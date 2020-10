Na horské dráze. O cestě Josefa Černého z CCC do CCC a ještě dál

Od svého manažera se totiž po zdařilých časovkářských výkonech dozvěděl: Víc týmů mi dalo vědět, že by o tebe měly zájem.

Což je v nejistém čase velkého přetlaku jezdců na cyklistickém trhu pro Černého skvělá zpráva.

Smlouvu ve World Tour má momentálně z kvarteta českých jezdců jistou pouze Zdeněk Štybar v Quick-Stepu. Naopak Jan Hirt (CCC) a Roman Kreuziger (NTT) ji po rozpadu svých stájí zatím shánějí.

Černý debutoval na scéně World Tour v sezoně 2019. Při loňské premiéře na Giru z něj vyzařovalo obrovské nadšení: Já jedu poprvé Grand Tour!

V sobotu už za cílem ve Valdobbiadene na chvíli seděl i v křesle pro vedoucího závodníka. A když měli 34kilometrovou časovku za sebou všichni jezdci, jen sedm sekund jej v ní dělilo od třetí příčky.

Kariéra 27letého cyklisty byla předtím jako na horské dráze.

Nahoru, dolů, nahoru.

Kdo je to ten Cerny, ptali se i šéfové nejslavnějších stájí, když se v pouhých 19 letech po zdařilém úniku ujal vedení v závodě Kolem Trentina! Bylo to pouze na den, hned další den nabral v kopcích velkou ztrátu, ale dal o sobě vědět.



Už v té době hájil barvy týmu CCC, tehdy však pouze druhodivizního. Angažmá mu tu „přihrál“ reprezentační kouč René Andrle, který znal šéfa stáje Piotra Wadeckého.

„Majitel stáje CCC měl obchody v Česku a chtěl do týmu nějakého mladého českého kluka, se kterým by podepsal na tři roky. Tak jsem mu ho doporučil,“ popisoval Andrle.

Kvality teenagera Černého v oněch časech zároveň vyzdvihoval i Jozef Regec, někdejší hvězda Závodu míru, který ho v juniorském věku nejen dva roky trénoval, ale i ubytoval ve svém domě.

„Je všestranný, má čich na úniky, je dobrý v kopcích i v časovkách,“ vykládal Regec v roce 2013.



Pravda, občas býval také neřízenou střelou. Taktiku moc neuznával. „Když má pocit, že mu to jede, tak zvedne zadek a ujíždí,“ říkal Regec. S odstupem let Černý přiznal: „Byl jsem talent, ale neměl jsem cyklistický nadhled.“

MLADÍČEK. Teenager Josef Černý při svém prvním angažmá v týmu CCC, tehdy druhodivizním.

S přibývajícími léty ho v CCC čím dál více odstavovali do pozice domestika, nedostával šanci na velkých závodech, přidaly se i nemoci.

Na konci sezony 2016 mu už neprodloužili kontrakt.

Kam dál? V zahraničí jinou smlouvu nesehnal, přijal tedy nabídku třetidivizního českého týmu Elkov. Udělal krok vzad (rozumějte do nižší divize), který mu později pomohl ke skoku vpřed.

Během dvou let v hradecké stáji jezdecky dospěl. S pomocí šéfa týmu Vladimíra Vávry i trenéra Otakara Fialy pochopil, co musí udělat i obětovat, aby se vrátil do vyšších sfér.

„Motivovali jsme ho, že je zapotřebí, aby se dostal z role domestika a zkusil vyhrávat. Naše důvěra ho snad nakopla. Sedli jsme si s ním a Pepa nám řekl: Teď chci dát cyklistice všechno,“ vzpomínal Vávra.

NA CESTĚ ZPĚT. Coby jezdec stáje Elkov vítězem třetí etapy Czech Cycling Tour v roce 2017.

Učili ho, jak lépe odpočívat i jak se připravovat během zimy. Na šest měsíců od října do dubna si proto pronajal apartmán ve španělském Calpe. „Tam jsem mohl v teple jezdit pořád, zatímco doma to nešlo,“ liboval si.



V sezoně 2018 už patřil mezi nejlepší jezdce seriálu Europa Tour a na závodě Kolem Slovinska porazil v časovce kvalitní borce z World Tour. Na domácí scéně oslavil double, po českém titulu v časovce získal v Plzni ten ještě cennější v silničním závodě.

ČESKÝ TITUL. V Plzni na něj dosáhl v červnu 2018.

Nikdy předtím neměl vlastního agenta, teď se jej ujal světaznalý Dries Smets, pečující také o Zdeňka Štybara a Grega van Avermaeta. Černému nastínil několik možností přestupu a posléze mu pomohl do prvodivizní stáje BMC, kterou si český cyklista vybral.

Byl to paradox, jelikož na konci téhož roku převzala worldtourovou licenci týmu BMC stáj CCC, která se tím vyšvihla mezi elitu. Černý se svým způsobem vracel ke svým. Navíc v kouči Markovi Pinottim nalezl ve stáji machra nad machry pro přípravu na časovku. Zkušený Ital, který býval ve stáji HTC týmovým kolegou Františka Raboně, se stal v minulosti italským šampionem v této disciplíně a dvakrát vítězem časovky na Giru.

Černému předal své know how a český cyklista už loni líčil: „S časovkářskou kozou trénuju skoro denně, mám ji doma, jsem s ní už úplně sžitý.“

První zkušenosti ve World Tour v minulé sezoně popisoval: „Psychicky i fyzicky to je velký skok.“ Vysoká rychlost elitních závodů jej zkraje sezony 2019 zaskočila, zato vybavení a péče ho nadchly.

PRVNÍ GIRO. Při závěrečné časovce ve Veroně, ve které obsadil 6. místo.

V úvodu letošní sezony vybojoval po zdařilém úniku 2. místo v etapovém závodě Kolem Murcie. Po obnovení sezony obhájil v časovce domácí titul, načež mu vítězná časovka pomohla i ke konečnému 2. místu v etapovém klání Tour Poitou-Charentes, kde jej předstihl pouze Arnaud Démare.

V sobotu nechal v časovce na Giru za sebou i mistra Evropy Campenaertse a takřka všechny cyklisty z Top 10 celkového pořadí včetně Almeidy, Keldermana, Nibaliho.

„Jezdím ve World Tour teprve druhým rokem. Cítím, že mě každý závod posouvá výš,“ říká.

Teď musí ve třetím týdnu Gira přežít vysoké hory. „A pak zkusím v závěrečné časovce v Miláně to páté místo ještě vylepšit,“ plánuje.

Zároveň si nejspíš bude vybírat nový tým. V létě 2018, ještě coby cyklista týmu Elkov, se po triumfu na českém mistrovství svěřoval: „Zamlouvá se mi stáj Lotto Soudal.“

Nemusel by to být špatný tip.

Ale nechme se překvapit, kam jej cyklistický osud zavede tentokrát.