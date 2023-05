ONLINE: Časovka rozhoduje Giro. Uhájí Thomas na Monte Lussari růžový dres?

Ani třetí v pořadí Joao Almeida není zdaleka ze hry. Na Monte Lussari se dá získat a ztratit mnohem víc, než činí jeho současné manko 59 sekund. Další závodníci už ztrácí přes čtyři minuty.

ONLINE: 20. etapa Gira (časovka na Monte Lussari) Sledujeme v podrobné online reportáži

První polovina trasy se jede po rovině, následovat bude očekávaná výměna kol a ještě očekávanější Lussari, jehož prvních pět kilometrů je přímo strašidelných – cyklisté se na nich na svých vrchařských speciálech porvou s průměrným patnáctiprocentním sklonem. Poslední tři kilometry přece jenom dost povolí, i tam se ale nachází úseky přes 15 %. Jde snad vymyslet lepší vyvrcholení Gira?

Le Gruppetto @LeGruppetto Le dénouement du Tour d'Italie va se jouer sur ce chrono de la 20e étape avec le terrible Monte Lussari (7,8km à 11,2%). Présentation : https://t.co/cEScxmMWoT



Eurosport 1 dès 11h30

#Giro https://t.co/TWAMUpq6T3 oblíbit odpovědět

Thomas zatím v růžové neukázal jedinou slabinou. Roglič sice ve včerejší etapě využil větší výbušnosti a najel na svého soka tři sekundy, fanoušci sedmatřicetiletého Velšana ale můžou být v relativním klidu. Jezdec Ineosu byl zatím v kopcích nezlomný.

„Je to jedinečné, nic podobného jsem ještě nikdy nejel,“ hodnotil Thomas dvacátou zkoušku. „Myslím, že to bude hodně rychlé, ale nesmíte to přepálit, jelikož do kopce se bude šlapat 35 minut,“ popisoval hlavní favorit. „Musím se soustředit jen sám na sebe. Ale může se stát cokoliv,“ uzavřel.

Startovní časy favoritů 17:08 Almeida +59 17:11 Roglič +26 17:14 Thomas

To Primož Roglič si vybral slabší chvilku především při útoku Joaa Almeidy v 16. etapě, v posledních dvou zkouškách však vypadal skvěle.

Ne vždy mu však kopcovité časovky na konci třítýdenních etapáků sedí. V mysli je stále vzpomínka na legendární rozuzlení Tour de France 2020, kde ztratil závod v podobně postavené etapě proti Tadeji Pogačarovi. Dneska je ale zkušený Slovinec v pozici toho, kdo nahání...

Do boje by se rád zapojil svým strojovým tempem v kopcích i čtyřiadvacetiletý Portugalec Almeida, jenž však v posledních etapách v porovnání s vedoucím duem ztrácel.

Nejlepší jezdci Gira startují na konci 125členného pole. Jediný zbylý Čech na startu Karel Vacek vyjíždí ve 12:11 hod. Vylepší svoji dosavadní 84. příčku?