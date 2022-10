Dilema šampiona Gira: obhajovat, nebo jet Tour? Proti Itálii jsou časovky

Vydání italské Grand Tour v roce 2023 sice nabídne sedm horských dojezdů. Během 3448 kilometrů jezdci nastoupají celkem 51 300 výškových metrů a budou šlapat na vrcholy jako Gran Sasso, Gran San Bernardino, Monte Bondone či Tre Cime di Lavaredo.

Jenže pak jsou tu zároveň i tři časovky, v součtu více než 70 kilometrů proti chronometru.

„Což je asi tak o tři časovky víc, než bych chtěl,“ hořce se zasmál šestadvacetiletý jezdec Bory-hansgrohe.

Letošní Giro Hindley vyhrál především díky výkonům v horách ve třetím týdnu. Neukázal v nich snad slabinu, neustále se držel v popředí, až ve dvacáté etapě definitivně odpáral i Richarda Carapaze.

Triumf korunoval o den později paradoxně ve veronské časovce. „A byla to ta nejhezčí, kterou jsem kdy jel,“ říká.

Jinak je ale rád nemá. Ne, nejsou od něj vyloženě propadák, jenže že by v nich získával?

To se také neděje.

Při letošním Giru byl při té první dvaatřicátý s mankem 32 sekund na vítězného Simona Yatese. Při druhé skončil patnáctý se ztrátou 1:31 na prvního Mattea Sobrera.

„Představoval bych si asi lepší trať. Já ji ale nestavím, musím to brát tak, jak to je,“ říká Hindley smířeně o itineráři Gira 2023.

První dvě jízdy proti chronometru vedou víceméně po rovině. Úvodní (v první etapě) čítá 18,4 kilometru, druhá (v deváté etapě) 33,6. Třetí (ve dvacáté etapě) je vrchařská. Měří 18,6 kilometru, více než sedm z nich vede do strmého stoupání na Monte Lussari.

„Ta by se mi líbila. Časovky do vrchu v posledních letech celkem mizí, přitom jsou ale vlastně docela fajn,“ povídá. „Pokud vám v ní odejdou nohy, může vás to stát závod. Spolu s předchozí etapou (která obsahuje pět horských výšlapů a finiš na Tre Cime) to bude zásadní den. Bude to podobné jako na předchozích Girech. Buď na to v posledních dnech máte, nebo ne.“

Ještě se rozhodne

Je otázkou, jestli u toho příští květen bude. Hindley zatím jednoznačné stanovisko, kam v další sezoně zamíří, nedal. Ve hře je stále i varianta, že by upřednostnil Tour de France.

„Srovnáme, jak bude vypadat trasa Tour, a pak uvidíme,“ povídá. Francouzská Grand Tour svou trasu odtajní 27. října.

„Ale samozřejmě je lákavé jet na Giro jako obhájce. Navíc se startuje v oblasti Abruzzo, kde to mám moc rád a mám na ni spoustu vzpomínek.“

Když se rozhodne, že bude usilovat o obhajobu, mohl by ho čekat souboj s belgickým fenoménem Remcem Evenepoelem. Ani ten sice ještě svou účast v Itálii nepotvrdil a rovněž čeká na oznámení trasy Tour, v posledních týdnech ale naznačuje, že by měl spíše upřednostnit Itálii.

V což věří i Mauro Vegni, šéf Gira. „Rád bych u nás viděl Pogačara, ale ten pojede Tour,“ říkal po prezentaci. „Nevylučuju však účast Primože Rogliče a Remca Evenepoela. Zatím je nemáme potvrzené, ale určitě to je závod jako pro ně.“

Zejména pro Evenepoela.

Což tuší i Hindley.

„Kdekoliv Remco startuje, vždycky bude favoritem a hrozbou,“ povídá. A moc dobře ví, o čem mluví.

Ve druhé polovině sezony se s Evenepoelem potkal na Vueltě i na mistrovství světa ve Wollongongu. Zatímco on na své květnové výkony nenavázal, mladý Belgičan zářil.

Vueltu vyhrál s náskokem 2:02 minuty na druhého Enrica Mase, pro duhový dres si zase dojel po více než pětadvacetikilometrovém sólu.

„Ani jeden ze závodů Grand Tour nevyhrajete jen tak. Vueltu Remco vyhrál naprosto zaslouženě. Předváděl velkou show,“ říká Hindley.

Právě v časovkách by měl být podle předpokladů mezi nimi největší rozdíl. Třeba na Vueltě, kde se jelo na třicet rovinatých kilometrů, mu vítězný Evenepoel nadělil 3:48 minuty.

Roglič ho tehdy porazil o rovné tři minuty. Joao Almeida, který by podle všeho mohl také na Giru usilovat o růžový dres, o 1:35 minuty.

„Na druhou stranu na Giru v roce 2020 byly také tři časovky a já byl druhý,“ upozorňuje Australan. „Od té doby jsem se posunul. Budu se v tom snažit pokračovat a ještě zesílit. Zaměřím se na ně přes zimu. Pomůže mi to i do klasických etap, protože se v nich hezky naučíte držet po delší dobu vyšší výkon.“

Což se určitě hodí. Ať už bude mít program jakýkoliv.