tři zlomeniny v oblasti bederní páteře a zlomeninu žebra. Takový výsledek jsem slyšet nechtěl, ale aspoň se tím vysvětlují mé obtíže,“ shrnul v příspěvku na Instagramu.

Tím, že objel půlku Grand Tour se zlomeninami, vlastně Blickra nevědomky napodobil svého parťáka z týmu Jonase Abrahamsena, který loni startoval na Tour de France jen 17 dní po zlomenině klíční kosti.

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Abrahamsen tehdy zveřejnil už čtyři dny od zranění video, jak jede doma na trenažeru, a po pouhých devíti dnech od pádu ho tým potvrdil do sestavy pro Tour.

Blonďatý pořízek se za důvěru následně odvděčil a s měsíc starou zlomeninou ovládl 11. etapu Tour.

Norové ale nejsou jedinými drsňáky pelotonu. Třeba Američan Lawson Craddock absolvoval s vlasovou zlomeninou lopatky před sedmi lety celou Tour, Brit Geraint Thomas zase na Tour 2013 ignoroval od první etapy zlomeninu pánve.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Heide vs. MrvaTenis - - 17. 6. 2026:Heide vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
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Portugalsko vs. DR KongoFotbal - Skupina K - 17. 6. 2026:Portugalsko vs. DR Kongo //www.idnes.cz/sport
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