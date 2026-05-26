Ufňukaní vyhrávají? Vingegaard terčem italských médií za vyjednanou neutralizaci

Tomáš Macek
  8:06
Od našeho zpravodaje v Itálii - Šlo o druhé nejdiskutovanější téma nedělní 15. etapy cyklistického Gira v Miláně, hned po senzačním úspěchu uprchlíků. Otázka zněla: Bylo skutečně nutné neutralizovat pro celkovou klasifikaci závěrečné kolo na městském okruhu, jak to u jury vyjednal lídr závodu Jonas Vingegaard?
Jonas Vingegaard v růžovém trikotu před startem 15. etapy Gira

Jonas Vingegaard v růžovém trikotu před startem 15. etapy Gira | foto: AP

Jistá vyjádření v italským médiích nebyla poté k lídrovi Vismy právě lichotivá. Snad nejdrsněji se vůči němu na serveru Tuttobiciweb vyjádřil Cristiano Gatti, jeden z nejuznávanějších italských cyklistických novinářů, když napsal: „Ufňukaní ve sporech vyhrávají, a tak Giro opět muselo ustoupit do pozadí.“

Ve svém premiérovém dni v růžovém trikotu přijel Vingegaard k zástupcům jury už po prvním ze čtyř 16kilometrových městských okruhů.

Argumentoval ve stylu: Okruh je příliš nebezpečný, může na něm dojít k pádům, které by zásadně ovlivnily celkové pořadí, proto byste měli zneutralizovat čas.

Nedlouho poté se týmy dozvěděly, že časomíra bude zastavena pět kilometrů před cílem.

Jenže ani to některým favoritům závodu nestačilo.

Lídr Vismy se tudíž opět zjevil u vozu jury, stejně jako Giulio Ciccone z Lidl-Treku a Victor Campenaerts, další cyklista Vismy.

„Tentokrát jsem při etapě strávil víc času u auta jury než u mého vlastního týmového auta,“ glosoval později Vingegaard.

Každopádně po jeho druhé intervenci přišla zpráva, že jury čas zastaví už při nájezdu do posledního kola, 16,3 kilometru před metou.

Chování muže v maglia rosa se následně po etapě ocitlo pod drobnohledem i ve studiu televize RAI, které je pravidelně vysílané pod názvem Processo alla Tappa. Zpomalené záběry Vingegaarda, jak vyjednává s předsedkyní jury, se zde přehrávaly zas a znovu.

Moderátor Alessandro Fabretti se dokonce snažil Dána označit za jediného strůjce neutralizace a naznačoval, že členové jury si lídrovi závodu nedovolili oponovat. Bývalá profesionálka Giada Borgatová nicméně namítala: „Coby nositel růžového trikotu je de facto mluvčím celého pelotonu.“

Na tiskové konferenci vzápětí lídr Gira vysvětloval, že trasa byla natolik nebezpečná, že výmoly na silnicích v centru města znemožňovaly sáhnout po bidonu nebo gelu, aniž by závodník neriskoval pád.

„Samozřejmě jsme se o tom v rámci pelotonu s ostatními bavili,“ tvrdil. „Kdybych byl jediným, kdo měl takový názor, bylo by to jiné. Ale myslím, že všichni měli stejnou vizi. Lidé z jury pak byli přátelští a pochopili, že nechceme riskovat.“

Stejný názor jako on měli především jezdci z popředí celkové klasifikace, někteří sprinteři naopak dávali najevo: Neutralizace nebyla vůbec nutná.

Vingegaard nechtěl říci, se kterými z lídrů situaci probíral. „To si nechám pro sebe,“ odvětil reportérům.

V zákulisí se hovořilo, že za neutralizaci se kromě něj, Cicconeho a Campenaertse hlasitě zasazoval také Thymen Arensman z Ineosu, čtvrtý v celkovém pořadí.

