ONLINE: Giro pokračuje a znovu míří do hor. Udrží Carapaz růžový dres?

Jako první přijde na řadu výšlap Goletto di Cadino. Ten měří 19,9 kilometrů a v průměru má 6,2 procent. Nejprudší je ve svém úvodu a v závěru, zde značky ukážou i 12 procent.

Po něm následuje sjezd, sprinterská prémie a poté hned další výstup.

Tím je ikonické Passo del Mortirolo, 12,6 kilometrový kopec s průměrem 7,6 procent. Nejprudší místa se nacházejí na konci, poslední dva kilometry mají v průměru téměř 10 procent a v jednom bodě i 16 procent.

Po dalším sjezdu následuje neklasifikovaný výšlap Teglio. Ovšem nenechte se zmást, i během něj cyklisty nic lehkého nečeká.

Oproti „kolegům“ na trati je sice kratší – má 5,6 kilometrů –, ovšem vše vynahrazuje svým sklonem. V průměru má totiž 8,2 procent, velkou část se ale cyklisté budou pohybovat v pasážích, která mají více než deset procent.

