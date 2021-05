Někdo je přede mnou, ne? Jak Bernal rozsvítil Giro, ale nevěděl, že vyhrál

Egan Bernal je zpět.

Už zase triumfující.

Při závodě Grand Tour stál naposledy na pódiu 28. července 2019. V Paříži na Champs-Elysées. V roli absolutního šampiona Tour.

A znovu až nyní. Coby vítěz apeninské 9. etapy Gira. A coby nový majitel růžového dresu lídra závodu.



Mezitím se čtyřiadvacetiletý Kolumbijec trápil. „Byly to pro mě psychicky i fyzicky dva velmi složité roky,“ přiznával.



Vzdával závody. Kurýroval vlastní záda. Pochyboval. Doufal. Dřel.

„Tolik jsem tomu obětoval, abych přijel na letošní Giro v dobré kondici,“ líčil v neděli večer. „Ale tým mi věřil. Řekli mi: Dnes to můžeš dokázat. Tohle vítězství je pro ně. Nemohu tomu uvěřit.“

Už opět se mu lámal hlas.

Odborný server La Flamme Rouge přirovnal jeho útok na posledním kilometru dosud nejtěžší etapy závodu k explozi atomové bomby. Tak nekompromisní byl.

„Ukázka ryzí síly. Šotolina, 14procentní rampy a Bernal letěl jako raketa,“ neskrýval nadšení další server Velon CC.



„Jízda jak čtyřkolka na štěrku,“ psal od televizní obrazovky vítězům týmový parťák Geraint Thomas.



„To ale bylo finále,“ přisadil si na Twitteru i Petr Vakoč.

Miliony cyklistických fanoušků Bernal ohromil. „Přitom jsem chtěl jen najet čas na některé z mých rivalů,“ tvrdil.

Královna Apenin, nazvali organizátoři tuto etapu. Opravdu taková byla. Rychlá, bojovná, likvidační. Už na Ovindoli, sáhodlouhém předposledním z šesti stoupání dne, se stáj Ineos pod taktovkou Jonathana Castrovieja seřadila na špici pelotonu, protřídili ho - a zároveň mazali ztrátu na uprchlíky jedoucí před nimi.

Po kratičkém oddychu najeli na finální stoupání Campo Felice, tunelem se blížili k velkému finále dne. Načež mělo uvnitř tunelu mimo záběr kamer dojít ke kolizi, kterou později popisoval Remco Evenepoel, lídr stáje Quick-Step.

Bernal a jeho pomocník Gianni Moscon se při ní údajně málem dotkli koly, čímž zbrzdili za nimi jedoucího Evenepoela. „Ztratil jsem proto pozici. To je součást závodění, to se stává,“ řekl Belgičan.

Z tunelu se vynořili mezi zbytky sněhu v oblíbeném lyžařském středisku zkrápěném drobným deštěm.

Tady čekalo posledních 1 600 metrů bez asfaltu, po šotolině až k cíli. Tady začal ze skupiny favoritů odpadat maďarský bojovník Attila Valter, dosavadní majitel maglia rosa. Tady si Egan Bernal vzpomněl, že ještě předtím, než se stal silničářem, dojel na horském kole stříbrný na mistrovství světa juniorů.

Vyskočil zpoza kola Moscona. Zaútočil. Zbavil se dotírajícího Giulia Cicconeho z Treku. Ujížděl všem ostatním sokům ze skupiny favoritů a záhy se přehnal i kolem posledních dvou mužů z původního úniku Geoffreye Boucharda a Koena Bouwmana.

„Byl jsem absolutně soustředěný, v mém vlastním světě,“ vyprávěl. „Těch 1600 metrů na šotolině byly čtyři minuty ryzího utrpění, bez ohlížení se dozadu na ostatní. Říkal jsem si: Cokoliv se má stát, ať se stane.“

Ze skupiny favoritů Gira se během prvního týdne snažil zaútočit už ve čtvrté etapě. Tehdy se ho udrželo pět dalších jezdců. A když útočil v šesté etapě, měl tříčlenný doprovod.

Teď byl sám.

Mikrofon v autě stáje Ineos zachytil řvoucího sportovního ředitele Mattea Tosatta, jak vysílačkou dvojjazyčně hnal svého svěřence: „Allez Egan, Allez, Full, Full, Allez, now is important, big gap, big gap, come on, Egan, come on, come on.“



Bernal si letěl pro etapový triumf. Jen to nevěděl. „Myslel jsem si totiž, že jsou přede mnou ještě další jezdci z úniku,“ přiznal po etapě.

