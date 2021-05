Bernal zapomněl na instinkty a přežil. Yates slibuje poslední velkou bitvu

Ne, ještě není hotovo.



Tohle Giro ještě není rozhodnuto.

Byť se po páteční etapě Bernalovi zase dýchá o něco lehčeji.

„Přitom to není takové Giro, jaké jsem si myslel, že bude. Byl jsem přesvědčený o tom, že mi bude trvat, než se dostanu do formy. Že na začátku budu lehce ztrácet a na konci Gira získávat. A je to naopak,“ říká.

Ne že by vyloženě trpěl, ale už nedominuje závodu tak jako v minulých dvou týdnech.

V posledních dvou horských etapách získal Simon Yates na Kolumbijce skoro minutu a půl. I sám Bernal přiznal, že Brit je momentálně v horách nejsilnější.

Simon Yates – král devatenácté etapy Gira.

Co je mu to platné, když do cíle už zbývá jen jedna horská etapa plus časovka v Miláně a on stále ztrácí 2:49 minuty,

„Získal jsem 30 sekund, ale pořád potřebuju skoro tři minuty. Bude to těžké. Jestli je neporazitelný? Nevím, to mi řekněte vy. Ale pokud budu mít dobré nohy, zase to zkusím,“ slíbil Yates před sobotní závěrečnou horskou zkouškou.

To on v pátek zase úřadoval.

Yates je nejsilnější

Když na posledních šesti kilometrech zrychlil, rychle se zbavil Bernalovy skupiny, spolu s ním šlapali Joao Almeida, George Bennett a Damiano Caruso.

Bernal v tu chvíli musel zapomenout na své instinkty.

O dva dny dřív na Sega di Ala vyrazil za Yatesem jak čertík z krabičky. Okamžitě, hájit růžový dres. Ukázat, že je nejsilnější mužem závodu, že mu nemá kdo co ujíždět. A vymstilo se mu to. Když se sklon kopce ještě zvýšil, začal ztrácet, nakonec skoro až minutu.

Zničený Egan Bernal v cíli 17. etapy Gira.

Dvakrát ale Bernal stejnou chybu neudělal.

Tentokrát pokračoval ve vlastním rytmu, který udával Dani Martínez.

Že měli k dobru skoro půl minutu? Že v té skupině byl i druhý Caruso? Bernal na to pořád nereagoval, věřil svému týmu. A udělal dobře.

„Když potřebuju zaútočit daleko před cílem a mám na to nohy, udělám to. Ale v tuhle chvíli je v závodě silnější cyklista, a to je Simon Yates. Já si teď musím hlídat svou výhodu, kterou jsem získal v dřívějších etapách. Na tomhle dresu se podílel celý tým a já nechci udělat chybu a ztratit ho. Chci jet hlavou a přivést maglia rosa až do Milána,“ líčil růžový muž závodu.

„Jasně, je pro mě těžké dívat se, jak mi někdo ujíždí. O 10, 20, 30 sekund. Ale věděl jsem, že nejedu úplně pomalu a že je to bude bolet, že jim pak bude trvat, než se z toho nástupu vzpamatují.“

Už to, že vepředu byl i Caruso, byl jeden z divů tohohle Gira.

Zkušený Ital se na chvíli odvážil udělat to, o čem v průběhu celého závodu mluvil, že je to nereálné. Že nemůže zaútočit na Bernala, že to je už prostě jiná liga.

Když za to ale Yates a nikdo z Ineosu nereagoval, podíval se jednou na ně, zapřemýšlel a vydal se za Britem. Rozepnul si dres, docvakl se k Yatesovi s Almeidou a přivezl za sebou i Bennetta.

Giro stage 19 won by Simon Yates with an attack a long way out and had to fight tooth and nail to hold off Almeida and Bernal ...



1 Simon Yates

2 Joao Almeida + 11

3 Egan Bernal + 28

4 Damiano Caruso + 32

5 Aleksandr Vlasov + 32

6 Daniel Martin + 44

7 Daniel Martinez + 49 pic.twitter.com/ihIGtvIlNz — VeloUK Cycling Mag (@AussieLarry) May 28, 2021

Tohle kvarteto si rychle vypracovalo 20sekundový náskok a na chvíli se zdálo, že se na tomto Giru ještě může stát cokoliv.

Přitom ještě ve čtvrtek Caruso všechny přesvědčoval o tom, jak nemá výbušnost. Jak nemá na to, aby na někoho zaútočil. Opakoval, že už jen to, že je na pódiu, je pro něj výhra.

