Giro ONLINE: Strmá stěna na závěr. Zabojují o vítězství znovu jezdci z úniku?

Autor:
Sledujeme online   13:30
Cyklistické Giro pomalu míří do svého závěru. Ještě předtím, než v pátek a v sobotu jezdce na celkové pořadí v čele s Jonasem Vingegaardem prověří poslední velké hory, je na programu zvlněná etapa jako stvořená pro tuhý boj z úniku. Potvrdí se tyto předpoklady? Osmnáctou etapu sledujte od 13.30 hodin online.

Cyklisté na trati 15. etapy Gira | foto: AP

Etapa měří 167 kilometrů a cyklisté během ní zdolají 1900 výškových metrů.

Čeká se pořádný fičák a tuhý boj o únik. Jednak proto, že je na poměry italské Grand Tour kratší, ale hlavně z důvodu, že pro klasikáře znamená poslední šanci na vítězství. V pátek a v sobotu totiž čekají horské zkoušky, v neděli klání zakončí sprinterský duel v Římě.

ONLINE: 18. etapa italského Gira

Podrobná reportáž

Na trase dnešního dějství se nacházejí jen dva klasifikované kopce – na 83. kilometru trojkové Fasto a deset kilometrů před páskou čtyřkové Muro di Ca’ del Poggio. Právě na něm by se mohlo rozhodovat. Měří sice jen 1,1 kilometru, v průměru má ale více než dvanáctiprocentní sklon a v maximu kolem devatenácti procent.

Poslední kilometry se už spíš jen klesá. V závěru se ale nachází několik technických pasáží a pouhých dvě stě metrů před páskou leží pravotočivá zatáčka.

Kdo do cíle dorazí jako první?

Profil 18. etapy Gira d’Italia 2026

Ve skvělé formě je Ekvádorec Jhonatan Narváez z UAE Emirates, který už vyhrál tři etapy. I domácí Filippo Ganna z Ineosu si věří a vyhlásil, že by právě tento den mohl být jeho cílem. Ale favoritů je celá řada.

V růžovém dresu jede Vingegaard z Vismy, který má náskok na druhého Rakušana Felixe Galla z Decathlonu 4:03 minuty. Třetí Nizozemec Thymen Arensman z Ineosu je pozadu o 4:27 minuty.

Hirtovo vzkříšení v úniku: Cítil jsem, že jsem zase normální. Ale co se dělo v úterý?

Jan Hirt z NSN Cycling si ve středeční etapě, kterou strávil v úniku, polepšil o dvě pozice na šestnácté místo. Na Vingegaarda ztrácí 17:46 minuty.

Pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets. Ti ale mají hlavně týmové úkoly a pomáhají svým lídrům. Celkově jim patří 141., respektive 144. pozice.

Jak dnešní díl dopadne?

Sledujte online.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát

Aktualizujeme
Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství...

Ještě naposled obejmout rodinu. A pak na shledanou nejdřív za měsíc. Devětadvacet vyvolených českých fotbalistů se po pár dnech volna znovu vrací do práce. Její náplň? Mistrovství světa ve Spojených...

28. května 2026  13:21

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední přípravné zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

28. května 2026  13:13

Ranní ptáčata doskákala k výhře. Brzkému budíčku ale Perušič se Sedlákem nefandí

Ondřej Perušič (čelem) a Jiří Sedlák se radují z výhry nad Brazilci.

Museli brzy vstávat, už v 5.20, aby na první utkání dne v devět hodin byli připraveni. A vyplatilo se jim to. Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili světové čtyřky Brazilce Evandra s Arthurem Lancim...

28. května 2026  12:41

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Dva týdny do turnaje, schází se česká reprezentace

Sledujeme online
Čeští fotbalisté ve slušivých tričkách Všichni jsou už v Mexiku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

28. května 2026  12:10

Jsme sehraní. Třeba i u piva! Na nervy si tolik nelezeme. Černoch a Beránek vypráví

Premium
Karlovarské duo Jiří Černoch a Ondřej Beránek brání Jespera Jensena Aaba z...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pořád jsou spolu. Celou sezonu v Karlových Varech. Teď i na mistrovství světa. A co víc, ani v zápasech se od sebe téměř nehnou. „Občas už si musíme jeden od druhého odpočinout,“ zasmějí se Jiří...

28. května 2026

Vyoral opouští Ústí, posílí rivala Děčín? Hrubý: Lidé by měli v hospodách co řešit

Ústeckého Tomáše Vyorala brání Kryštof Kavan z Opavy.

Může jít o další šťavnatý přesun mezi rivaly, který vzbudí vášně a podpoří sledovanost basketbalové ligy. Tomáš Vyoral z ústecké Slunety do Děčína, kde už působil? První klub opustil, o druhém se...

28. května 2026  11:42

Co čeká Čechy? Velikán z NHL, bratislavský úkaz i skrytá esa. Pět hvězd rozjetých Finů

Finové se radují z gólu v zápase proti Lotyšsku

Na tomto mistrovství světa předvádí úchvatné výkony. Jsou disciplinovaní, rychlí, silní, produktivní. Finové do čtvrtfinále s Českem (16.20) vstupují zcela logicky v roli favorita. Ze sedmi zápasů...

28. května 2026  11:11

Revoluční novinka v NBA. Rozhodčím bude s verdikty pomáhat umělá inteligence

Komisionář NBA Adam Silver mluví s médii před finálovým zápasem NBA Cupu.

Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech, jako je třeba určení, zda míč skončil v autu. Komisionář elitní soutěže Adam Silver...

28. května 2026  10:58

Takhle se to nedělá! Matka hvězd se opřela do Országha: Syny využíval jako outsidery

Potyčka mezi slovenským Martinem Pospíšilem a Jaroslavem Chmelařem z Česka

Konec už v základní skupině brali jako krutý výsledek. A brzké vyřazení na hokejovém mistrovství světa na Slovensku stále rezonuje. Kromě křivdy směrem k verdiktům rozhodčích se kritika stáhla i na...

28. května 2026  10:50

MS v orbě i hra světla ve vodní tříšti. Co ukázaly nejhezčí sportovní fotografie roku

Mistrovství světa v orbě, 6. září 2025, Horoměřice.

Světově proslulý atlet Armand Duplantis, české hvězdy biatlonu či vodního slalomu, ale také florbalisté, ledoví plochodrážníci, amatérští lyžaři, a dokonce traktoristé soutěžící v orbě! Disciplíny,...

28. května 2026  10:33

Kořenář netrénoval, je o gólmanech jasno? Oznámíme to až před zápasem, řekl Kalous

Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Poprvé se sklouzli po ledě na novém místě. V Curychu, ve Swiss Life Areně. Čeští hokejisté absolvovali ráno před čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem dobrovolné rozbruslení. Se dvěma brankáři,...

28. května 2026  9:56,  aktualizováno  10:20

