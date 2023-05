Evenepoel jako Neymar? O pádech, kapkách deště a kluzkých cestách na Giru

Pro začátek aspoň jedna dobrá a uklidňující zpráva.

Z velkých favoritů Gira na středeční promoklou etapu prakticky nikdo nedoplatil. Oficiální výsledky, na které se tentokrát čekalo skoro dvě hodiny, potvrdily, že skoro všechny hvězdy dostaly stejný čas jako vítěz Kaden Groves.

Výjimkou byli jen Rigoberto Uraan s Jayem Vinem, kteří nabrali ztrátu minuty a 11 vteřin a pořadím klesli. Nedokázali se totiž po jednom z pádů dostat do přední skupiny před tříkilometrovou ochrannou zónou.

„Je vlastně překvapivé, že ztráta času postihla jen je vzhledem k tomu, co všechno se v etapě stalo,“ uvedla Laura Weislová z webu Cyclingnews.

A ne vždy za to mohli jen cyklisté.

Když se pes toulá

Jih Itálie je pověstný hromadou zatoulaných psů.

Když se Giro koná v těchto částech země, určitá pravděpodobnost, že se některý z nich připlete cyklistům do cesty, tady prostě je. Tvrdí to i italský novinář Cristiano Gatti, který z těchto míst pochází.

„Znám tu část země až příliš dobře na to, abych věděl, že žádná organizace, ani ta božská, nedokáže omezit a zadržet cyklistické ambice zatoulaných psů. Na druhou stranu, abyste srazili půlku balíku, v posledních letech nepotřebujete ani čtyřnohé parchanty. Stačí ti dvounozí, co si chtějí udělat fotku,“ uvedl novinář pro Tuttobiciweb.

Narážel pochopitelně na přibývající pády cyklistů poté, co se jim do cesty připletou fanoušci s telefonem, případně s pozdravem pro babičku a dědu – jako nechvalně známá fanynka z Tour.

🚨 🐕 Dog causes world champ Evenepoel to crash at @giroditalia 😱#GirodItalia pic.twitter.com/PXZiY5Sks4 — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) May 10, 2023

Ve středu na Giru každopádně za pád 152 kilometrů před cílem mohl pes, který se z levé strany vydal na procházku do pelotonu.

Žádný cyklista ho naštěstí přímo netrefil, ale Davide Ballerini se mu musel vyhýbat, udělal vlnu v balíku, kterou pár cyklistů neustálo.

Mezi nimi i Remco Evenepoel.

Rychle se o něj postaral lékař závodu, několik týmových kolegů a sportovní ředitel Quick-Stepu.

Belgičan sám pak do kamery poslal zdvižený palec.

O čtyři kilometry později ho týmoví kolegové dotáhli zpátky do hlavní skupiny.

„Po té první havárii vypadal Remco v pohodě, což byla velká úleva,“ uvedl doktor týmu Toon Cruyt.

Podruhé spadl o něco nepříjemněji, ale naštěstí už v ochranné tříkilometrové zóně, kde šli k zemi třeba i Hugh Carthy nebo Aleksandr Vlasov.

To mu před kolem přejel jeden z cyklistů Treku, lehce brnknul Belgičanovi o přední kolo, a ten to neustál. I proto poté, co se po několika desítkách sekund znovu postavil, tak zuřil. Neustále máchal rukama, naštvaně mluvil i se sportovními řediteli v týmovém autě.

„Druhý pád byl horší, z něj si odnesl velké bolesti pravé strany těla, hematom na svalech a bolavou kostrč. Doufáme, že po dobré masáži a večerním odpočinku se stav zlepší. Ale šestá etapa pro něj asi bude dost těžká,“ řekl lékař.

Fotbalová minulost?

Tak či tak, někteří fanoušci jeho chování po pádech nesli dost nelibě.

Jasně, ten druhý vypadal bolestivěji, ale po tom prvním mu i podle vyjádření lékaře nic nebylo. Asi se jen sklouzl po silnici. Jeho následné chování se mnohým nelíbilo.

„Vstávej, jsi cyklista. Nechovej se jak Neymar,“ napsal mu třeba jeden z nich.

