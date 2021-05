ONLINE: Giro odstartovalo. Kdo půjde po úvodní časovce do růžového?

Turín se stává startovním městem opět po deseti letech. Lze v tom hledat i symboliku. Itálie letos slaví 160. výročí svého sjednocení, které bylo tehdy proklamací vyhlášeno právě v hlavním městě regionu Piemont.

Úvodní časovku Gira sledujeme online Začátek prvního dílu závodu je naplánován na 14 hodin

Úvodní etapa měří 8,6 kilometru. Závodníci startují z historického náměstí Piazza Castello, poté sjíždějí k řece Pád, překonávají most a podél řeky míří do cíle. Hned po startu jezdce čeká několik ostrých zatáček, ve kterých bude rozhodovat technická zdatnost.



Profil první etapy Giro d’Italia 2021.

Největším favoritem je světový šampion v časovce z roku 2020 Filippo Ganna z Ineosu. „Pippo“ se loni na Giru po úvodní časovce oblékal do růžového. V letošní sezoně ale zatím zůstává za očekáváním.

V Romandii se mu v časovkách nedařilo (skončil devátý a desátý), tam se to dá přičíst kopcovitým profilům obou etap. Větším vykřičníkem pro Itala je třetí místo v závodě proti chronometru na Tirrenu, kde na rovinaté desetikilometrové trati nestačil na Wouta van Aerta a Stefana Künga. V úvodu sezony Ganna opanoval časovku v závodě Kolem Emirátů.

Startovní časy největších favoritů první etapy Filippo Ganna – 16:53:00

Remco Evenepoel – 16:52:00

Rémi Cavagna – 15:43:00

João Almeida – 16:29:00

Victor Campenaerts – 14:02:00



Největšími vyzývateli Ganny by měli být jezdci „Vlčí smečky“. Deceuninck - Quick Step má ve svých řadách hned tři vynikající časovkáře.

Největší pozornost bude upřena na mladého Remca Evenepoela, který se vrací k závodění po devítiměsíční pauze po těžkém pádu v srpnu loňského roku. Jeho forma je otazníkem, v loňské sezoně ale vyhrál obě časovky, do kterých nastoupil.

Ve výborné formě je jeho týmový parťák a časovkářský specialista Rémi Cavagna. Francouz po sérii druhých a třetích míst opanoval časovku v Romandii. Třetím aspirantem z Deceunincku je Joao Almeida, který loni v úvodní etapě nestačil jenom na Gannu. Evenepoel i Almeida navíc myslí i na celkové pořadí.

Do boje o vítězství v dnešní etapě by mohl promluvit i Victor Campenaerts ze stáje Qhubeka Assos, který loni skončil druhý v závěrečné časovce Gira. Do závodu vstoupí Belgičan už jako třetí.

O přední příčky mohou bojovat i další vynikající časovkáři jako Alberto Bettiol (EF Education – Nippo), Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation), Jan Tratnik (Bahrain Victorious) a další.

Největší favorité na celkové pořadí do závodu vstoupí těsně za sebou. Egan Bernal z Ineosu vystartuje v 16.30 hod., Simon Yates ze stáje BikeExchange o minutu po něm.

Jediný Čech na Giru Jan Hirt na trať vyjede v čase 15:51.