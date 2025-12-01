Maratonské etapy, alpští velikáni a lákání Evenepoela. Giro odtajnilo trasu

Start 8. května v Bulharsku, cíl 31. května v Římě. Hrubé obrysy 109. ročníku Gira d’Italia byly známé už delší dobu, v pondělí představila agentura RCS sport i jemné detaily květnové Grand Tour. Chlouba italské cyklistiky tentokrát projede tři země. Během tří týdnů absolvují závodníci 3 459 kilometrů a nastoupají přes 49 tisíc výškových metrů. Které hvězdy pelotonu se na odtajněné trase potkají, ale zatím zůstává otázkou.
Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

Mads Pedersen s pohárem pro vítěze fialového dresu nejlepšího sprintera Gira.
Papež Lev XIV. se zdraví s držiteli dresů Gira, (zleva) Simonem Yatesem,...
SMEKÁM, SIMONE. Isaac del Toro v cíli 20. etapy Gira gestem ocenil svého...
Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira
Že si Giro neláme hlavu s aktuálními trendy silniční cyklistice, se ví už dlouho a trasa pro rok 2026 to jen potvrzuje. Hned pět etap měřících 200 nebo víc kilometrů – na to nejsou jezdci ani fanoušci z jiných závodů zvyklí.

V itineráři jsou opět stálice Blockhaus, Passo di Giau nebo Piancavallo, naopak po 34 letech se vrátí stoupání Pila.

Titul obhajuje Brit Simon Yates z Vismy, jenže hlavní hvězda týmu Dán Jonas Vingegaard už několikrát naznačil, že by si před tradičním vrcholem v podobě Tour de France rád střihl právě i Giro. Yatesovy myšlenky na obhajobu tak možná budou muset jít stranou.

„Moc rád bych se vrátil, Giro jsem si zamiloval. Ale uvidíme,“ mlžil o své další účasti britský cyklista přímo na prezentaci.

Simon Yates s trofejí pro vítěze Gira. Bude o ni moct příští rok bojovat znovu?

Dánův slovinský arcirival Tadej Pogačar nejspíš upřednostní jarní klasiky, načež se naplno vrhne na přípravu na Tour, a proto by stáj UAE Emirates mohl vést spíš mexický supertalent a naposledy druhý muž klání Isaac del Toro.

Proč jsem prohrál Giro. Tým mi neřekl o Van Aertovi, prozradil Del Toro

Vedení Gira výrazně usiluje i o účast Belgičana Remca Evenepoela, novou akvizici Red Bull–Bora–hansgrohe. Servíruje mu skvělou příležitost v podobě dlouhé časovky.

Jenže bude to stačit? Na to si svět ještě několik týdnů či měsíců počká. Trať už je ale známá. Jaká přesně bude?

První týden: Bulharsko i Blockhaus

Že Giro v příštím roce vypukne v Bulharsku, se už vědělo. V říjnu to potvrdili zástupci pořádající agentury RCS Sport. Půjde o patnáctý zahraniční start italské Grand Tour a třetí za posledních pět let.

V minulém ročníku klání vyrazilo z Albánie, v roce 2022 z Maďarska, tentokrát se centrem stane šestimilionová země na Balkáně. Pojedou se zde tři etapy, které by měly znamenat šanci pro sprintery či klasikáře.

Úvodní páteční dějství povede podél pobřeží Černého moře a vyvrcholí v Burgasu, druhé se rozhodne v městě Veliko Tarnovo a bude nejtěžším, vede totiž ve zvlněné krajině a měří přes 200 kilometrů, závěrečný den v Bulharsku rozhodnou silnice v hlavním městě Sofii.

V roce 2026 Giro poprvé odstartuje z Bulharska.

Pondělí je podobně jako při minulém ročníku vyhrazené na přesun do Itálie. I čtvrtý díl organizátoři plánovali s ohledem na daleké cestování, bude totiž krátký, jen 130kilometrový a nabídne jeden kopec.

V pátém dějství se už ale závod rozjede naplno.

Na řadě bude další dlouhá, více než dvousetkilometrová etapa do Potenzy, tentokrát navíc protkaná spoustou výšlapů.

V šestý závodní den obstará finiš Neapol, město pizzy, argentinské fotbalové ikony Diega Maradony a v roce 2026 zároveň Evropské hlavní město sportu. Giro tu bude mít cíl etapy už popáté v řadě a stejně jako v předešlých třech letech se očekává sprinterský dojezd.

Sedmá etapa bude první vysokohorskou a vyvrcholí na kopci Blockhaus. Vůbec poprvé se na tento vrchol šlapalo v roce 1967 a premiérové vítězství na Giru si zde připsal Eddy Merckx, v té době ještě jedenadvacetiletý a poměrně neznámý mladík.

