ONLINE: Jede se nejtěžší apeninská zkouška Gira. Udrží Almeida růžový dres?

Sledujeme online 12:00

To nejtěžší, co Apeniny nabízí, si připravili organizátoři letošního Gira na závěr úvodního týdne. Na cyklisty čeká víc než 4 tisíce nastoupených metrů a těžký dojezd na Roccaraso. Bude to další test formy mužů usilujících o růžový dres. Udrží jej Portugalec Joao Almeida? Nebo po něm sáhne někdo jiný? Sledujte v online reportáži.