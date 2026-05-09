Giro ONLINE: Nejzajímavější bulharská etapa. Rozhodne nevyzpytatelný závěr

Vrchařské body se budou v 221 kilometrů dlouhé zkoušce rozdávat už za dvě stoupání třetí kategorie uprostřed trasy. Klíčový pro souboj o etapové prvenství bude ale až výšlap na Lyaskovets (3,9 km, 6,8 % sklon), na němž by mělo pořádně prořídnout pole, které pak zamíří do šarmantního cílového městečka Veliko Tarnovo.
ONLINE: 2. etapa Gira d’Italia(Burgas–Veliko Tarnovo)
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
Tam uchazeče o prvenství čeká ještě jedna výzva. Dva kilometry před cílem se silnice opět krátce zdvihá, watty budou navíc ubírat i kostky. Na cílovou pásku už se pak pojede na rovině.
Kdo si s nevyzpytatelným profilem poradí nejlépe?
Velkou motivaci má určitě muž v růžovém. Magnier je nejen vynikající sprinter, libuje si i v klasikách.
Letos mu sice na jaře žádná i kvůli technickým potížím nevyšla, na Giru ho ale požene motivace převézt růžový dres až do Itálie. V poslední třetí bulharské etapě totiž závodníky v neděli opět čeká zkouška vyhovující sprinterům, ve které k velkým posunům v celkovém pořadí nejspíš nedojde.
Největším favoritem dvaadvacetiletý mladík ale určitě není. Přeci jenom výšlap na Lyaskovets už je pořádná výzva. Pravděpodobně ne pro jezdce na celkové pořadí, kteří budou nejspíš v klidu. I když, kdo ví? Ve hře je růžový dres!
O něj se budou každopádně prát výbušné typy.
Do boje o triumf se mohou zapojit Italové Christian Scaroni, Giulio Ciccone či Andrea Vendrame. Portugalec António Morgado v sobotu sprintoval pro dvě bonusové sekundy, čímž naznačil, že ho růžový dres hodně láká...
Profil zaujal i české bratry Tomáše a Matyáše Kopecké. „Etapa je spíš klasikářská, taková poloardenská. Což bude dobré pro Kubiše a možná i pro bráchu a pro mě,“ zmínil Tomáš i jméno slovenského šampiona Lukáše Kubiše.
Kdo se bude v nevyzpytatelném finiši radovat?
Sledujte online.