Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak se máte? My jsme pod vodou. Když nebe padalo na Giro a vítěze odepisovali

Tomáš Macek
  7:21
Na účtu Gira d’Italia na síti X se bezprostředně po dojetí středeční etapy objevilo: „Un finale assurdo.“ Absurdní finále. Třiadvacetiletý Igor Arrieta, pomocník z týmu UAE Emirates, který nikdy nic na scéně World Tour nevyhrál, najednou ovládl etapu Gira - a navíc jak! Poté, co třináct kilometrů před cílem upadl. Poté, co dva kilometry před cílem nevybral zatáčku a špatně odbočil. Poté, co mu dvakrát ujel souputník z úniku Alfonso Eulálio.
Španěl Igor Arrieta z UAE slaví vítězství během páté etapy italského Gira

Španěl Igor Arrieta z UAE slaví vítězství během páté etapy italského Gira | foto: AP

Portugalec Afonso Oliveira Eulálio z Bahrainu po zisku růžového dresu v páté...
Španěl Igor Arrieta z UAE slaví vítězství během páté etapy italského Gira
Španěl Igor Arrieta z UAE slaví vítězství během páté etapy italského Gira
Španěl Igor Arrieta z UAE slaví vítězství během páté etapy italského Gira
8 fotografií

„Předvedl jeden z nejbláznivějších comebacků v historii Gira,“ tvrdil o Igoru Arrietovi komentář televizní stanice TNT Sports.

Ovšem nešlo jen o koncovku této etapy.

Celá byla naprosto šílená.

Exprofesionál Jens Voigt, který ji v hustém dešti doprovázel na reportérském motocyklu, z trati hlásil: „Je strašná zima, celý se třesu, a to jsem pořádně oblečený a na motorce. Pro závodníky jde o jeden z nejtěžších závodních dnů v celé sezoně.“

Navíc v terénu, který byl všechno, jen ne snadný, s takřka 3800 nastoupanými metry na 203 kilometrech.

Nový lídr závodu Giulio Ciccone neskrýval na startu ve městě Praia a Mare dojetí, když se v 31 letech poprvé chystal na etapu v maglia rosa. Název firmy Trek měl na kole vybarvený dorůžova a na rám si nalepil samolepku připomínající Marka Pantaniho.

Bohužel, svůj růžový dres po většinu etapy ukazovat nemohl, zůstával skrytý pod pláštěnkou. A v cíli už Cicconemu nepatřil.

Dlouho se tato etapa odehrávala v kulisách apokalypsy. Bouřka, přívalové deště, provazce vody padající na hlavu, pak dokonce kroupy, navrch řinoucí se potoky vody na silnici, snížená viditelnost, občas až temno.

„Archa Noemova by se teď hodila. Nebe právě padá na Giro,“ uvedl server španělské verze Eurosportu. „Cyklisté plavou,“ informoval TNT Sports. A stáj Unibet Rockets Cycling, za kterou závodí i bratři Kopečtí, se fanoušků na sociálních sítích ptala: „Haló, jak se máte? My jsme pod vodou.“

Padali cyklisté a nejen oni, na mokru nevybrali smyk ani řidiči čtyř doprovodných motocyklů. „Stres dnes vystoupal na samou hranici únosnosti,“ říkal Matteo Tossato, sportovní ředitel stáje Tudor.

Jeho svěřenec Mathys Rondel by mohl vyprávět, rozbil totiž sklo automobilu stáje UAE.

„Měl defekt, musel měnit kolo a vracel se do pelotonu,“ popisoval Tossato. „Najednou totiž dvě auta před ním prudce zastavila, protože silnici zatarasili převlékající se jezdci. A Mathys vletěl přilbou do zadního skla vozu UAE.“

Měl obrovské štěstí, že incident přestál bez zranění.

Scény z oblékání a převlékání pláštěnek promrzlých jezdců jen dokládaly, jak drsný tento den byl. Felix Gall z Decathlonu potřeboval pomoc dvou členů realizačního týmu. Další jezdci se krkolomně snažili oblékat za jízdy a napříč týmy si navzájem pomáhali. Teplota klesala k 10 stupňům, boční vítr se do nich opíral i silou 30 km/h.

Felix Gall a akce pláštěnka:

Luca Paletti z týmu Bardiani přelétl i s kolem do lesa přes nízkou kamennou zídku - a zase se z něj vydrápal.

Padalo se také v souboji nejlepších mužů dne.

