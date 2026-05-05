Giro d’Italia 2026: program a trasa
|Etapa
|Trasa
|Délka
|Druh
|Vítěz
|1. (8.5.)
|Nessebar – Burgas
|147 km
|rovinatá
|2. (9.5.)
|Burgas – Veliko Tarnovo
|221 km
|kopcovitá
|3. (10.5.)
|Plovdidv – Sofia
|175 km
|rovinatá
|4. (12.5.)
|Catanzaro – Cosenza
|138 km
|rovinatá
|5. (13.5.)
|Praia a Mare – Potenza
|203 km
|kopcovitá
|6. (14.5.)
|Paestum – Neapol
|142 km
|rovinatá
|7. (15.5.)
|Formia – Blockhaus
|244 km
|horská
|8. (16.5.)
|Chieti – Fermo
|156 km
|kopcovitá
|9. (17.5.)
|Cervia – Corno alle Scale
|184 km
|kopcovitá
|10. (19.5.)
|Viareggio – Massa
|42 km
|časovka
|11. (20.5.)
|Porcari – Chiavari
|195 km
|kopcovitá
|12. (21.5.)
|Imperia – Novi Ligure
|175 km
|rovinatá
|13. (22.5.)
|Alessandria – Verbania
|189 km
|rovinatá
|14. (23.5.)
|Aosta – Pila
|133 km
|horská
|15. (24.5.)
|Voghera – Milán
|157 km
|rovinatá
|16. (26.5.)
|Bellinzona – Cari
|113 km
|horská
|17. (27.5.)
|Cassano d’Adda – Andalo
|202 km
|kopcovitá
|18. (28.5.)
|Fai della Paganella – Pieve di Soligo
|168 km
|rovinatá
|19. (29.5.)
|Feltre – Alleghe (Piani di Pezze)
|151 km
|horská
|20. (30.5.)
|Gemona del Friuli – Piancavallo
|200 km
|horská
|21. (31.5.)
|Řím – Řím
|131 km
|rovinatá
- Celková délka: 3466 km
- Průměrná délka etapy: 165 km
- Celkem nastoupaných metrů: 48 700
- Počet horských dojezdů: 6
Češi ve 109. ročníku Gira d’Italia
Už své deváté Giro absolvuje Jan Hirt. V sestavě týmu NSN bude k ruce mladému Alessandru Pinarellovi, se svými zkušenostmi ale může český jezdec myslet i na individuální úspěch.
Na Giru už dokázal vyhrát etapu a dvakrát skončil v top desítce. Loni musel odstoupit po pádu v šesté etapě se zlomenou stehenní kostí.
Naopak poprvé na Giru i na třítýdenním závodě startuje Tomáš Kopecký. Nejstarší ze sourozeneckého klanu dostal šanci od stáje Unibet, která si s Lukášem Kubišem myslí hlavně na sprinterské dojezdy.
Jednotlivé etapy závodu Giro d’Italia 2026
1. etapa: Nessebar – Burgas
- start: 14:00
- předpokládaný dojezd: 17:04
- převýšení: 500 m
- obtížnost: **
Poprvé je italská Grand Tour na návštěvě v Bulharsku. Úvodní etapa vede celá podél pobřeží Černého moře, přesto nemusí v Burgasu zvítězit čistokrevný sprinter. Závěrečný kilometr totiž vede do mírného kopce.
2. etapa: Burgas – Veliko Tarnovo
- start: 12:05
- předpokládaný dojezd: 16:59
- převýšení: 2600 m
- obtížnost: ***
Druhá etapa dává příležitost klasikářům. Délkou i profilem připomíná trasa z Burgasu do Veliko Tarnova ardenskou jednorázovku. Cílový výšlap navíc vede z části po kostkách.
3. etapa: Plovdiv – Sofia
- start: 13:15
- předpokládaný dojezd: 17:03
- převýšení: 1600 m
- obtížnost: **
Třetí bulharské dějství nabídne přejezd průsmyku Borovec, dojezd v Sofii by měl ale patřit sprinterům.
4. etapa: Catanzaro – Cosenza
- start: 14:00
- předpokládaný dojezd: 17:03
- převýšení: 1800 m
- obtížnost: **
Po volném dni určeném přesunu z Bulharska na jih Itálie přichází velmi krátká etapa „na rozehřátí“. Závodníci ale budou muset dostat nohy do provozní teploty velmi rychle, aby příliš netrpěli ve stoupání Cozzo Tunno.
5. etapa: Praia a Mare – Potenza
- start: 12:25
- předpokládaný dojezd: 17:00
- převýšení: 4100 m
- obtížnost: ***
Už druhá dvousetkilometrová etapa ročníku hrozí cyklistům náročným, proměnlivým profilem. Přesto nelze vyloučit hromadný dojezd.
6. etapa: Paestum – Neapol
- start: 14:05
- předpokládaný dojezd: 17:06
- převýšení: 500 m
- obtížnost: **
Zatímco cílová Neapol je v itineráři závodu už pátým rokem v řadě, do Paestumu se Giro vrací po šestadvaceti letech. Může tento rovinatý den skončit jinak než triumfem některého ze sprinterů?