Jeho triumf tehdy mnozí zlehčovali: „Je to sprinter, vrchaři a lídři ho nechali vyhrát.“ O pár let později všichni změnili názor.

Na Blockhaus má nesmazatelné vzpomínky i Yates: „Na tomto stoupání jsem v roce 2022 vážně trpěl. Začátek závodu mi vyšel skvěle, ale pak jsme přijeli na Blockhaus, já se necítil úplně ideálně a Giro pro mě ten den skončilo. Takže je to kopec, který může změnit průběh závodu,“ varoval své kolegy.

ROK 2022. Naposledy se na vrcholu Blockhausu radoval pozdější vítěz ročníku Jai Hindley.

Kromě samotného závěrečného stoupání je na sedmém dni závodu děsivá jeho délka – 246 kilometrů v rozhodně ne rovinatém profilu. Jezdce zkrátka tato zkouška prověří ze všech stran.

Osmé dějství skončí ve městě Fermo a pro jezdce na celkové pořadí bude zvlněný profil nejspíš znamenat oddech. Vždyť v devátém se bude opět finišovat na kopci, tentokrát nohy zájemců o titul prověří Corno alle Scale, na němž největší obavy budí poslední tři strmé kilometry.

Druhý týden: Závan Alp i šance pro sprintery

V pondělí Giro naservíruje první řádný volný den. V desátém dílu se závod opět rozjede individuální časovkou, jež měří 40 kilometrů a vzhledem k rovinatému profilu by měla znamenat skvělou možnost pro specialisty na tuto disciplínu.

Jedenáctý závodní den vyvrcholí v Chiavari a na své si pravděpodobně znovu přijdou klasikáři či sprintery.

I ve dvanácté etapě do Novi Ligure by o prvenství mohli zabojovat největší rychlíci pelotonu a po rovině povede i třinácté dějství s cílem ve Verbanii, tentokrát však konec dne zpestří pár strmých výšlapů.

Troufalý návrh pro Tour. Chcete vidět Pogačara na Alpe d’Huez? Tak si zaplaťte

Milovníci hor pookřejí při čtrnácté etapě, kdy se Giro konečně dotkne Alp. Do pouhých 133 kilometrů vměstnali organizátoři pět stoupání včetně toho závěrečného – skoro sedmnáctikilometrového – s příhodným jménem Pila.

Na závěr druhého týdne se do akce nakrátko vrátí sprinteři, které čeká hromadný dojezd v Miláně, kde následně Giro stráví poslední volný den.

Třetí týden: Obr Giau, finiš v Římě

V šestnáctém dílu navštíví závod Švýcarsko, které hostí intenzivní horskou etapu mezi Bellinzonou a Carìm.

Sedmnáctý den absolvují cyklisté opět 200 kilometrů v sedle a dojezd na Andalo připomene další vítězství Eddyho Merckxe z roku 1973.

Osmnácté dějství zase nabídne příležitost pro klasikáře. Vyvrcholí v Pieve di Soligo a vzhledem k náročným alpským zkouškám by mohlo znamenat skvělou šanci pro únik a oddech pro favority.

Naštval Königa, vychoval Pogačara. Majka nejvíc zářil, když pozornost mířila na jiné

Devatenáctá etapa bude královská. Její profil vypadá jako pila, neustále nahoru-dolů.

Cyklisté se vydají i na vrchol ikonického Passo Giau, které bude se svou nadmořskou výškou 2233 metrů nejvyšším bodem ročníku. Po něm ještě následuje další „dvoutisícovka“ Passo Falzarego, cíl obstará Piani di Pezzé, které má sice jen pět kilometrů, ovšem takřka desetiprocentní sklon a maxima kolem patnácti procent.

To tu ještě nebylo: dvě etapy po sobě na Alpe d’Huez. Tour 2026 byla odtajněna

Dvacátá etapa vše rozhodne. Pro šéfa závodu Vegniho je nadcházející ročník posledním v ředitelské roli a osobně si přál, aby se předposlední den nesl v duchu připomínání padesátiletého výročí zemětřesení, které zpustošilo oblast Furlánska.

Pocta to bude velkolepá, start je naplánován z městečka Gemona del Friuli, které bylo v roce 1976 epicentrem zemětřesení a zahynulo v něm kolem 400 lidí.

Pozornost se pak přesune na sportovní drama – vždyť závěrečnou bitvu svedou jezdci na kopci Piancavallo. Absolvují ho dvakrát a na 14,5 kilometrech skoro osmiprocentní sklon.

Následně se peloton přesune do Říma, kde stejně jako v minulém ročníku dojde i ke korunovaci nového krále růžového závodu.

Kdo jím bude?

