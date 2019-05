Převlékání na Giru. Carapaz vládl horám a dojel si pro růžový dres

Cyklistika

Dalších 15 fotografií v galerii STEJNĚ JAKO LONI. Richard Carapaz i po roce triumfoval v etapě Gira. | foto: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

dnes 17:39 17:20

Etapu na italském Giru d’Italia vyhrál už loni. Tehdy dojel zároveň čtvrtý v celkovém pořadí. Letos může Richard Carapaz tuhle bilanci ještě vylepšit. Po čtvrté etapě v prvním týdnu totiž nyní v Itálii vyhrál i tu čtrnáctou. A co víc, do cíle přijel s téměř dvouminutovým náskokem na skupinu hlavních favoritů, díky čemuž se převlékl do růžového dresu lídra závodu.

„Očekávám úžasnou etapu na sledování. Ale jet bych ji nechtěl,“ smál se Mauro Vegni, šéf celého Gira. Věděl, že pro čtrnáctý den Gira připravil závodníkům etapu s pořádnými zuby. Pět kopců na pouhých 131 kilometrech. A hned na tom prvním se začalo závodit! To se po několika špatných dnech snažil Giro zvrátit Simon Yates. Neúspěšně. Po jeho atacích se situace nadlouho zklidnila. Až na předposledním a nejtěžším stoupání dne Colle san Carlo přišly další útoky favoritů. Byl to Vincenzo Nibali, kdo je odstartoval. 麗 @vincenzonibali on fire #Giro pic.twitter.com/pAnD9oIX2m — Giro d'Italia (@giroditalia) 25. května 2019 Do červených čísel dostal růžového muže Jana Polance i pátečního vítěze a třetího muže průběžného pořadí Ilnura Zakarina. Následovaly útoky Miguela Ángela Lópeze, znovu Nibaliho a opět a znovu Nibaliho.

Se Žralokem z Messiny se ale dál drželi jak López, tak i Roglič, Landa, Carapaz nebo Majka. Lehce ztrácel Simon Yates, který ale neustále držel stejný odstup okolo 20 vteřin. Až nástup Richarda Carapaze byl úspěšný. Nikdo na pětadvacetiletého Ekvádorce nereagoval a ten tak měl na vrcholu předposledního kopce k dobru půlminuty na Rogliče a spol. V následném sjezdu se od zbytku favoritů zkusil odpoutat Nibali i Roglič, ani jednomu se to nepovedlo, a naopak se do skupiny vrátil Yates s Pavlem Sivakovem. Všichni na sebe na chvíli jen koukali a Carapaz měl najednou k dobru více než minutu. V posledních kilometrech přidal ještě jednu a s tou dojel až do cíle. Připsal si tak druhé vítězství na letošním Giru. #Giro 102 Stage 14 | #Giro 102 Tappa 14



磊 @RichardCarapazM  - @Movistar_Team

賂 @SimonYatess  - @MitcheltonSCOTT

雷 @vincenzonibali  - @Bahrain_Merida pic.twitter.com/evg39KeK1r — Giro d'Italia (@giroditalia) 25. května 2019 Ba co ví, díky 10 bonusovým vteřinám se dostal i do čela průběžné klasifikace. Giru tak vévodí jako vůbec první Ekvádorec v historii.

„Teď tomu nemůžu uvěřit, ale pracoval jsem pro to velmi tvrdě. Tohle je odměna,“ usmíval se Carapaz v cíli. O moc lepší etapu než v pátek si prožil Simon Yates, který Rogličovi a spol. odjel na posledních třech kilometrech a do cíle přijel na druhém místě se ztrátou minuty a půl na Carapaze. Skupina favoritů s Rogličem, Nibalim, Lópezem, Majkou Sivakovem, Landou a Dombrowskim přijela do cíle s mankem 1:54 minuty. Carapaz má nyní k dobru sedm vteřin na Rogliče. Třetí Nibali ztrácí 1:47 minuty. Čtvrtý je Rafal Majka se ztrátou 2:10, pátý Mikel Landa (2:50), šestý Bauke Mollema (2:58), sedmý Jan Polanc (3:29) osmý Pavel Sivakov (4:55), devátý Simon Yates (5:28) a desátý Miguel Ángel López (5:30). V neděli je na programu další náročná etapa, jejíž závěr kopíruje monumentální klasiku Kolem Lombardie. Jak se vše odehrálo Krátký, ale tvrdý den. Pouze 131 kilometrů ze Saint-Vincent až na vrchol Courmayeuru cyklisty v sobotu na Giru čekalo. Ale jakých. Na trase bylo naskládáno celkem pět kategorizovaných stoupání. Dvě první kategorie – Verrogne a Colle san Carlo, dvě druhé kategorie – Verrayes a Truc d´Arbe a pak to cílové třetí kategorie do Courmayeuru. Start po poledni. V jednu hodinu se cyklisté začali před etapou podepisovat v Saint-Vincent v údolí Aosta, blízko francouzských a švýcarských hranic. Ve čtvrt na dvě byla etapa odstartována. Everything is ready in Saint-Vincent! | Tutto pronto a Saint-Vincent!#Giro pic.twitter.com/DU707uKGlN — Giro d'Italia (@giroditalia) 25. května 2019 Dějí se věci. První kopec přišel na řadu už po sedmi kilometrech. A hned na něm se rozjela bitva velkých favoritů. Po velkých ztrátách v minulých dnech se tentokrát na startu etapy cítil dobře Simon Yates. Dvakrát zaútočil, dvakrát ho sebevědomě pokryl Primož Roglič.

Peloton na cucky. V tu chvíli se peloton rozdělil na několik fragmentů. Ale jen na chvíli. Po úvodním stoupání se všichni favorité sjeli a začalo se odznova. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Další pohroma Sunwebu. Loni dojel celkově devátý i přesto, že celou dobu pomáhal Tomu Dumoulinovi. Letos po odstoupení hlavní hvězdy Sunwebu měl být záložním plánem. Jenže Sam Oomen rovněž nebyl stoprocentně fit. Ve čtrnácté etapě pro něj Giro skončilo. Konečně únik. Za úvodním stoupáním dne se situace na chvíli uklidnila, odjela osmička cyklistů. Byli v ní třeba Andrej Amador, Hugh Carthy, Lucas Hamilton, Iván Ramiro Sosa nebo lídr soutěže o krále vrchařů Gulio Ciccone. K nim se po chvíli přidala čtyřka ve složení Gallopin, Dupont, Izagirre, Caruso a spolu si udržovali menší náskok do dvou minut před pelotonem vedeným Jumbo Vismou. Růžový muž odpadá. Jen co cyklisté vjeli na čtvrté a nejtěžší stoupání dne – Colle san Carlo, z hlavního pole se vytratil lídr Gira Jan Polanc. Na Slovince bylo tempo, které v tu chvíli začal diktovat Bahrain-Merida, příliš vysoké. Jeden útok za druhým. Do cíle zbývalo 33 kilometrů, když to poprvé vyzkoušel Vincenzo Nibali. Následovala série dalších útoků, ale žádný nebyl úspěšný. Až ten Richarda Carapaze. Mladý Ekvádorec pak jel skoro třicet kilometrů sám. A jel skvěle. Po úžasné sólojízdě si dojel pro triumf v etapě i růžový dres.