Stoupání Viggiana, se sklonem 9,2 procenta na 6,6 kilometrech, bylo padesát kilometrů před cílem zatím nejtěžším výšlapem na dosavadní trase závodu.

Favorité celkové klasifikace, kteří do té doby drželi uprchlíky před sebou na zhruba dvouminutovém laně, se tady usnesli, že nebudou dál mrhat silami na jejich sjíždění.

Ciccone by je nejspíš sjížděl rád, snažil se odhodlaně tahat tempo na čele prořídlé skupiny, ale byl na úmornou práci příliš sám, z týmu Lidl-Trek mu už nezůstal k ruce žádný pomocník.

Z uprchlíků v úniku se naopak v čele závodu oddělili dva mladíci: Igor Arrieta z UAE a Alfonso Eulálio z Bahrainu. Oba přijeli na Giro coby domestici, oba přišli v prvních dnech závodu o týmové lídry - a nyní oba dostali šanci jet na sebe.

Tak se jí chopili.

Bude to mezi nimi, jevilo se čím dál jasněji.

Bojovali však nejen proti sobě, zároveň i s mokrými silnicemi. A ne vždy šlo o boj vítězný.

V levotočivé zatáčce 13 kilometrů před cílem Arrietovi podklouzlo kolo, letěl na asfalt a sbíral ze země sebe i kolo se spadlým řetězem, než se znovu rozjel.

Rozhodnuto? Kdepak.

Šest a půl kilometru před metou ve městě Potenza padá do svodidel Portugalec Eulálio, i on musí nahazovat řetěz.

Opět šlapou pospolu, chystají se ke spurtu. Jenže dva kilometry před cílem Arrieta v další zatáčce nedobrzdí a aby se znovu nevyválel po zemi, nechá se vynést do boční ulice, odkud se musí vracet na trať.

Tak teď už je konečně rozhodnuto.

Jenže... vůbec ne.

„Když jsem dva kilometry před cílem zase ztratil Eulália, byl jsem tak moc frustrovaný a pomyslel jsem si: Teď už není možné vyhrát,“ vyprávěl Španěl. „Ale nevzdal jsem se a najednou jsem uviděl: Sakra, já se k němu snad znovu dokážu vrátit.“

Dokázal. Načež na posledních desítkách metrů naprosto vyčerpaného Portugalce předstihl.

„Posledních pár kilometrů jsem byl úplně prázdný, ale věděl jsem, že Eulálio je na tom podobně,“ líčil 23letý Arrieta. „Oba bychom si dnes zasloužili vyhrát.“

Nicméně vyhrát mohl jen jeden. Zatímco Arrieta ronil za cílem slzy štěstí, v Euláliově tváři se zrcadlilo obrovské zklamání. Ovšem jen chvíli. Pak si uvědomil: Nemáš etapu, zato máš maglia rosa.

„Neskutečný, šílený den,“ ulevil si a s úsměvem prozradil: „Měl jsem o motivaci navíc, protože Damiano Caruso (38letý týmový kolega, druhý na Giru 2021) se se mnou vsadil, že když na Giru vyhraju etapu, neskončí po sezoně kariéru a prodlouží smlouvu v Bahrainu o další rok.“

Pro oba nejlepší muže etapy byl jejich středeční počin až symbolický.

Arrieta vyhrál poprvé v životě na worldtourové scéně dvacet let poté, co na své jediné vítězství na Grand Tour dosáhl jeho otec José Luis Arrieta, současný sportovní ředitel stáje Movistar.

José Luis Arrieta se synem v roce 2008:

Eulálio se naopak oblékl do růžové na den přesně pět let poté, co na Giru v barvách Bahrainu ovládl etapu Gino Mäder. Ten Mäder, jenž před třemi lety tragicky zahynul po pádu na závodě Kolem Švýcarska.

Hirt jasným lídrem stáje NSN

Také pátou etapu dokončil Jan Hirt s favority celého závodu Vingegaardem, Pellizzarim, Cicconem, Arensmanem a dalšími ve skupině favoritů. V celkovém pořadí sice sestoupil z 10. na 16. místo, protože do popředí klasifikace se probili jezdci z úniku dne, ale nadále zůstává v těsném časovém kontaktu s lídry pro celkovou klasifikaci, jen jedno místo za Vingegaardem.

Etapa zároveň vyjasnila Hirtovu pozici v týmu. Alessandro Pinarello, jenž byl druhým lídrem NSN pro celkové pořadí, přijel do cíle na 52. místě deset minut za českým jezdcem a výsledkovou listinou se propadl.

