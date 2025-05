Jak rychle se cyklistický život může změnit.

Ještě před týdnem viděli fanoušci na italském Giru jen stín Wouta van Aerta. Všestranného muže, který dokáže vítězit na rovině, v časovce i v horách. Který pomáhá svým lídrům ve sprintech i v nejtěžších etapách.

Tentokrát se Belgičan trápil fyzicky a snad ještě víc psychicky. Tak, že dokonce zvažoval, že z Itálie uteče.

„Opravdu. Přemýšlel jsem o tom, jestli je dobrý nápad na Giru pokračovat. Až do cíle páté etapy jsem dojel s dobrým pocitem, kdy mě nebolelo celé tělo. Tehdy se to zlomilo a já si řekl, že bude jen líp,“ vyprávěl.

Od té doby celý tým Visma a Lease Bike šlape. Všem pochopitelně pomohla nedělní Van Aertova výhra v klasikářském dni do Sieny.

„Všichni si v tu chvíli ulevili. Od té doby cítíme v týmu hlad po dalších triumfech,“ líčil Belgičan.

Na tom čtvrtečním Olava Kooije měl už zase obří zásluhu. Dotáhl ho na posledních 200 metrů v tempu, kterému nikdo další nestačil a 23letý Nizozemec už celou práci jen dokončil.

BEZ PROBLÉMŮ. Nizozemec Olav Kooij (ve žlutém) dokončuje skvělou práci Wouta van Aerta (úplně vlevo v pozadí) a jede si pro triumf v dvanácté etapě italského Gira.

Když je ve formě on, daří se i týmu

Stále je pochopitelně opatrný.

Ví, jak vrtkavá občas forma i štěstěna mohou být. Jak rychle se všechno může zase otočit špatným směrem.

Už ale není zlomený. Muž, který odstartoval do čtvrtečního klání, nebyl tím nervózním a po vítězství prahnoucím cyklistou. Byl to zase jezdec, který věří sám sobě a svým schopnostem. Na snídani začínal den tím, jak věří ve svůj tým a v další výhry.

To všechny povzbudilo.

„Byli jsme nedočkaví. Věděli jsme, že jsme v prvních sprintech udělali chyby. Zároveň jsme byli přesvědčeni, že máme kvalitu na to tady vyhrávat. Nedělní Woutovo vítězství nám dodalo potřebný impuls,“ hodnotil Kooij.

Wout van Aert a jeho triumf v deváté etapě Gira.

Jejich talisman znovu našel své kouzlo.

Navzdory dvěma celkovým triumfům Jonase Vingegaarda na Tour de France zůstává Van Aert nejdůležitějším členem tohoto týmu. Když je ve formě on, je ve formě i celá stáj. Částečně je to díky morálce.

Van Aert často na zádech nese tlak belgického cyklistického světa, tlak svého vlastního týmu a tlak vlastních očekávání – oprávněně vysokých na muže, který má na kontě 13 etapových vítězství na Grand Tour.

Jen morálka ale pochopitelně nestačí – vždyť do posledního kilometru do Viadany vjížděla řada vysoce motivovaných týmů, ale jen hrstka jezdců na světě má sílu na to udržet se v čele po dobu závěrečných 750 metrů jako Van Aert.

Působivý moment.

Jeho podpora je mimořádná

Van Aert je jednoznačně nejdůležitějším kolečkem v soukolí Vismy. Když jede na plné obrátky, tým vyhrává. Ale tím to nekončí.

Jeho letitý rival Mathieu van der Poel je možná nejlepším jezdcem pro klasiky. Tadej Pogačar zase tím nejlepším pro etapové závody. Oba díky svým individuálním výkonům nasbírali pro své týmy obrovské množství prestižních vítězství, ale Van Aertovi se nerovnají v jedné věci – to on je nejlepším týmovým cyklistou.

Může dělat chyby, špatně odhadnout situaci, nebo se špatně rozhodnout – jako třeba na Dwars door Vlaanderen v dubnu, kde jeho chybný úsudek stál Vismu vítězství.

Pokud ale chcete, aby celý váš tým vyhrával – a to v jakémkoli terénu – Van Aert je pro vás ten pravý; je to nejluxusnější domestik, který sám dokáže často vyhrát.

Na Giru z toho teď profitoval Kooij, jenž si dojel pro druhé vítězství na Grand Tour po loňském vítězství v Neapoli. A sám hned uznal roli, kterou v tomto posledním triumfu sehrál talisman jeho týmu: „Jen on něco takového dokáže. Jeho podpora je mimořádná.“

Trvalo devět etap tohoto Gira – a pravděpodobně pět měsíců roku 2025 – než se Visma opravdu rozjela. Přišlo to ve chvíli, kdy se rozjel i třicetiletý Belgičan.

Všechny týmy jsou na tom podobně.

Procházejí přílivy a odlivy sebevědomí a dynamiky. Když se to ale týká takové mašiny jako je Van Aert, jeho přínos ve chvíli, kdy se daří, je enormní. Partnerství s Kooijem pak funguje úplně jinak.

„S Woutem jsme už několikrát závodili. Když ho máte jako posledního rozjížděče, je to velký rozdíl. To, jak dlouho dokáže setrvat na špici a táhnout mě k cíli, je ten hlavní rozdíl oproti ostatním týmům,“ ví sprinter stáje moc dobře.

Čtvrteční výkon Van Aerta dokonce způsobil, že se cyklistický magazín Rouleur ptá: Je nejcennějším týmovým kolegou v cyklistice?

Možná skutečně je.

Další triumfy na dohled?

Na první výhru na tomto Giru musela Visma čekat devět dní.

S druhým triumfem za poslední čtyři etapy je najednou druhým nejúspěšnějším celkem této Grand Tour za Lidl-Trekem (triumfoval čtyřikrát) a doufá, že tím jen odšpuntovala další budoucí vítězství.

Třeba hned v pátek, kdy prudší stoupání ve Vicenze (pasáže i s 10 procenty) by mohlo vyhovovat znovu Van Aertovi. Zvlášť ve chvíli, kdy jeho sebevědomí bude opět na výši.

UŽ ZASE ROZDÁVÁ ÚSMĚVY. Wout van Aert se raduje při průjezdu dvanáctou etapou na italském Giru, kterou pomohl vyhrát Olavu Kooiji.

„Mohla by to pro něj být další dobrá příležitost. Neděle mu opravdu hodně pomohla. Stále to není ten starý Wout, kterého známe, ale je na správné cestě, zlepšuje se a Vicenza by mu znovu mohla sedět,“ myslí si sportovní ředitel týmu Marc Reef.

Příležitosti v dalších dnech přijdou i pro Kooije a ve stoupáních může úřadovat zatím skvěle jedoucí Simon Yates. Zvlášť, když si Visma už zase věří.

Hlavně díky Van Aertovi.