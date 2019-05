Nepochopitelné, směšné, bláznivé. O Vivianiho zvláštní diskvalifikaci

Dlouhé minuty strávil v nákladním automobilu komisařů v městečku Orbettelo u slavné laguny.



Prohlížel si záznam třetí etapy, kterou před chvílí vyhrál. Když viděl dost, zvedl se a beze slova odešel.

Prosmýkl se kolem desítek cyklistických reportérů, kteří mu strkali své mikrofony k ústům. Nereagoval na jejich dotazy, neřekl jim ani slovo.

Elia Viviani očividně nebyl v nejlepší náladě.

Zjevně nechtěl říci něco, čeho by později litoval.

Pomalu došel až ke svému kolu, nasedl na něj a vyjel směrem k týmovému autobusu, zaparkovanému o kilometr a půl dál u nábřeží.

I tady na něj čekala halda reportérů, a i té se obloukem vyhnul, když z kola sesedl hned u dveří a okamžitě vyrazil po schůdkách vzhůru.

Až tři hodiny poté Viviani poprvé promluvil. „Jsem nesmírně zklamaný z rozhodnutí, které rozhodčí učinili,“ nechal se slyšet v tiskové zprávě týmu.

Vždyť projel cílem na prvním místě. Radoval se, že vyhrál svou už šestou etapu na Giru. Že se po tříleté odmlce stal dalším italským šampionem, který dokázal na Giru triumfovat.

Všechno tomu nasvědčovalo.

GRATULACE. Fernando Gaviria (vlevo) gratuluje k vítězství ve třetí etapě Gira Elii Vivianimu. Za nimi Matteo Moschetti.

Nikdo si nestěžoval. Nikdo neprotestoval. Druhý Fernando Gaviria svému kamarádovi hned za cílem blahopřál.

Idylka ale trvala jen chvíli, než mu rozhodčí oznámili, že na pódium jako vítěz etapy nepůjde. Za nebezpečný sprint jej diskvalifikovali, očernili a poslali na poslední 73. místo ve vedoucí skupině.

„Směšné rozhodnutí,“ napsal na Twitter Patrick Lefevere, šéf Quick-Stepu.

Jak se to mohlo stát? A bylo rozhodnutí vyloučit Vivianiho správné?

Protest neměl smysl

Loni tady vyhrál čtyři etapy a fialový dres v bodovací soutěži k tomu.

V červnu se pak stal italským šampionem, a právě díky tomu nyní na Giro dorazil v domácí trikoloře.

V červené, bílé a zelené. Tedy barvách, které si všichni Italové tak považují. Proto ho fanoušci na startu tolik oslavují. Proto hltají vše, co řekne.

A když konečně vyhraje, rozhodčí ho diskvalifikují?

Co přesně se v pondělí při dojezdu do Orbetella na silnici stalo?

Viviani vjížděl do závěrečných stovek metrů na ideální pozici, za kterou vděčí zejména svým týmovým kolegům. Zavěsil se za nedělního vítěze Paskala Ackermanna z Bory a když zbývalo 150 metrů, sám se kolem něj prosmýkl po levé straně do čela, nedal soupeřům šanci a oslavoval.

To je jeden pohled.

Noteworthy: Viviani had been on Ackermann’s wheel about a heartbeat before this image was taken. Check out Moschetti’s front wheel. #Giro pic.twitter.com/YBme4JriQM — Neal Rogers (@nealrogers) 13. května 2019

Ten druhý pak ukazuje, kterak Vivianiho vlna takřka zastavila Mattea Moschettiho z Treku, který měl úplně stejný úmysl jako jeho slavnější krajan.



„Byly tam souboje na lokty, naštěstí jsem dokázal uhnout,“ říkal Moschetti. „Sprinty často takhle vypadají. Ale Elii je mi trochu i líto.“

Rozhodnutí sestřelit 30letého miláčka domácího publika za něco podobného bylo velmi odvážné. Vzít mu vítězství vystavilo organizátory velké kritice ze strany Vivianiho fanoušků.

