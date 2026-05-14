„Fanoušek“ vbíhal do silnice a sahal po cyklistech. Nebuďte jako on, prosí Giro

  19:37
Je to už trošku nepříjemný folklór, že se na každé cyklistické Grand Tour nechvalně proslaví i někteří „fanoušci“. Ve 109. ročníku Gira d’Italia se dosud hlavně mluvilo o bulharském vlažném startu, hromadných pádech a kvapném střídání mužů v růžovém dresu pro lídra závodu. Ve čtvrteční šesté etapě, se však do záře reflektorů opět dostali lidé, kteří byl měli své zdraví konzultovat s odborníkem.
Peloton během šesté etapy italského Gira

Peloton během šesté etapy italského Gira | foto: AP

Ital Davide Ballerini slaví vítězství během šesté etapy italského Gira
Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu v růžovém dresu během šesté etapy...
Většinou to bývá tak, že diváci ohrožují projíždějící cyklisty svojí nešikovností, neobezřetností, někdy přehnanou horlivostí ve fandění a často hloupostí. Muži na kruhovém objezdu v šestém etapě se ale této kategorizaci trochu vymykají.

Těžko říct, o co dvojici šlo. Cyklistům skákali do vozovky, natahovali po nich ruce i nohy. Snad aby je vylekali, snad aby je dokonce srazili z kola? Kdo ví. Každopádně je štěstím, že se to především muži v bílém tričku nepodařilo.

Nejaktivnější „fanoušek“ s číslem třináct se dokonce jednoho z projíždějících jezdců dotknul, jiný proti němu musel na obranu zdvihnout paži.

Neuvěřitelné scény ihned komentovali i samotní organizátoři. „Nebuďte jako on,“ nabádali. „Milujeme vás vedle silnice. Milujeme vaše nadšení, milujeme, že fandíte jezdcům, milujeme, že se oblékáte jako plameňáci. Ale existuje hranice, kterou nesmíte překročit,“ doplnili.

Úlevou pro organizátory snad je, že se tentokrát jedná spíše o izolovaný incident individuí a fanoušci nemají v úmyslu si podmanit celou Grand Tour, jako to předvedli loni na španělské Vueltě, která byla více o protestech než o závodění.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května.

V něčem je jejich vztah podobný jako u hráčů na ledě.

Jasně, nikdy se nepromění v zuřivého rváče, přeborníka v řinčivých hitech nebo vyloženě obranářského rafana.

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d'Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma.

Skvěle to měl rozjeté Dylan Groenewegen, vepředu se pohyboval i Jonathan Milan či Paul Magnier, jenž na Giru vyhrál už dvě etapy. Jenže všechny zbrzdil pád na posledních stovkách metrů.

Jedna z největších sportovních událostí roku 2026 právě startuje. Hokejové mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu má před sebou první zápasy.

Liberecká sezona končí hořkosladce. Druhý nejmladší tým fotbalové Chance Ligy se poprvé v nové éře sice dostal do nejlepší šestky.

Na otázku, jestli ho zpráva o konci kariéry Jana Veselého překvapila, Luboš Bartoň odpověděl: „Ano, ale úplně šokovaný nejsem."

Rozjíždí se nová etapa války o český hokej? Majitel pardubického klubu Petr Dědek oživil vody megalomanskou nabídkou za práva na extraligu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nejde o zcela nevídanou záležitost. Občas se stane, že gólman z NHL zkrátka chybí.

Slovenskou fotbalovou reprezentaci po čtrnácti letech znovu povede Vladimír Weiss.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů.

