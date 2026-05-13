Giro ONLINE: Tvrdá zkouška cyklistů. V úvodu dvěstěkilometrové etapy silně prší

Sledujeme online   12:50
Cyklistické italské Giro pokračuje pátou etapou. Ta měří 203 kilometrů, peloton během ní zdolá několik kopců a celkem nastoupá víc než 4000 výškových metrů. Jak dopadne? Sledujte od 12.25 hodin v podrobné online reportáži.

Peloton ve čtvrté etapě Gira. | foto: AP

Úterní dějství přineslo změny v celkovém pořadí. Dosavadní uruguayský lídr Guillermo Silva z Astany odpadl z hlavního pole a do růžového dresu se místo něj oblékl domácí Giulio Ciccone z Lidl-Trek.

Žádný velký náskok ale nemá, s odstupem čtyř sekund jsou za ním hned tři soupeři – Švýcar Jan Christen z UAE, Němec Florian Stork z Tudoru a Kolumbijec Egan Bernal z Ineosu. Zatím skvěle si vede i Čech Jan Hirt, jenž v barvách NSN z desátého místa ztrácí 10 sekund.

I pátá etapa by mohla pořadím zamíchat.

Nabízí hodně proměnlivý profil. Po pár kilometrech peloton začne stoupat na vrchařskou prémii třetí kategorie, po ní následuje dlouhý sjezd a rovina. Po zhruba 130 kilometrech se silnice znovu zlomí a přijde další kopec.

Profil 5. etapy Gira d’Italia 2026

Montagna Grande di Viggiano je označený druhou kategorií. Měří 6,6 kilometru s průměrem 9,1 procent a maximem kolem patnácti procent. Nic lehkého!

Z jeho vrcholu bude zbývat do cíle v Potenze ještě necelých 50 kilometrů, posledních dvacet kilometrů se spíš klesá.

Kdo pásku protne jako první?

Spasitel Narváez vyvedl UAE z mizérie a smolař Ciccone zářil: Už jsem ani nedoufal

Kromě Hirta v závodě pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets, kteří si plní hlavně týmové úkoly a patří jim 135., respektive 137. místo.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

13. května 2026  12:50

