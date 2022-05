ONLINE: Na Giru se jede 17. etapa. Hirt se znovu vydal do úniku

Další horská etapa tohoto Gira začíná i končí stoupáním.

Má celkem 165 kilometrů a z Ponte di Legna cyklisté okamžitě vyrazí na vrchol Passo del Tonale. Zahřívání před etapou tak bude ve středu kruciální záležitostí, protože exploze útoků se dá čekat hned v úvodních kilometrech.

„Podobný start etapy vyloženě vyzývá k aktivnímu závodění. Myslím, že hned uvidíme ohňostroj útoků,“ predikuje Vincenzo Nibali.

Po prvním stoupání dne následuje asi 70 kilometrů v klesání. Až poté začne druhá kopcovitá část dne.

Nejprve kratší stoupání Giovo (6 kilometrů, průměr 6,5 procenta), na které naváže jednou tak dlouhý kopec Valico del Vetriolo s průměrem 7,5 procenta. Vrchol je nějakých 45 kilometrů před cílem.

Následovat bude sjezd, patnáct kilometrů na větru a pak velká hrozba.

Místní kopci Monterovere říkají mini-Zoncolan. Na osmi kilometrech má totiž průměrný sklon deset procent. Na posledních kilometrech se pak silnice na některých místech zvedne až k patnácti procentům.

🇮🇹 @giroditalia Stage 17



📍 Ponte di Legno - 🏁 Lavarone, 168 km



⏰ 12:30 - 17:15 (CET)



⚠️: Another day in the Alps that features three categorised climbs and another short downhill run towards the ramped finish in Lavarone.



📺: @eurosport #Giro#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/4j1w7i4PN4