Giro ONLINE: Nejzajímavější bulharská etapa. Rozhodne nevyzpytatelný závěr

Autor:
Sledujeme online   11:05
Nebýt hromadného pádu v závěru, zažilo Giro d’Italia v pátek idylický rozjezd. V sobotu už se očekává větší napětí, o které se má postarat nejen stoupák deset kilometrů před cílem druhé etapy. Podaří se v ní někomu svléknout z růžového dresu Francouze Paula Magniera? Sledujte v podrobné online reportáži.

Romantické květnové kulisy poskytla bulharská příroda první etapě 109. ročníku Gira. | foto: AP

Vrchařské body se budou v 221 kilometrů dlouhé zkoušce rozdávat už za dvě stoupání třetí kategorie uprostřed trasy. Klíčový pro souboj o etapové prvenství bude ale až výšlap na Lyaskovets (3,9 km, 6,8 % sklon), na němž by mělo pořádně prořídnout pole, které pak zamíří do šarmantního cílového městečka Veliko Tarnovo.

ONLINE: 2. etapa Gira d’Italia(Burgas–Veliko Tarnovo)

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Tam uchazeče o prvenství čeká ještě jedna výzva. Dva kilometry před cílem se silnice opět krátce zdvihá, watty budou navíc ubírat i kostky. Na cílovou pásku už se pak pojede na rovině.

Profil 2. etapy Gira d’Italia 2026

Kdo si s nevyzpytatelným profilem poradí nejlépe?

Velkou motivaci má určitě muž v růžovém. Magnier je nejen vynikající sprinter, libuje si i v klasikách.

Letos mu sice na jaře žádná i kvůli technickým potížím nevyšla, na Giru ho ale požene motivace převézt růžový dres až do Itálie. V poslední třetí bulharské etapě totiž závodníky v neděli opět čeká zkouška vyhovující sprinterům, ve které k velkým posunům v celkovém pořadí nejspíš nedojde.

Jak slíbil, tak udělal. Francie slaví dalšího Paula, Magnier chce být jako Mathieu

Největším favoritem dvaadvacetiletý mladík ale určitě není. Přeci jenom výšlap na Lyaskovets už je pořádná výzva. Pravděpodobně ne pro jezdce na celkové pořadí, kteří budou nejspíš v klidu. I když, kdo ví? Ve hře je růžový dres!

O něj se budou každopádně prát výbušné typy.

Do boje o triumf se mohou zapojit Italové Christian Scaroni, Giulio Ciccone či Andrea Vendrame. Portugalec António Morgado v sobotu sprintoval pro dvě bonusové sekundy, čímž naznačil, že ho růžový dres hodně láká...

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Profil zaujal i české bratry Tomáše a Matyáše Kopecké. „Etapa je spíš klasikářská, taková poloardenská. Což bude dobré pro Kubiše a možná i pro bráchu a pro mě,“ zmínil Tomáš i jméno slovenského šampiona Lukáše Kubiše.

Kdo se bude v nevyzpytatelném finiši radovat?

Sledujte online.

Jak slíbil, tak udělal. Francie slaví dalšího Paula, Magnier chce být jako Mathieu

Paul Magnier získali první růžový dres 109. ročníku Gira.

V posledních týdnech srdce francouzských cyklistických fanoušků plesalo především při pohledu na zjevení Paula Seixase. V 19 letech se stal jedním z hlavních vyzyvatelů Tadeje Pogačara... Delší dobu...

9. května 2026  9:28

