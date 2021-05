ONLINE: Giro míří na šotolinové cesty. Favorité varují před velkými rozestupy

: @giroditalia Stage 11 Perugia - Montalcino, 162km ⏰: 12:50 - 17:15 (CEST) ⚠️: Gravel and more gravel! 35 kilometers of gravel and steep climbs on the white “Strade Bianche” roads on today’s menu. : @Eurosport #Giro #UAETeamEmirates #RideTogether https://t.co/UtvWcrm2IO