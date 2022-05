ONLINE: Giro pokračuje klasikářskou etapou. V úniku jede i van der Poel

Neapol naposledy hostila etapu italské Grand Tour v roce 2013. Tehdy skončila hromadným dojezdem, ve kterém se radoval Mark Cavendish.

Britský sprinter je ve startovní listině Gira i nyní, tentokrát jsou ale ti největší favorité jiní.

Osmá etapa se totiž ponese ve znamení závanu jarních klasik. Neobsahuje sice žádné velké stoupání, její náročnost ale spočívá v řadě menších výšlapů, které následují v rychlém sledu.

Nejnáročnějším je Monte di Procida, který má 2,1 kilometru, v průměru šestiprocentní sklon a jedenáctiprocentní maximum. Cyklisté ho budou zdolávat čtyřikrát, největší porci z celkových 153 kilometrů totiž absolvují na 19kilometrovém okruhu.

Poslední stoupání přijde na řadu deset kilometrů před cílem, poslední tři kilometry pak vedou po rovině.

Podle papírových předpokladů by o vítězství měli bojovat silní klasikáři, z nichž nejvýše pochopitelně ční fenomén Mathieu van der Poel.

