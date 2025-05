Ještě než půjdou do akce čeští hokejisté, je na programu skupiny B duel Švýcarska s Kazachstánem, v němž se favorit může alespoň na pár hodin vyšvihnout na první místo. Večer se pak v přímém souboji...

Fotbalovou Spartu bude do příští sezony jako sportovní ředitel stavět na nohy znovu Tomáš Rosický. „Ve funkci zůstává,“ prohlásil František Čupr, místopředseda klubového představenstva, fakticky...

Podruhé na letošním Giru cyklisté měří síly v závodě proti času. Zatímco první časovka byla spíše neznámou, tentokrát jezdci už trochu vědí, co od ostatních čekat. Vítězství z druhé etapy bude chtít...

Jsou to dva měsíce, kdy podstoupil transplantaci kostní dřeně. Čtyři týdny si poležel v nemocnici, teď už se kurýruje doma. „Nikdy bych neřekl, že něco takového budu muset zažít, ale nemoc si...

Vedení druholigových fotbalistů Líšně na tiskové konferenci potvrdilo změnu názvu na SK Artis Brno. Souvisí s ní stěhování na stadion do Králova Pole, kde působí Zbrojovka. Funkcionáři klubu zároveň...

Olympiáda? Tam chci! Spousta adeptů na pár míst, Američané bojují i mezi sebou

Premium

Od našeho zpravodaje v Dánsku Po náročné sezoně si sbalili výstroj a vyrazili do Evropy. Už jen to jim může pomoct, nahnali si pár plusových bodů. Co dál? Zaujmout, předvádět dobré výkony. Američtí hokejisté na mistrovství světa...