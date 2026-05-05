Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Autor:
  8:59
První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia startuje 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný, protože loňský vítěz Simon Yates už ukončil kariéru. Kdo se stane novým majitelem růžového dresu? Všech 21 etap, vizitky českých účastníků i zajímavé statistiky naleznete v našem průvodci závodem.

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira | foto: Reuters

Giro d’Italia 2026: program a trasa

EtapaTrasaDélkaDruhVítěz
1. (8.5.)Nessebar – Burgas147 kmrovinatá
2. (9.5.)Burgas – Veliko Tarnovo221 kmkopcovitá
3. (10.5.)Plovdidv – Sofia175 kmrovinatá
4. (12.5.)Catanzaro – Cosenza138 kmrovinatá
5. (13.5.)Praia a Mare – Potenza203 kmkopcovitá
6. (14.5.)Paestum – Neapol142 kmrovinatá
7. (15.5.)Formia – Blockhaus244 kmhorská
8. (16.5.)Chieti – Fermo156 kmkopcovitá
9. (17.5.)Cervia – Corno alle Scale184 kmkopcovitá
10. (19.5.)Viareggio – Massa42 kmčasovka
11. (20.5.)Porcari – Chiavari195 kmkopcovitá
12. (21.5.)Imperia – Novi Ligure175 kmrovinatá
13. (22.5.)Alessandria – Verbania 189 kmrovinatá
14. (23.5.)Aosta – Pila133 kmhorská
15. (24.5.)Voghera – Milán157 kmrovinatá
16. (26.5.)Bellinzona – Cari113 kmhorská
17. (27.5.)Cassano d’Adda – Andalo202 kmkopcovitá
18. (28.5.)Fai della Paganella – Pieve di Soligo168 kmrovinatá
19. (29.5.)Feltre – Alleghe (Piani di Pezze)151 kmhorská
20. (30.5.)Gemona del Friuli – Piancavallo200 kmhorská
21. (31.5.)Řím – Řím131 kmrovinatá
  • Celková délka: 3466 km
  • Průměrná délka etapy: 165 km
  • Celkem nastoupaných metrů: 48 700
  • Počet horských dojezdů: 6

Češi ve 109. ročníku Gira d’Italia

Už své deváté Giro absolvuje Jan Hirt. V sestavě týmu NSN bude k ruce mladému Alessandru Pinarellovi, se svými zkušenostmi ale může český jezdec myslet i na individuální úspěch.

Na Giru už dokázal vyhrát etapu a dvakrát skončil v top desítce. Loni musel odstoupit po pádu v šesté etapě se zlomenou stehenní kostí.

ROK 2022. Už jsou to čtyři roky, kdy Jan Hirt slavil na Giru vítězství v etapě.

Naopak poprvé na Giru i na třítýdenním závodě startuje Tomáš Kopecký. Nejstarší ze sourozeneckého klanu dostal šanci od stáje Unibet, která si s Lukášem Kubišem myslí hlavně na sprinterské dojezdy.

Jednotlivé etapy závodu Giro d’Italia 2026

1. etapa: Nessebar – Burgas

  • start: 14:00
  • předpokládaný dojezd: 17:04
  • převýšení: 500 m
  • obtížnost: **

Poprvé je italská Grand Tour na návštěvě v Bulharsku. Úvodní etapa vede celá podél pobřeží Černého moře, přesto nemusí v Burgasu zvítězit čistokrevný sprinter. Závěrečný kilometr totiž vede do mírného kopce.

Profil 1. etapy Gira d’Italia 2026

2. etapa: Burgas – Veliko Tarnovo

  • start: 12:05
  • předpokládaný dojezd: 16:59
  • převýšení: 2600 m
  • obtížnost: ***

Druhá etapa dává příležitost klasikářům. Délkou i profilem připomíná trasa z Burgasu do Veliko Tarnova ardenskou jednorázovku. Cílový výšlap navíc vede z části po kostkách.

Profil 2. etapy Gira d’Italia 2026

3. etapa: Plovdiv – Sofia

  • start: 13:15
  • předpokládaný dojezd: 17:03
  • převýšení: 1600 m
  • obtížnost: **

Třetí bulharské dějství nabídne přejezd průsmyku Borovec, dojezd v Sofii by měl ale patřit sprinterům.

