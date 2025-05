Giro ONLINE: Další divoká jízda v Apeninách. Uspěje únik? A co Vacek?

Vodní slalomářka Gabriela Satková se stala vicemistryní Evropy na kajaku. Třiadvacetiletá Češka, která dosud sbírala úspěchy především na kánoi, proměnila debut na seniorském ME v této kategorii v...

Tři zápasy favoritů, z toho dva proti týmům usilujícím o postup do čtvrtfinále. Tak zní sobotní hokejový program mistrovství světa skupiny A ve Stockholmu. Načíná ho utkání Finska proti Lotyšsku,...

Mistrovství světa v hokeji v roce 2025 je v plném proudu. Až turnaj skončí, budou fanoušci zvědavě vyhlížet, kde se odehrají další. Jaká jsou dějiště budoucích MS a kdy by mohl být příští šampionát v...

Umělec ve světě chrtů. A co Zlatý míč, mladý mistře Yamale?

Soupeři by ho dávno měli mít načteného, protože tuhle akci opakuje často. No jo, ale zastavte ho! Jak? Vždyť to skoro nejde. Viděli jste, jak geniálně Lamine Yamal, fotbalový zázrak, ve čtvrtek večer...