„Věci se dějí z nějakého důvodu,“ říkal Aart Vierhouten, jeden ze sportovních ředitelů Bahrainu. „Měl jsem dnes v kapse kamínek, kterým jsem si Gina připomínal. Ten růžový dres je také pro něj.“

A ještě jedno datum bychom mohli přidat.

Před 117 lety, 13. května 1909 ve 2.53 v noci byla v Miláně odstartována úvodní etapa historicky prvního ročníku Gira, která vedla do Boloni, měřila 397 kilometrů a nejlepší cyklisté strávili na její trati čtrnáct hodin.

Byl to tehdy čas fenomenálních cyklistických válečníků na těžkých kolech s jediným převodem, kterým pravidla zakazovala přijímat cizí pomoc.

Profesionální cyklistika se od těch časů změnila k nepoznání.

Přesto pátá etapa Gira 2026 se svými ďábelskými podmínkami i nečekanými zvraty tuto éru válečníků alespoň vzdáleně připomněla.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Skvělý Nečas režíroval postupový obrat Colorada proti Minnesotě

Aktualizujeme
Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche se snaží tečovat před bránou Minnesota...

Hokejisté Colorada slaví postup do finále Západní konference play off NHL. Rozhodl o tom středeční obrat z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4:1 na...

14. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:38

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu.

Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...

14. května 2026  7:25

Jak se máte? My jsme pod vodou. Když nebe padalo na Giro a vítěze odepisovali

Španěl Igor Arrieta z UAE slaví vítězství během páté etapy italského Gira

Na účtu Gira d’Italia na síti X se bezprostředně po dojetí středeční etapy objevilo: „Un finale assurdo.“ Absurdní finále. Třiadvacetiletý Igor Arrieta, pomocník z týmu UAE Emirates, který nikdy nic...

14. května 2026  7:21

Detroit znovu hledí do propasti, ve druhém kole play off prohrál potřetí v řadě

Aktualizujeme
Donovan Mitchell (45) slaví výhru Cleveland Cavaliers na palubovce Detroit...

Detroit Pistons budou odvracet hrozbu vyřazení z play off NBA. V domácím pátém zápase druhého kola podlehli basketbalistům Cleveland Cavaliers 113:117 po prodloužení a v sérii ztrácejí 2:3 na zápasy....

14. května 2026  7:01

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi už trénují na místě, v pátek je čeká první zápas

Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.

Hokejové mistrovství světa 2026 hostí Švýcarsko. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také boje o medaile. Vše důležité...

14. května 2026

Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu

Premium
Hokejový útočník Jakub Flek na tréninku české reprezentace ve Fribourgu

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Stačí letmý pohled na soupisky. Zajímavá jména ani letos nechybí, o poutavé příběhy nebude nouze. Hned ale poznáte, že nedávné olympijské hry a návrat hvězd z NHL mají na hokejový šampionát ve...

14. května 2026

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

13. května 2026  23:54

City i bez Haalanda zdolali Crystal Palace a dál myslí na titul. Ztrácejí dva body

Omar Marmoush slaví gól proti Crystal Palace.

Fotbalisté Manchesteru City si připsali povinné vítězství. Ve středeční dohrávce 31. kola anglické Premier League na domácím stadionu porazili Crystal Palace 3:0 a dvě kola před koncem opět z druhé...

13. května 2026  20:49,  aktualizováno  23:52

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

13. května 2026  22:24,  aktualizováno  23:49

Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem

Také slávistický kapitán Holeš se prosadil proti Jablonci.

Přišli v bílých tričkách s třiadvacítkou na prsou a spokojeně se usadili za stůl v tiskovém centru. Pohodlná výhra 5:1 nad Jabloncem a zisk titulu alespoň částečně přebily rozčarování fotbalové...

13. května 2026  23:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Mistrovství světa v nedohlednu. Házenkáři v úvodním duelu s Francií vysoko prohráli

Aktualizujeme
Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v...

Čeští házenkáři v úvodním utkání play off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26:37 s favorizovanou Francií a už před venkovní odvetou ztratili reálné šance na postup na závěrečný...

13. května 2026  21:31,  aktualizováno  23:33

Inter má double. Po italské lize ovládl i domácí pohár, ve finále přemohl Lazio

Fotbalisté Interu Milán po vítězství v Italském poháru.

Fotbalisté Interu Milán slaví domácí double. Už jistí mistři ligy ovládli podesáté také Italský pohár. Ve finále na Olympijském stadionu v Římě porazili domácí Lazio 2:0.

13. května 2026  23:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.