Profil 3. etapy Gira d’Italia 2026

4. etapa: Catanzaro – Cosenza

  • start: 14:00
  • předpokládaný dojezd: 17:03
  • převýšení: 1800 m
  • obtížnost: **

Po volném dni určeném přesunu z Bulharska na jih Itálie přichází velmi krátká etapa „na rozehřátí“. Závodníci ale budou muset dostat nohy do provozní teploty velmi rychle, aby příliš netrpěli ve stoupání Cozzo Tunno.

Profil 4. etapy Gira d’Italia 2026

5. etapa: Praia a Mare – Potenza

  • start: 12:25
  • předpokládaný dojezd: 17:00
  • převýšení: 4100 m
  • obtížnost: ***

Už druhá dvousetkilometrová etapa ročníku hrozí cyklistům náročným, proměnlivým profilem. Přesto nelze vyloučit hromadný dojezd.

Profil 5. etapy Gira d’Italia 2026

6. etapa: Paestum – Neapol

  • start: 14:05
  • předpokládaný dojezd: 17:06
  • převýšení: 500 m
  • obtížnost: **

Zatímco cílová Neapol je v itineráři závodu už pátým rokem v řadě, do Paestumu se Giro vrací po šestadvaceti letech. Může tento rovinatý den skončit jinak než triumfem některého ze sprinterů?

Profil 6. etapy Gira d’Italia 2026

7. etapa: Formia – Blockhaus

  • start: 10:55
  • předpokládaný dojezd: 16:50
  • převýšení: 4600 m
  • obtížnost: ****

První opravdová zkouška vrchařů připadla na Blockhaus, kde se Giro při putování z jihu na sever Itálie zastavuje už podeváté. Kromě počtu nastoupaných metrů nelze brát na lehkou váhu ani porci kilometrů – na začátku stoupání už budou mít závodníci v nohách výživnou jednorázovku.

Profil 7. etapy Gira d’Italia 2026

8. etapa: Chieti – Fermo

  • start: 13:35
  • předpokládaný dojezd: 17:04
  • převýšení: 1900 m
  • obtížnost: ***

V první půlce odpočinková osmá etapa otevírá mnoho možností pro průběh. Závěrečných 60 kilometrů je jako stvořených pro únik, zda se však ve stále ještě rané fázi závodu zvládne osamostatnit, je otázkou.

Profil 8. etapy Gira d’Italia 2026

9. etapa: Cervia – Corno alle Scale

  • start: 12:50
  • předpokládaný dojezd: 17:00
  • převýšení: 2400 m
  • obtížnost: ***

První týden Gira uzavírá výšlap na vrchol, který se na trase závodu objevuje teprve podruhé v historii, navíc po 22 letech. V žádném jiném klání si Corno alle Scale cyklisté vyzkoušet nemohli, pro celý peloton tak půjde o zajímavou premiéru.

Profil 9. etapy Gira d’Italia 2026

10. etapa: Viareggio – Massa

  • start prvního závodníka: 13:15
  • předpokládaný dojezd posledního závodníka: 17:00
  • převýšení: 50 m
  • obtížnost: ***

Jediná časovka 112. ročníku vede téměř celá po pobřeží Ligurského moře a na 42 kilometrech je přesně 14 zatáček. Časovkářští specialisté si tak přijdou na své, nesmí je však zlobit boční vítr od moře.

Profil 10. etapy Gira d’Italia 2026

11. etapa: Porcari – Chiavari

  • start: 12:30
  • předpokládaný dojezd: 17:01
  • převýšení: 2850 m
  • obtížnost: ***

Přestože střední část 11. etapy je relativně technická, závěrečných 13 kilometrů už mnoho záludností nenabízí, a tak se své šance nejspíš opět chopí sprinteři.

