ONLINE: Roglič jede pro trofej, Giro končí. Kdo ovládne dojezd v Římě?

3329 kilometrů už mají závodníci za sebou a posledních 126 na ně čeká.

Giro střídá polohy mezi poslední etapou, ve které se ještě rozhoduje o celkovém pořadí, a tou ve stylu Tour de France, kde je závěrečný den určen oslavám a dojezd sprinterům.

Letos zvolili organizátoři druhou možnost. Na senzačním zvratu ze sobotní časovky, po které se Primož Roglič oblékl do růžového dresu a Geraint Thomas se musí spokojit s druhým místem, se tedy dnes už nic měnit nemůže. Celkové pořadí je rozhodnuto.

Sprinteři mají naopak neděli označenou v kalendáři červeným kroužkem. Zvítězit v závěrečném dojezdu, ve Věčném městě, to nasadí korunu celému představení na Grand Tour a může neúspěšný závod rázem proměnit ve snový.

Naposledy Giro končilo v Římě v roce 2018 a tehdy byl nejrychlejší Sam Bennett.

Ačkoliv letošní sprinterské dojezdy viděly pokaždé jiného vítěze, je stále dost těch, kterým hrozí, že odjedou z Gira s prázdnou.

Předně je tu Mark Cavendish (Astana), který v průběhu závodu oznámil nadcházející konec kariéry, ale stále doufá v loučení s etapovým vavřínem na hlavě. Jeho nejlepší umístění z letošních hromadných dojezdů je třetí místo v 11. etapě do Tortony.

Zároveň se do paměti všech fanoušků růžového závodu zapsal čtvrtým místem v propršené 5. etapě do Salerna, kde cílem po pádu na mokré vozovce neslavně proklouzal. Bývalý světový šampion a současný britský by si jistě představoval důstojnější zakončení svého působení na Giru.

Fernando Gaviria také nejspíš doufal v příznivější průběh Gira. Jeho tým Movistar byl postavený kolem něj, i čistokrevný vrchař Carlos Verona pro něj v rovinatých etapách kontroloval únik. Jenže Gaviria se svým kolegům za jejich práci dokázal odvděčit nejlépe pátým místem v 6. etapě. V neděli má možnost rozšířit svou sbírku vítězství z Gira na šest triumfů.

Čtyřicet kilometrů téměř úplně po rovině a přímo za nosem, a pak šest čtrnáctikilometrových okruhů centrem města. To musí sprinteři zvládnout na co nejlepších pozicích, aby se mohli před Colosseem radovat z vítězství.

Kterému se to podaří? Sledujte od 15:30 v online reportáži.