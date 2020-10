ONLINE: Almeida se rve o růžový dres. Jede se královská etapa přes Stelvio

To vůbec nejtěžší z celého Gira čeká ve čtvrtek na cyklisty.



Sobotní původně královská etapa totiž musela být kvůli sněhu a francouzským restrikcím upravena. Nepojede se do 2744 metrů na Colle dell´Agnello ani na vedlejší Izoard, místo toho třikrát lehčí cestou do Sestriere.

A tak čtvrteční 207 kilometrů dlouhá pouť z Pinzola až na vrchol Laghi di Cancano vzbuzuje největší obavy.

Celkem čtyři hodnocené kopce nabízí.

Hned po startu přijde kopec druhé kategorie Campo Carlo Magno (14 km, průměr 6 %). Krátce po něm přijde jedničkový Passo Castrin (8,6 km, průměr 9,3 %), ze kterého se sjede dolů a po 50 kilometrech víceméně po rovině přijde střecha tohoto Gira.

Pětadvacetikilometrový obr a nejznámější italský kopec Stelvio s průměrem 7,2 procenta. Do cíle to bude ale stále daleko. Následuje sjezd a závěrečný výstup do devítikilometrového stoupání až na Laghi di Cancano.

Fireworks tomorrow. Thursday's Giro d'Italia Stage 18 profile: pic.twitter.com/XjPKXb00JB — Pete Geyer (@cyclingfans) October 21, 2020

„Jasně jde o královskou etapu tohoto ročníku, ten profil mluví za vše. Uvidíme, jaké se pojede tempo, plánovat něco na letošním Giru je opravdu těžké,“ říká před startem Vincenzo Nibali.

On, stejně jako další závodníci z elitní desítky, která je naskládána do pouhých čtyř a půl minuty, mají možná poslední šanci svléknout Joaa Almeidu z růžového dresu.

Nejblíže je tomu Wilco Kelderman, ztrácející přesně 17 vteřin.

Povede se mu to? Nebo Almeida růžový dres znovu uhájí?

