Většinou to bývá tak, že diváci ohrožují projíždějící cyklisty svojí nešikovností, neobezřetností, někdy přehnanou horlivostí ve fandění a často hloupostí. Muži na kruhovém objezdu v šestém etapě se ale této kategorizaci trochu vymykají.
Těžko říct, o co dvojici šlo. Cyklistům skákali do vozovky, natahovali po nich ruce i nohy. Snad aby je vylekali, snad aby je dokonce srazili z kola? Kdo ví. Každopádně je štěstím, že se to především muži v bílém tričku nepodařilo.
Posuďte sami.
Nejaktivnější „fanoušek“ s číslem třináct se dokonce jednoho z projíždějících jezdců dotknul, jiný proti němu musel na obranu zdvihnout paži.
Neuvěřitelné scény ihned komentovali i samotní organizátoři. „Nebuďte jako on,“ nabádali. „Milujeme vás vedle silnice. Milujeme vaše nadšení, milujeme, že fandíte jezdcům, milujeme, že se oblékáte jako plameňáci. Ale existuje hranice, kterou nesmíte překročit,“ doplnili.
Úlevou pro organizátory snad je, že se tentokrát jedná spíše o izolovaný incident individuí a fanoušci nemají v úmyslu si podmanit celou Grand Tour, jako to předvedli loni na španělské Vueltě, která byla více o protestech než o závodění.