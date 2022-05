ONLINE: Giro pokračuje po rovině. Do úniku se pustila jen dvojice cyklistů

V itineráři italské Grand Tour druhá nejdelší.

Podle profilu ale jedna z nejsnazších.

Taková je trasa mezi městy Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia, na níž se závodníci vydají během jedenáctého dílu klání.

Cyklisté se budou neustále pohybovat pod hranicí sta metrů nad mořem a během 203 kilometrů nastoupají pouze 408 výškových metrů.

Je tedy jasné, že se na trati nenachází ani jedna vrchařská prémie. Ozvláštnit průběh by měly jen dvě sprinterské, které přijdou na řadu po 76, respektive 126 kilometrech.

Závěr by měl opět patřit nejrychlejším mužům pelotonu. Očekává se tedy podobný průběh jako před pěti lety, kdy ve městě Reggio Emilia etapa Gira končila naposledy.

Tehdy se radoval Kolumbijec Fernando Gaviria, pro kterého to bylo už třetí vítězství v ročníku. Gaviria ve startovní listině nechybí ani tentokrát a patří mezi velké favority, výraznějšími postavami by ale měli být ještě jiní.

Třeba Francouz Arnaud Démare na Giru potvrzuje parádní formu: ovládl pátou a šestou etapu a vede bodovací klasifikaci. Jedno vítězství si připsal i Brit Mark Cavendish.

#Giro, Stage 11 (203 km)



 Santarcangelo di Romagna / 12:30 (km 0)

 Reggio Emilia / 17:01 - 17:27



ODDS (€)



⭐️⭐️⭐️ —

⭐️⭐️ Demare, Cavendish, Ewan

⭐️ Gaviria, Nizzolo, C.Bol, (Girmay*)



* = recent news probably not yet been taken into account pic.twitter.com/tmCaAgjfct