„A možná byla chyba, že jsem se snažil držet Simona Yatese, ale musel jsem to zkusit. Musel jsem to udělat pro sebe a pro každého, kdo mě o to v posledních dnech žádal,“ líčil pak po projetí cílem.

Do toho sice nedojel po boku Yatese a před Bernalem, ale nespálil se.

Když Yates znovu zrychlil, pochopil, že na tohle tempo nemá a vrátil se do Bernalovy skupiny. Pak taky nezazmatkoval, když zaútočil sám růžový muž 2,5 kilometru před cílem. Jel si svým tempem a do cíle přijel čtyři sekundy za ním.

Kolumbijec se i v pátek mohl spolehnout na své kamarády Jonathana Castrovieja s Dani Martínezem, kteří ho dlouho táhli a udržovali odstup od Yatese na přijatelné hranici.

A když se i sám Bernal na chvíli vzpamatoval, 2,5 kilometru před cílem zaútočil a jal se dohánět vepředu jedoucího Brita.

Spolu s Almeidou krátili odstup až na nějakých 15 sekund, než začal 24letý Kolumbijec znovu uvadat.

Lídr Gira Egan Bernal stoupá na závěrečný kopec devatenácté etapy s Joaem Almeidou.

„Na konci jsem zase trochu ztratil, možná jsem mohl jet o pět, deset sekund rychleji, ale dostal bych se do potíží, které jsem teď nepotřeboval. Do posledních metrů jsem nedal všechno, protože jsem věděl, že mám velký náskok. Na závěrečnou časovku chci mít co nejvíc sil,“ popisoval Bernal.

Sobota? Úplně jiný den

Ještě před časovkou ale na všechny čekají poslední hory.

Na 164 kilometrech stojí v sobotní etapě tři stoupání první kategorie – a všechna až ve druhé polovině etapy, kde je na 80 kilometrech naskládáno čtyři tisíce výškových metrů.

„Bude to úplně jiný den, o dost náročnější. Čekají nás delší stoupání, znovu vyjedeme do pořádné nadmořské výšky,“ těší se Yates.

Má pravdu, je to mnohem náročnější kombinace kopců než ta páteční. Tři stoupání první kategorie, o skoro 1000 nastoupaných metrů víc.

Profil dvacáté etapy Gira.

Jako první přijde na řadu nikdy nekončící 24kilometrové Passo San Bernardino s průměrem šest procent. Pak co do procent o něco těžší Passo dello Spluga (devět kilometrů, 7,3 procenta) a nakonec cílové Alpe Motta (osm kilometrů, osm procent).

Problém je, že Ineos má jasně nejsilnější tým v závodě, zatímco Yatesovi kvůli zraněním vzdali Nick Schultz a Mikel Nieve.

„Ale ti zbývající kluci odvádějí fantastickou práci. V pátek drželi únik na uzdě, dělali všechno pro to, aby mi připravili půdu pro závěrečný útok, tak jsem rád, že jsem jim to mohl aspoň trochu splatit,“ líčil vítěz 19. etapy.

Třeba na silnici dojde i k nějaké spolupráci mezi BikeExchange a Quick-Stepem, jelikož Joao Almeida momentálně vypadá jako druhý nejsilnější cyklista v závodě. A cíl mají stejný – získat co nejvíce času na své konkurenty.

Už v pátek se Quick-Stepu málem povedlo zaskočit Ineos, když se 50 kilometrů před cílem po sjezdu peloton rozdělil a právě Dani Martínez v první skupině chyběl. Co by se stalo, kdyby ho Bernal v závěrečném stoupání neměl?

Těžko říct, třeba by Bernal ztratil daleko víc. Jenže Martínez se vrátil a pak se pro svého kamaráda obětoval. I tohle ale může být cesta.

Zvlášť, když Yatesova forma na konci Gira vyloženě vzkvétá.

„Ale na výhru to je pořád dost málo. Realističtěji vypadá druhé místo, na které ztrácím 20 sekund, a potřebuju polštář před nedělní časovkou, protože Caruso je mnohem lepší časovkář,“ má jasno Brit.

„Chtěl bych být o něco silnější, ale i tak musím říct, že jsem na tom dobře, jen Yates je teď nejsilnější. Je na úrovni, na které jsem myslel, že v závěru Gira bude,“ říká Bernal.

I tak mu to může stačit.

Na Carusa má před posledním italským víkendem 2:29 minuty k dobru. Na Yatese ještě o 20 sekund víc.

Trůn krále Gira je blízko.