7. etapa: Formia – Blockhaus
- start: 10:55
- předpokládaný dojezd: 16:50
- převýšení: 4600 m
- obtížnost: ****
První opravdová zkouška vrchařů připadla na Blockhaus, kde se Giro při putování z jihu na sever Itálie zastavuje už podeváté. Kromě počtu nastoupaných metrů nelze brát na lehkou váhu ani porci kilometrů – na začátku stoupání už budou mít závodníci v nohách výživnou jednorázovku.
8. etapa: Chieti – Fermo
- start: 13:35
- předpokládaný dojezd: 17:04
- převýšení: 1900 m
- obtížnost: ***
V první půlce odpočinková osmá etapa otevírá mnoho možností pro průběh. Závěrečných 60 kilometrů je jako stvořených pro únik, zda se však ve stále ještě rané fázi závodu zvládne osamostatnit, je otázkou.
9. etapa: Cervia – Corno alle Scale
- start: 12:50
- předpokládaný dojezd: 17:00
- převýšení: 2400 m
- obtížnost: ***
První týden Gira uzavírá výšlap na vrchol, který se na trase závodu objevuje teprve podruhé v historii, navíc po 22 letech. V žádném jiném klání si Corno alle Scale cyklisté vyzkoušet nemohli, pro celý peloton tak půjde o zajímavou premiéru.
10. etapa: Viareggio – Massa
- start prvního závodníka: 13:15
- předpokládaný dojezd posledního závodníka: 17:00
- převýšení: 50 m
- obtížnost: ***
Jediná časovka 112. ročníku vede téměř celá po pobřeží Ligurského moře a na 42 kilometrech je přesně 14 zatáček. Časovkářští specialisté si tak přijdou na své, nesmí je však zlobit boční vítr od moře.
11. etapa: Porcari – Chiavari
- start: 12:30
- předpokládaný dojezd: 17:01
- převýšení: 2850 m
- obtížnost: ***
Přestože střední část 11. etapy je relativně technická, závěrečných 13 kilometrů už mnoho záludností nenabízí, a tak se své šance nejspíš opět chopí sprinteři.
12. etapa: Imperia – Novi Ligure
- start: 13:15
- předpokládaný dojezd: 17:03
- převýšení: 2250 m
- obtížnost: **
První půlka dne z části kopíruje trasu Milán – San Remo v obráceném směru, od pobřeží Ligurského moře se pak peloton přesune hlouběji do vnitrozemí severně nad Janov. Závěr bude přes mírné stoupání pravděpodobně znovu sprinterský, s posledním kruhovým objezdem už tři kilometry před cílem.
13. etapa: Alessandria – Verbania
- start: 12:55
- předpokládaný dojezd: 17:01
- převýšení: 1400 m
- obtížnost: ***
Prvních 160 a závěrečných 30 kilometrů 13. etapy jako by vůbec nepatřilo k sobě. Po rovinaté, snadné většině dne přichází v závěru dvě relativně prudká stoupání, po nichž už zbývá pouze sjezd do cíle.
14. etapa: Aosta – Pila
- start: 13:05
- předpokládaný dojezd: 16:58
- převýšení: 4350 m
- obtížnost: *****
Český fanoušek ocení, že 14. etapa se svým profilem vrcholí na stoupání Pila. Velmi příhodný název závěrečného kopce po dni, který bude celý nahoru a dolů. Super nízká porce kilometrů a žádný čas na vydechnutí – pro jezdce na celkové pořadí tu začíná jít už opravdu do tuhého.
15. etapa: Voghera – Milán
- start: 13:55
- předpokládaný dojezd: 17:07
- převýšení: 200 m
- obtížnost: *
Velmi netradiční profil má na letošním Giru 15. etapa, kterou běžně na Grand Tour vrcholí druhý závodní týden někde v horách. Z tohoto pohledu druhý týden 109. ročníku vyvrcholí nejspíš celkem v poklidu. Na trase není žádné stoupání a většinu dne se jede přímo za nosem po širokých, přehledných cestách. Jediné vzrušení tak pravděpodobně nastane až při hromadném dojezdu v Miláně.
16. etapa: Bellinzona – Cari
- start: 14:00
- předpokládaný dojezd: 17:01
- převýšení: 3000 m
- obtížnost: ****
Hodně zostra začíná třetí závodní týden. 16. etapa měří pouhých 113 kilometrů, se svou porcí nastoupaných metrů může být ale pro někoho fatální. Kdo bude myšlenkami ještě ve volném dni, ocitne se na závěrečném Cari ve vážných problémech.
17. etapa: Cassano d’Adda – Andalo
- start: 12:20
- předpokládaný dojezd: 17:01
- převýšení: 3300 m
- obtížnost: ***
Na první pohled ne tak náročná 17. etapa ukrývá svou obtížnost v detailu. Tedy, v detailu… Její zákeřnost lpí v 202 kilometrech délky, které můžou být ve třetím týdnu Grand Tour pro mnohé hraniční. Zároveň trasa neustále mírně stoupá a nenabízí tak téměř žádný prostor k odpočinku. Pokud některý den přímo vybízí k úspěchu únik, je to tento.
