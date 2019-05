Roglič upadl a ztratil půlminutu. Carapaz je dál růžový, vyhrál Cataldo

Už po pár kilometrech se vydali vpřed a před pelotonem nakonec vydrželi až do cíle.

Dva nebojácní Italové Dario Cataldo s Mattiem Cattaneem.

V průběhu dlouhé 232kilometrové štreky si vypracovali až šestnáctiminutový náskok. A takový polštář jim nakonec stačil. Zrychlující peloton neměl šanci.

O vítězi patnácté etapy nakonec rozhodlo poslední čtyřkilometrové stoupání na Civiglio, kde se často rozhoduje o vítězi podzimní klasiky Kolem Lombardie.

O vítězi patnácté etapy ale nerozhodlo. Cattaneo sice několikrát zaútočil, ale Catalda nesetřásl.

Což byla chyba, která ho stála vítězství v etapě. Cataldo si totiž v závěru počínal jako mazák. Do cílové rovinky vjížděl na prvním místě, jako první začal spurtovat a i přesto za sebou mladšího Itala udržel.

Po triumfu na Vueltě před sedmi lety tak připsal i vítězství na Giru.

„Dostal jsem volnou ruku, chtěl jsem jít do úniku a jsem rád, že jsme to dotáhli až do konce. V posledním kopci jsem byl na limitu, bál jsem se, že na mě Mattia zaútočí. Musel jsem si sáhnout na dno, ale udržel jsem se za ním,“ popisoval vítěz v cíli.

Až za nimi se opět jednou odehrávala bitva o celkového vítěze Gira.

Už 45 kilometrů před cílem poprvé zaútočil Simon Yates. Vypracoval si 10vteřinový náskok, který živil pět kilometrů, než byl skupinou pohlcen.

Dvacet kilometrů před cílem zase řešil nepříjemný technický problém Primož Roglič. Vzal si kolo Antwana Tolhoeka a sám pak musel vracet zpět, jelikož v zredukovaném hlavním poli už žádného týmového kolegu neměl.

Ale vrátil se.

A tak i skupina favoritů vjížděla do závěrečného stoupání na Civiglio pohromadě.

Jako první zaútočili Hugh Carty s Yatesem, za kterými se vydali Nibali s Carapazem. Lehce naopak ztráceli Roglič, López i Landa.

Na vrcholu kopce měl Nibali s Carapazem, Carthym a Yatesem 20 sekund k dobru na skupinu s Rogličem.

Skupinu, z níž slovinský bývalý skokan na lyžích vypadl.

Heart in mouth moment for Roglic 



Incredible drama in the #Giro on Eurosport 2 pic.twitter.com/7HeERClvR1 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 26. května 2019

Ve sjezdu totiž nepříjemně upadl, opřel kolo o svodidla a musel se zvedat ze země. Skupina s Landou a Lópezem mu ujela.

Do cíle tak na třetím místě přivedl skupinu s Nibalim, Carapazem a Carthym Simon Yates. Šestatřicet sekund ztratili López, Majka, Landa nebo Formolo.

A až o dalších 15 vteřin zpět dojel do cíle potlučený Roglič s Mollemou a Izagirrem.

Carapaz tak navýšil náskok v celkovém pořadí už na 47 sekund na Rogliče. Nibali ztrácí 1:47 a Majka 2:35.

O jedno místo si v elitní desítce polepšil Yates, který na osmém místě ztrácí pět minut a 24 sekund.

Jak se vše odehrálo

Další předlouhý den. Po sobotním 131kilometrovém sprintu přišel nedělní 232kilometrový maraton z Ivrey do Coma. Giro na chvíli opustilo vysoké hory a zamířilo k místům, kde se na podzim rozhoduje kopcovitá klasika padajícího listí – Kolem Lombardie.

Těžký závěr. Na posledních sedmdesáti kilometrech cyklisty čekala stoupání Madonna del Ghisallo, Colma di Sormano a prudké Civiglio (skoro 10 procent průměr), z nějž už to bylo jen devět kilometrů do cíle.

Start před polednem. Už o půl dvanácté odmával z ředitelského auta Mauro Vegni start a patnáctá etapa se rozjela.

Dario Cataldo takes maiden stage victory as Roglič crashes and loses time on stage 15 of the Giro d’Italia 2019 | https://t.co/wcEsnC0ogK pic.twitter.com/IOpvJws1rI — Cycling Weekly (@cyclingweekly) 26. května 2019

Duo v úniku. Hned po startu došlo k několika pokusům o únik. Zkoušeli to Adam Hansen, Manuele Boaro, Michael Gogl, ale štěstí jim nepřálo. Až Dario Cataldo s Mattiou Cattaneem balíku poodjeli. Za nimi se ještě zkusili vydat další dva cyklisté, ale marně. Únik dne byl vytvořen.

Jen si jeďte. Ani jeden z cyklistů v úniku favoritům nevadil. Cattaneo v průběžném pořadí ztrácel více než 37 minut, i proto se jejich náskok v polovině etapy vyšplhal až šestnáct minut.

Stahujeme. Pak ale po Movistaru převzal tempo Mitchelton-Scott a náskok vedoucí dvojice se začal smrskávat. I tak měli 70 kilometrů k dobru stále 10 minut.

Bahrain a Mitchelton zrychluje. Jen co hlavní balík vjel do prvního ze tří závěrečných kopců, tempo okamžitě zvýšili cyklisté Bahrainu u Mitcheltonu. Skupina favoritů se okamžitě protřídila.

Defekt Cattanea. Nepříjemná věc postihla jednoho ze dvou mužů v úniku 60 kilometrů před cílem. Cattaneo se ale vrátil zpět ke Cataldovi a duo pokračovalo pospolu.

Yates útočí. Pětačtyřicet kilometrů před cílem přišel první útok Simona Yatese. Okamžitě se ho chytili Carapaz, Landa i Nibali. Chvíli scházel Roglič, ale i on si to dojel. Pak Yates zaútočil znovu a tentokrát pokračoval sám. Ale pouze pět kilometrů, než i jeho snaha skončila.

Únik drží náskok. I po předposledním stoupání dne tak mělo duo v čele 20 kilometrů před cílem k dobru více než čtyři minuty. Bylo jasné, že o vítězi etapy se rozhodne mezi Cataldem a Cattaneem. A šťastnější byl nakonec první z Italů.

Problémy Rogliče. V momentě, kdy došlo k nepříjemnému pádu Chrise Hamiltona, řešil technický problém i Primož Roglič. Musel měnit kolo a sám se pak vracet zpátky k favoritům. Nebylo to navíc naposled. Ve sjezdu z Civiglia totiž Roglič sám upadl a na Carapaze, Nibaliho a spol. ztratil více než půlminutu.