Vždyť diskvalifikovat domácího šampiona z hromadného dojezdu za manévr, kterých v kterémkoliv spurtu bývá několik, to je nevídané.

Sám dvaadvacetiletý Moschetti po závodě přiznal, že by nejspíš nevyhrál, ale jedno dvě místa ho manévr stál.

„Jel jsem za Eliou a na metě 150 metrů před cílem jsem se zkusil dostat před něj, ale v tu chvíli se zase on snažil dostat před Ackermanna - stejnou dráhou. Dotkli jsme se a já ztratil rychlost. Na chvíli jsem přestal šlapat,“ přiznal Moschetti. „Bylo to hektické finále, cítil jsem se dobře, byl jsem v dobré pozici, takže jsem zklamaný. Mohl jsem dojet třeba mezi nejlepšími třemi.“

Jenže nedojel. Že by ale truchlil a protestoval? Ani nápad.

„Nemělo to smysl. Matteo by se stejně posunul jen na čtvrté místo,“ vysvětloval Kim Anderson, sportovní ředitel Treku.

Absolutně zklamaný

To Fernando Gaviria, původně druhý muž etapy, už byl po sprše u týmovém autobusu. S novináři právě hodnotil etapu, když se dozvěděl, že po rozhodnutí rozhodčích je vítězem dne on.

Okamžitě se ho ujali dva statní bezpečnostní pracovníci, kteří ho „donesli“ až k pódiu. On se ale neusmíval.

Fernando Gaviria po triumfu ve třetí etapě Gira neroztál.

Neměl proč.



Fernando Gaviria nemá rád charitu. Alespoň ne v tomhle smyslu.

O podobná vítězství nestojí. I proto okamžitě prohlásil, že s rozhodnutím nesouhlasí.

„Projel jsem cílem na druhém místě. Vítězem je Elia Viviani. Jsem smutný za něho, je to můj velký kamarád a pro mě je on vítězem třetí etapy Gira,“ řekl.

Loňský rok spolu ještě strávili v Quick-Stepu. Spřátelili se a dodnes jsou v kontaktu. I proto Gaviria Vivianimu okamžitě po etapě psal, že pro něj je vítězem Ital.

„Jury rozhodla tak, jak rozhodla, nic s tím neuděláme. Elia je velký šampion a dneska férově vyhrál. Když se podíváte na záznam, vidíte, že to neudělal schválně, nikoho neblokoval úmyslně a nevěděl, že za ním někdo je. Snažil se jen spurtovat, jak nejlépe umí. Jsem si jistý, že brzy vyhraje znovu, protože si to zaslouží. A já taky rád vyhraju na silnici a ne takhle,“ dodal a v tiskovém centru si vysloužil od několika novinářů potlesk.

Viviani se k celé situaci vyjádřil až s odstupem.

„Jsem absolutně zklamaný z rozhodnutí rozhodčích. V neděli jsem v hromadném dojezdu udělal chybu, teď jsem byl ale maximálně soustředěný na to, abych ze sebe vydal to nejlepší. A jak jste mohli vidět, všichni sprinteři projeli cílem za mnou… Za výhru jsem byl vážně šťastný, ale pak přišlo to zvláštní rozhodnutí. Jediné, co teď můžu dělat, je soustředit se na další etapu,“ nechal se slyšet.

Že ji na Giru vyhraje, to je skoro až nevyhnutelné vzhledem k formě, v jaké on sám a celý Deceuninck Quick-Step letos jezdí. Vzhledem k tlaku, jakému je jako italský šampion vystaven, by ale byl nejradši, kdyby to přišlo co nejdřív.

Zvlášť, když se to nepovedlo ani ve chvíli, kdy cílem projel jako první.

Giro v úterý pokračuje další velmi dlouhou etapou (235 kilometrů), tentokrát ale s kopcovitým dojezdem. Poslední dva kilometry mají průměrný sklon čtyři procenta. Je zde i jedna sedmiprocentní rampa.

Na svou odvetu si tak Viviani bude muset nejspíš ještě den počkat.