18. etapa: Fai della Paganella – Pieve di Soligo
- start: 13:30
- předpokládaný dojezd: 17:04
- převýšení: 2500 m
- obtížnost: **
Po celém dni neustálého stoupání přichází den téměř konstantního klesání. Trasa spojuje údolí Trenta s údolím Trevisa, na cestě ale nečíhá žádný obtížný kopec. Přesto bude možná posledních deset kilometrů pro úspěch sprinterů příliš náročných.
19. etapa: Feltre – Alleghe (Piani di Pezze)
- start: 12:45
- předpokládaný dojezd: 16:54
- převýšení: 5000 m
- obtížnost: *****
Nyní už je jasné, proč v posledních dvou etapách organizátoři cyklisty tak trošku šetřili. Hrozivá 19. etapa skrz Dolomity s 5000 metry převýšení může celý závod rozhodnout. Na trase se nachází i nejvyšší bod celého závodu – Passo Giau ve výšce 2233 metrů.
20. etapa: Gemona del Friuli – Piancavallo
- start: 11:15
- předpokládaný dojezd: 15:59
- převýšení: 3750 m
- obtížnost: ****
Je libo ještě jednu maratonskou horskou etapu na závěr? 20. etapa definitivně upevní celkové pořadí nejen nakumulovanou únavou a dvěma sty kilometry v sedle, ale hlavně dvojnásobným přejezdem Piancavalla, na které se závod vrací po šesti letech. Téměř patnáctikilometrový obr s maximy kolem 14 % je zárukou tuhého boje až do konce.
21. etapa: Řím – Řím
- start: 15:45
- předpokládaný dojezd: 18:36
- převýšení: 500 m
- obtížnost: *
Už tradiční zakončení Gira v italské metropoli i tentokrát nejprve vyvede peloton z centra Říma na pobřeží, a pak ho zase vrátí do srdce města, kde závodníci absolvují celkem osm okruhů, než naposled v tomto ročníku protnou cílovou pásku.
Obtížnost se hodnotí v rozmezí * (nejlehčí) až ***** (nejtěžší).
Favorité na růžový dres v 108. ročníku
|Jméno
|Tým
|Věk
|Nejlepší výsledek
|Vyhrané etapy
|Jonas Vingegaard (Dán.)
|Visma
|29
|-
|-
|Giulio Pellizzari (It.)
|Red Bull-Bora
|22
|6. místo (2025)
|-
|Thymen Arensman (Niz.)
|Ineos
|26
|6. místo (2023, 2024)
|-
|Egan Bernal (Kol.)
|Ineos
|29
|1. místo (2021)
|2
|Ben O’Connor (Aus.)
|Jayco
|30
|4. místo (2024)
|1
Jaké týmy pojedou 108. ročník Gira?
|Název týmu
|Kategorie
|Země původu
|Alpecin-Premier Tech
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Bahrain Victorious
|UCI WorldTeam
|Bahrajn
|Decathlon CMA CMG Team
|UCI WorldTeam
|Francie
|EF Education-EasyPost
|UCI WorldTeam
|Spojené státy
|Groupama-FDJ United
|UCI WorldTeam
|Francie
|Ineos Grenadiers
|UCI WorldTeam
|Spojené království
|Lidl-Trek
|UCI WorldTeam
|Německo
|Lotto Intermarché
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Movistar Team
|UCI WorldTeam
|Španělsko
|NSN Cycling Team
|UCI WorldTeam
|Švýcarsko
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|UCI WorldTeam
|Německo
|Soudal Quick-Step
|UCI WorldTeam
|Belgie
|Team Jayco AlUla
|UCI WorldTeam
|Austrálie
|Team Picnic PostNL
|UCI WorldTeam
|Nizozemsko
|Team Visma-Lease a Bike
|UCI WorldTeam
|Nizozemsko
|UAE Team Emirates XRG
|UCI WorldTeam
|Spojené arabské emiráty
|Uno-X Mobility
|UCI WorldTeam
|Norsko
|XDS Astana Team
|UCI WorldTeam
|Kazachstán
|Bardiani CSF 7 Saber
|UCI ProTeam
|Itálie
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|UCI ProTeam
|Švýcarsko
|Team Polti-VisitMalta
|UCI ProTeam
|Itálie
|Tudor Pro Cycling Team
|UCI ProTeam
|Švýcarsko
|Unibet Rose Rockets
|UCI ProTeam
|Francie
Kde sledovat Giro d’Italia 2026?
Italské Giro tradičně přenáší Eurosport, ať už na jednom ze svých kanálů nebo v internetovém přehrávači, který je dostupný na platformě HBO Max. Přenosy by měly pokrývat celý průběh etapy už od neutrálního startu.
Česká televize ani letos vysílací práva nezískala.
Každou etapu pak můžete sledovat v online reportáži na iDNES.cz.