Další zase narážel na jeho fotbalovou minulost: „Evenepoel je pořád opravdový fotbalista. Z pohodového pádu udělá divadlo.“

Naráželi na fakt, že Evenepoelovi se ani po jednom z pádů nechtělo příliš vstávat. Trůnil na zemi s nohama od sebe, přitom neměl nic zlomeného, měl maximálně pár modřin a odřenin.

I tak jen seděl, koukal kolem sebe a nadával.

Dost nezvyklý pohled na cyklistu. Vždyť drtivá většina profesionálů dělá všechno pro to, aby okamžitě nasedla na náhradní kolo. Ví, že jde často o každou vteřinu.

Remco Evenepoel sedí na zemi po svém prvním pádu v páté etapě Gira, který zavinil potulující se pes.

Tedy pokud nemají cokoliv v těle zlomeného, byť existují i takoví, kteří jsou schopni dojet etapu i se zlomeninou. Třeba Philippe Gilbert před pěti lety dojel 59 kilometrů do cíle šestnácté etapy Tour i se zlomenou čéškou…

Evenepoel ve středu jako kdyby počítal s tím, že na něj prostě všichni počkají.

Po prvním pádu absolutně nespěchal, vypadal tak trochu jak primadona, což mu zarputilí cyklističtí fanoušci dost zazlívají. Neradi by, aby se u takového šampiona projevovala jeho fotbalová minulost. Aby byl cyklistickým Neymarem.

Tak snad nebude. Vždyť těch, kteří v páté etapě spadli, bylo dost a nikdo další podobné manýry neměl.

Cavendish cílem proklouzal

Další z velkých pádů přišel třeba sedm kilometrů před cílem.

To šli k zemi i pozdější vítěz Kaden Groves, nebo další sprinteři Fernando Gaviria a Pascal Ackermann. Pozadu tehdy zůstal i růžový muž Andreas Leknessund s Primožem Rogličem. Oba se ale rychle vrátili zpět.

„Všechno je dobré. U toho pádu jsem měl docela velké štěstí. Jsem rád, že jsem tady,“ uvedl Roglič v cíli.

„Hodně hektické finále, ale po pádu jsem se snažil zůstat v klidu. Věřil jsem, že se vrátíme zpátky dopředu. Nebyl to nejpříjemnější den. Všechen ten déšť, chladno, ale naštěstí jsem měl i růžové oblečení do deště, takže jsem si růžovou mohl užít,“ vyprávěl Leknessund o svém prvním dni v čele Gira.

Nejbizarnější nehoda nakonec přišla až úplně v cíli.

Všechno to začalo docela nevinným uklouznutím Marka Cavendishe na bíle natřené čáře na asfaltu. Populární Cav zpomalil a vedle něj jedoucí Alberto Dainese ucítil šanci se přes něj dostat.

Jenže mu zkřížil cestu příliš brzy.

Cavendish s kolem zamířil doprava k bariéře, na kterou poslal nešťastníka Filippa Fiorelliho. Italovi se nějak zázračně povedlo na kole zůstat, Brit takové štěstí neměl.

Cílem vlastně proklouzal po břiše na pátém místě.

Mark Cavendish proklouzává cílem páté etapy Gira.

„Trochu mě bolí koleno, ale zlomeného asi nic nemám, maximálně morálku,“ svěřoval se Cav. „Byl jsem v perfektní pozici, zahájil jsem sprint, když mi na bílé čáře ujelo zadní kolo. Snad jsou všichni v pořádku.“

Za páskou přes něj ještě přepadli David Dekker, Mico Maestri a hlavně Andrea Vendrame, kterého odvezla sanitka.

Měl mít vykloubené rameno a rány na několik stehů.

„S týmem uděláme všechno pro to, abych se z pádu přes noc co nejlíp dostal. Doufám, že budu ve čtvrtek na startu, to je teď můj cíl. Bylo by srdcervoucí takhle Giro opustit,“ uvedl 28letý Ital.

Zraněný Andrea Vendrame skončil v cíli páté etapy v rukou lékařů.

Trochu nepříjemné je, že i čtvrteční etapa by měla vypadat podobně.

Meteorologové hlásí dokonce ještě vydatnější déšť, vítr a chladné podmínky v okolí Neapole, kam bude šestá etapa dojíždět.

Tak snad případné pády všichni přežijí.