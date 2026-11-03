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Vábení Pogačara. Giro 2027 začne ve Slovinsku, sází na časovky a brutální kopce

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  17:20
Trofej pro šampiona Gira vystavená na prezentaci trasy 110. ročníku italské...

Trofej pro šampiona Gira vystavená na prezentaci trasy 110. ročníku italské Grand Tour. | foto: Profimedia.cz

Mapa trasy Gira pro rok 2027.
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Osobnější pozvánku na 110. ročník Gira d’Italia snad ani nemohl Tadej Pogačar dostat. Šampion z roku 2024 se od svého triumfu na italské Grand Tour neukázal, což by organizátoři rádi změnili. Proto zasadili úvodní víkend na italsko–slovinské pomezí, zařadili téměř 60 kilometrů individuálních časovek a především poskládali za sebe do itineráře jedny z nejobtížnějších stoupání, jaké vůbec Apeninský poloostrov nabízí. Bude to k přilákání Slovince stačit?

Celkem 3418,9 kilometrů a 50 250 metrů převýšení čeká na cyklisty ve 110. ročníku Gira d’Italia.

A se stoupáním se začne hned od první etapy. Grande Partenza se po třech letech znovu vrací na italské území. I když… jak se to vezme. Úvod závodu 8. května sice hostí Terst, polovina dne však vede slovinskými kopci. Dojezd do Terstu následuje po sérii několika stoupání, okruh favoritů na první růžový dres ročníku tak nelze omezit pouze na sprintery či klasikáře.

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Druhý den je čistě slovinský se startem v Lublani a cílem v přímořském Koperu. Přesto ani tentokrát nemusí mít sprinteři kvůli prudké stěně těsně před páskou nic jisté.

První čistě sprinterská zkouška přijde ve čtvrté etapě při dojezdu na autodrom Marca Simoncelliho v Misano Adriatico. A pátý den závodu dostanou naopak příležitost vrchaři při prvním horském dojezdu ročníku. Etapa do Sarnana-Sassotetta zároveň uctí památku Michele Scarponiho, od jehož tragického úmrtí uplyne v dubnu deset let.

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Favorité na celkové pořadí musí zbystřit před sedmou etapou, tu totiž tvoří téměř dvacetikilometrová časovka, jejíž většina vede do kopce. Po tradičně sprinterském dojezdu do Neapole v osmé etapě se vrátí do hry vrchaři, první týden uzavírá horský dojezd na Monte Livata.

Po volném dni přijdou testy výkonnosti v centrálních Apeninách. Heslem druhého týdne je „na sever“, většina etap má tak jasně daný směr a rychle se přesouvá střední Itálií bez větších zastávek. Ve 12. etapě se jako cílové stoupání poprvé v historii představí toskánské Passo due Santi.

Mapa trasy Gira pro rok 2027.

Zvlášť zajímavý však bude víkend druhého týdne. Nejprve 14. dějství nabídne náročný den v Alpách s dojezdem na prudké Piani di Bobbio, 15. den závodu pak bude patřit znovu časovce. Tentokrát proběhne start na slavném automobilovém okruhu v Monze a po téměř čtyřiceti kilometrech završí jezdci svou snahu v centru Milána.

Z celého závodu budí největší hrůzu šestnáctá etapa na úvod třetího týdne. Na 192 kilometrech se tyčí hned dvojitý přejezd Mortirola a uprostřed všeho bájné Passo di Gavia. Mělo by jít o jedenáctý průjezd Gira tímto průsmykem v nadmořské výšce 2618 m, naposledy se tu závod ukázal v roce 2014. Od té doby vedli organizátoři trasu průsmykem i v roce 2019, tehdy ale museli na poslední chvíli improvizovat, protože Gavii zasypal sníh. Uvidíme, jaké vrtochy počasí čekají na cyklisty 25. května.

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Pro lepší regeneraci je 17. etapa téměř úplně rovinatá, naopak osmnáctá je znovu naplněná náročnými kopci, z nichž hlavní roli tentokrát má cílové Madonna di Campiglio.

O celkovém pořadí definitivně rozhodne 20. etapa, kde většinu ze 180 kilometrů tvoří nájezd pod závěrečný Monte Zoncolan, který byl v itineráři naposled v roce 2021. Závod se tak po třech týdnech znovu vrátí do Furlansko-Julského Benátska, kde Giro startovalo.

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Pro trofej se ale bude muset vítěz přesunout do Říma, kde čeká už tradičně slavnostní sprinterský dojezd v centru města.

Zatímco v předchozích dvou ročnících časovkářských kilometrů spíše ubývalo, příští rok jich bude znovu dostatek, stejně jako horských zkoušek v kopcích, kterými je Giro proslulé. Jen takové Mortirolo se svými 12,2 % budí hrůzu při pouhém vyslovení toho jména, stejně tak nekonečně dlouhá Gavia nebo Zoncolan, kde maxima dosahují až 25 %.

Příští jaro se uvidí, jestli je to menu dostatečně lákavé i pro Pogačara.

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