Arensmanův sportovní ředitel Elia Viviani líčil: „Klíčové bylo, aby se kluci z celkového pořadí dostali do cíle bez problémů a aby sprinteři zároveň mohli bojovat o etapu. Stav silnic ve městech, jakým je Milán, bývá vždycky problémem i proto, že kvůli neustále silnému provozu nelze obnovovat jejich povrch tak, jak je to možné jinde.“

Rovněž Jan Hirt, šestnáctý muž klasifikace, poukazoval: „Byla tam spousta kostek, mezer mezi tramvajovými kolejemi i dalších děr na silnici.“

Společnost RCS se v pondělí ohradila, že s hodnocením jezdců nesouhlasí. Její generální ředitel Paolo Bellino důrazně odmítl tvrzení, že milánský okruh byl nebezpečný.

„Myslím, že jezdci s tím, co bylo řečeno, zašli příliš daleko,“ konstatoval. „Okruh v Miláně byl krásný a velmi dobře navržený. Prohlédli jsme si každý metr a jeho bezpečnost byla plně zaručena.“

Jonas Vingegaard v růžovém dresu během patnácté etapy Gira, která končila v Miláně.

Vingegaard se dočkal kritiky italských médií také proto, že „jezdci, kteří často na Giru protestují proti stavu vozovky a počasí na Giru, jsou kupodivu zticha, když se podobný problém objeví na Tour“.

Na předloňském Giru došlo rovněž na žádost jezdců kvůli silnému dešti a sněžení ke zkrácení etapy na Monte Pana, kterou vyhrál Tadej Pogačar. Ten poté vyjádřil spokojenost s rozhodnutím jury, ale zároveň si dával pozor, aby se přihlásil k přímé odpovědnosti za verdikt.

„Někdy máme velmi silný pocit, že se takové situace stávají jen na Giru,“ psala nyní Gazzetta dello Sport.

Vingegaard namítl, že on sám už v březnu při worldtourovém závodě Paříž–Nice ostře kritizoval silnice, které tam organizátoři ze společnosti ASO použili pro úvodní etapu.

Při tiskové konferenci v Miláně naopak zas a znovu děkoval jury, že vyhověla žádostem jezdců.

„Neděle pro mě byla výjimečným dnem, kdy jsem poprvé v životě oblékl růžový dres a navíc jsem v něm přijel do tak významného cyklistického města, jakým je Milán,“ popisoval. „Bylo by smutné, kdyby takový den pokazil zbytečný pád v pelotonu.“

Paradoxně, i když v posledním kole už mohl klidně svěsit nohy a dojet neutralizovanou etapu volně za pelotonem, dokončil ji v nervózním hlavním poli zběsile nahánějícím uprchlíky, stejně jako řada dalších jezdců z popředí celkové klasifikace.

Kontroverzí nicméně nastalo v neděli ještě víc. K tématům „motorka před uprchlíky“ a „neutralizace posledního kola“ se přidalo ještě „vyloučení“.

Postihlo italského sprintera Enrika Zanoncella z druholigové stáje Bardiani.

Důvod? V koncovce závodu při strkanici o pozice úderem hlavy zasáhl svého soupeře Roberta Donaldsona z týmu Jayco AlUla, jenž následně ve vysoké rychlosti upadl, přičemž se mu další cyklisté snažili vyhnout.

Za co byl Zanoncello vyloučen:

Jury po přezkoumání záběrů Zanoncella okamžitě diskvalifikovala ze závodu a přidala pokutu 1000 švýcarských franků.

Ital startoval na svém třetím Giru a jeho nejlepším výsledkem v letošním ročníku bylo deváté místo v hromadném spurtu v Neapoli.

Lepší už nepřidá.

Stáj Bardiani verdikt přijala v neděli mlčky – a bez komentáře.

Zato Zanoncello se během pondělního volného dne vyjádřil – a odmítl přijmout vinu.

„Já tu nehodu nezpůsobil,“ tvrdil. „Byla to velmi chaotická etapa: kdosi do mě vrazil zleva, ztratil jsem kontrolu nad kolem a v tu chvíli jsem už neměl prostor, abych se kontaktu s Donaldsonem vyhnul. Pohyb mé hlavy byl důsledkem snahy znovu získat rovnováhu. Vyloučení je velká nespravedlnost.“

