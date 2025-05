Vše začne ve městě proslaveném zašpičatělými domečky s krásně vyskládanou kamennou střechou, které do Itálie každoročně lákají miliony turistů. Ve 189kilometrové etapě peloton hned na začátku v mžiku překoná kopeček čtvrté kategorie, jinak ho čeká většinou placka.

ONLINE: 4. etapa Gira d’Italia Od 13:05 sledujeme v podrobné reportáži.

Ostatně pouze čtvrté a poté poslední dějství Gira jsou v oficiálním itineráři italské Grand Tour označeny jenom jednou hvězdičkou obtížnosti.

Lidl-Trek určitě nebude měnit strategii, která mu vynesla páteční a nedělní triumf. Český fanoušek tak pravděpodobně v závěru opět uvidí Vacka v hlavní roli rozjížděče finálního sprintu pro Pedersena. „Už na klasikách pro mě odvedl tolik práce. Jsem hrdý na to, že pro mě závodí,“ velebil Čecha Pedersen.

4. etapa Gira.

Sprinterská konkurence pro Dána, který Giro vede o devět sekund před Primožem Rogličem a o čtrnáct právě před Vackem, se v prvním hromadném dojezdu ale výrazně zvýší.

Jedním z hlavních favoritů by měl být třiadvacetiletý Olav Kooij (Visma), nad jehož formou však panují pochybnosti poté, co v úvodní etapě neustál první stoupání. K ruce by měl mít Nizozemec i Wouta van Aerta.

Ke slovu by se mohli dostat i další rychlíci jako Kaden Groves (Alpecin), Sam Bennett (Decathlon) a další. Už v předchozích dojezdech se skvěle předvedli v neděl druhý Corbin Strong (Israel) nebo dvakrát třetí Orluis Aular (Movistar).

Bude se cílové město Lecce těšit z pohledu na vítězný hattrick, nebo na premiérovou radost na letošním Giru?