Profil 11. etapy Gira d’Italia 2026

12. etapa: Imperia – Novi Ligure

  • start: 13:15
  • předpokládaný dojezd: 17:03
  • převýšení: 2250 m
  • obtížnost: **

První půlka dne z části kopíruje trasu Milán – San Remo v obráceném směru, od pobřeží Ligurského moře se pak peloton přesune hlouběji do vnitrozemí severně nad Janov. Závěr bude přes mírné stoupání pravděpodobně znovu sprinterský, s posledním kruhovým objezdem už tři kilometry před cílem.

Profil 12. etapy Gira d’Italia 2026

13. etapa: Alessandria – Verbania

  • start: 12:55
  • předpokládaný dojezd: 17:01
  • převýšení: 1400 m
  • obtížnost: ***

Prvních 160 a závěrečných 30 kilometrů 13. etapy jako by vůbec nepatřilo k sobě. Po rovinaté, snadné většině dne přichází v závěru dvě relativně prudká stoupání, po nichž už zbývá pouze sjezd do cíle.

Profil 13. etapy Gira d’Italia 2026

14. etapa: Aosta – Pila

  • start: 13:05
  • předpokládaný dojezd: 16:58
  • převýšení: 4350 m
  • obtížnost: *****

Český fanoušek ocení, že 14. etapa se svým profilem vrcholí na stoupání Pila. Velmi příhodný název závěrečného kopce po dni, který bude celý nahoru a dolů. Super nízká porce kilometrů a žádný čas na vydechnutí – pro jezdce na celkové pořadí tu začíná jít už opravdu do tuhého.

Profil 14. etapy Gira d’Italia 2026

15. etapa: Voghera – Milán

  • start: 13:55
  • předpokládaný dojezd: 17:07
  • převýšení: 200 m
  • obtížnost: *

Velmi netradiční profil má na letošním Giru 15. etapa, kterou běžně na Grand Tour vrcholí druhý závodní týden někde v horách. Z tohoto pohledu druhý týden 109. ročníku vyvrcholí nejspíš celkem v poklidu. Na trase není žádné stoupání a většinu dne se jede přímo za nosem po širokých, přehledných cestách. Jediné vzrušení tak pravděpodobně nastane až při hromadném dojezdu v Miláně.

Profil 15. etapy Gira d’Italia 2026

16. etapa: Bellinzona – Cari

  • start: 14:00
  • předpokládaný dojezd: 17:01
  • převýšení: 3000 m
  • obtížnost: ****

Hodně zostra začíná třetí závodní týden. 16. etapa měří pouhých 113 kilometrů, se svou porcí nastoupaných metrů může být ale pro někoho fatální. Kdo bude myšlenkami ještě ve volném dni, ocitne se na závěrečném Cari ve vážných problémech.

Profil 16. etapy Gira d’Italia 2026

17. etapa: Cassano d’Adda – Andalo

  • start: 12:20
  • předpokládaný dojezd: 17:01
  • převýšení: 3300 m
  • obtížnost: ***

Na první pohled ne tak náročná 17. etapa ukrývá svou obtížnost v detailu. Tedy, v detailu… Její zákeřnost lpí v 202 kilometrech délky, které můžou být ve třetím týdnu Grand Tour pro mnohé hraniční. Zároveň trasa neustále mírně stoupá a nenabízí tak téměř žádný prostor k odpočinku. Pokud některý den přímo vybízí k úspěchu únik, je to tento.

Profil 17. etapy Gira d’Italia 2026

18. etapa: Fai della Paganella – Pieve di Soligo

  • start: 13:30
  • předpokládaný dojezd: 17:04
  • převýšení: 2500 m
  • obtížnost: **

Po celém dni neustálého stoupání přichází den téměř konstantního klesání. Trasa spojuje údolí Trenta s údolím Trevisa, na cestě ale nečíhá žádný obtížný kopec. Přesto bude možná posledních deset kilometrů pro úspěch sprinterů příliš náročných.

Profil 18. etapy Gira d’Italia 2026

19. etapa: Feltre – Alleghe (Piani di Pezze)

  • start: 12:45
  • předpokládaný dojezd: 16:54
  • převýšení: 5000 m
  • obtížnost: *****

Nyní už je jasné, proč v posledních dvou etapách organizátoři cyklisty tak trošku šetřili. Hrozivá 19. etapa skrz Dolomity s 5000 metry převýšení může celý závod rozhodnout. Na trase se nachází i nejvyšší bod celého závodu – Passo Giau ve výšce 2233 metrů.

