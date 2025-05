On se tehdy rozhodl, že chce na vlastní oči poprvé vidět, jak kolem projíždí peloton závodu Grand Tour. Vzal kolo, vyšlapal si to na vrchol a pak ještě autem zamířil do Kranjské Gory, kde většina týmů po etapě přespávala. „Pamatuju si to moc dobře. Vyhrál Rigoberto Urán,“ vzpomínal Roglič kdysi. „A v Kranjské Goře jsem viděl Cadela Evanse.“

Že by ho tehdy napadlo, že podobně budou lidé jednou vzhlížet i k němu? Jednoduchá odpověď: „Vůbec ne!“