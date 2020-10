ONLINE: Jede se zatím nejtěžší etapa Gira. Vysvlékne někdo Almeidu z růžové?

To nejtěžší z dosavadního Gira.



Přesně to na závodníky čeká na závěr druhého týdne italské Grand Tour. Celkem 185 kilometrů z Base Aerea Rivolto až na vrchol Piancavalla.

Na trase čekají nejprve tři stoupání druhé kategorie. Nejprve Sella Chianzutan (10,6 km s průměrem 5,4 %), poté Forcella di Monte Rest (7,4 km s průměrem 7,5 %) a ještě Pala Barzana (13,3 km s průměrem 4,4 %).

To všechno ale bude pouhý předkrm před 14kilometrovým monstrem Piancavallo. Ten má průměrný sklon 7,8 procent a těžší je spíše první část. V polovině pak přijde maximum se 14procentním sklonem.

Velmi pravděpodobné je, že se z triumfu v etapě opět bude radovat někdo z úniku. Do něj se bude chtít dostat Ruben Guerreiro, majitel modrého dresu pro nejlepšího vrchaře, nebo třeba Thomas De Gendt – tradiční únikář specializující se na náročné etapy.

: #Giro Stage 15



 Base Aerea Rivolto(Frecce Tricolori) –  Piancavall, 185km



⏰: 11:00 - 16:30 (CEST)



⚠️: The final climb up to Piancavallo is 14.5 km long at 7.8%, with grades up to 14% in the first half.⛰️



: @RaiSport @Eurosport



#️⃣ #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/nsbJlVpaPC