Profil 19. etapy Gira d’Italia 2026

20. etapa: Gemona del Friuli – Piancavallo

  • start: 11:15
  • předpokládaný dojezd: 15:59
  • převýšení: 3750 m
  • obtížnost: ****

Je libo ještě jednu maratonskou horskou etapu na závěr? 20. etapa definitivně upevní celkové pořadí nejen nakumulovanou únavou a dvěma sty kilometry v sedle, ale hlavně dvojnásobným přejezdem Piancavalla, na které se závod vrací po šesti letech. Téměř patnáctikilometrový obr s maximy kolem 14 % je zárukou tuhého boje až do konce.

Profil 20. etapy Gira d’Italia 2026

21. etapa: Řím – Řím

  • start: 15:45
  • předpokládaný dojezd: 18:36
  • převýšení: 500 m
  • obtížnost: *

Už tradiční zakončení Gira v italské metropoli i tentokrát nejprve vyvede peloton z centra Říma na pobřeží, a pak ho zase vrátí do srdce města, kde závodníci absolvují celkem osm okruhů, než naposled v tomto ročníku protnou cílovou pásku.

Profil 21. etapy Gira d’Italia 2026

Obtížnost se hodnotí v rozmezí * (nejlehčí) až ***** (nejtěžší).

Favorité na růžový dres v 108. ročníku

JménoTýmVěkNejlepší výsledekVyhrané etapy
Jonas Vingegaard (Dán.)Visma29--
Giulio Pellizzari (It.)Red Bull-Bora226. místo (2025)-
Thymen Arensman (Niz.)Ineos266. místo (2023, 2024)-
Egan Bernal (Kol.)Ineos291. místo (2021)2
Ben O’Connor (Aus.)Jayco304. místo (2024)1

Jaké týmy pojedou 108. ročník Gira?

Název týmuKategorieZemě původu
Alpecin-Premier TechUCI WorldTeamBelgie
Bahrain VictoriousUCI WorldTeamBahrajn
Decathlon CMA CMG TeamUCI WorldTeamFrancie
EF Education-EasyPostUCI WorldTeamSpojené státy
Groupama-FDJ UnitedUCI WorldTeamFrancie
Ineos GrenadiersUCI WorldTeamSpojené království
Lidl-TrekUCI WorldTeamNěmecko
Lotto IntermarchéUCI WorldTeamBelgie
Movistar TeamUCI WorldTeamŠpanělsko
NSN Cycling TeamUCI WorldTeamŠvýcarsko
Red Bull-Bora-HansgroheUCI WorldTeamNěmecko
Soudal Quick-StepUCI WorldTeamBelgie
Team Jayco AlUlaUCI WorldTeamAustrálie
Team Picnic PostNLUCI WorldTeamNizozemsko
Team Visma-Lease a BikeUCI WorldTeamNizozemsko
UAE Team Emirates XRGUCI WorldTeamSpojené arabské emiráty
Uno-X MobilityUCI WorldTeamNorsko
XDS Astana TeamUCI WorldTeamKazachstán
Bardiani CSF 7 SaberUCI ProTeamItálie
Pinarello Q36.5 Pro Cycling TeamUCI ProTeamŠvýcarsko
Team Polti-VisitMaltaUCI ProTeamItálie
Tudor Pro Cycling TeamUCI ProTeamŠvýcarsko
Unibet Rose RocketsUCI ProTeamFrancie

Startovní listinu Gira 2026 najdete ZDE.

Kde sledovat Giro d’Italia 2026?

Italské Giro tradičně přenáší Eurosport, ať už na jednom ze svých kanálů nebo v internetovém přehrávači, který je dostupný na platformě HBO Max. Přenosy by měly pokrývat celý průběh etapy už od neutrálního startu.

Česká televize ani letos vysílací práva nezískala.

Každou etapu pak můžete sledovat v online reportáži na iDNES.cz, kde připravujeme ze závodu i podrobné zpravodajství, reportáže a nadstavbové texty.

Giro d'Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d'Italia startuje 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

5. května 2026  8:59