Projel cílem, vyplázl jazyk, dal najevo spokojenost, že unikl Evenepoelovi a spol., ale ani nezdvihl oslavně ruce. To přece dělá jen vítěz, ne?

Jenže.. kdo je vítěz? Nikoho, kdo by dosáhl cíle před ním, tu neviděl.

A najednou to ve vysílačce slyšel. Tosattův hlas: „Yes, yes, yes, Egan won.“ Egan vyhrál. Já vyhrál.



„Nešlo o plánovaný útok,“ vysvětloval Tosatto reportérům. „Jen jsme chtěli co nejvíc stupňovat tempo. Egan se pak rozhodl sám, intuitivně.“

Sedm sekund po něm dorazili Ciccone s Alexandrem Vlasovem z Astany, za další tři sekundy Evenepoel s Danem Martinem z týmu Israel Start-Up Nation.

A se ztrátou 49 sekund také Attila Valter. Vyčerpaně usedl na zem. Neubránil maglia rosa, ovšem bránil ho se ctí i s veškerým odhodláním svých 22 let.

„Byla to brutální koncovka pro mě i pro spoustu dalších jezdců,“ říkal maďarský mladík. „Vydal jsem ze sebe to nejlepší. Nestačilo to. Ale jsem šťastný a vděčný za ty tři neskutečné dny v růžové. Není ostudou ztratit ji v tak těžké etapě. Pořád jsem celkově pátý a motivovaný do dalšího boje.“



Vzal do rukou svůj růžový dres, přitáhl si ho k obličeji a políbil. Tak nashle, snad zase někdy, v budoucnu.

Na pódium už si pro maglia rosa kráčel někdo jiný.

Až se nechtělo věřit, že Egan Bernal právě dosáhl svého prvního etapového vítězství na scéně Grand Tour. Ale skutečně to tak je. V 19. etapě předloňské Tour si sice svým útokem řekl o celkový titul, ale protože byla kvůli sesuvu půdy předčasně ukončena a jezdcům se pouze započítal čas při průjezdu vrcholem Iseran, nemohl být ani oficiálně vyhlášen jejím vítězem.

Teď bude na něm a týmu Ineos, aby hájili post lídra Gira. Ve středu se opět utkají na šotolinových cestách v Toskánsku, potom přijdou Monte Zoncolan, Dolomity, Alpy, milánská časovka.

„Ztrácím na Egana jen 15 sekund, to je skoro nic, protože opravdu velké hory teprve přijdou,“ prohlásil průběžně druhý Evenepoel.



Největší překážkou na cestě k Bernalovu celkovému triumfu však nemusí být ani ambiciózní Belgičan, ani další soupeři, ani zbývajících 12 etap, nýbrž jeho vlastní tělo.

„Stále o Eganovi zůstává spousta nezodpovězených otázek,“ podotkl Bradley Wiggins, šampion Tour 2012. „Opravdu jeho záda vydrží tři týdny? Nezlomí ho bolesti? Je na tom podobně jako Remco. Ani u něj nevíme, zda po devítiměsíční léčbě zlomené pánve zvládne až do konce hned svůj první závod po návratu, natož třítýdenní.“

Pokud to oba dokážou, může se Giro těšit na strhující souboj dvou mladých mužů, jimž se předpovídá zářná budoucnost.

Vůbec je to závod mladých. Protože nejen Bernal a Evenepoel, ale také průběžně třetí Vlasov a pátý Valter nadále patří do kategorie do 25 let, tedy i mezi kandidáty bílého dresu.

„Jistě, pořád mám pochybnosti o svých zádech,“ nezastíral Bernal. „Jsem v péči fyzioterapeutů před každou etapou i po ní, důsledně cvičím. Uvidíme, co další týdny přinesou. Ale teď si chci užívat maglia rosa.“



„Dnešek každopádně vyžene z Eganovy hlavy spoustu pochybností,“ usoudil po nedělním dojezdu Wiggins.

Večerní oslava Ineosu v hotelu a Bernalova děkovná řeč:

INEOS Grenadiers @INEOSGrenadiers "Thank you for the great job you have done. Not just today, but every single day." A fantastic feeling today at the #Giro. As @Eganbernal says in his speech - it's all about the team. https://t.co/cg8pcLknjH oblíbit odpovědět

Když před třemi lety Bernalova záře v profipelotonu vycházela, španělský list Marca napsal: „Talent jako on se rodí jen jednou za dvacet let. Je to zvíře, které se probouzí.“

Teď se chce říci: Zvíře bylo raněné a schlíplé, ale už zase nahání kořist.

Jen... jak dlouho?