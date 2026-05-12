Giro ONLINE: První italská etapa. Kdo ovládne nevyzpytatelný závěr?

Startovní Catanzaro je součástí Gira pravidelně už od roku 1930. Růžový závod se do hlavního města Kalábrie vrací po deseti letech, kde tu shodou okolností také startovala čtvrtá etapa. Měla ale mnohem obtížnější profil a v cílovém Praia a Mare slavil po sólu Diego Ulissi.
Tentokrát se vítězství z úniku spíš neočekává, i když kdo ví? Těžko čitelný profil s kopcem hned po startu, pak dlouhou rovinou a záludným závěrem je pro překvapení jako dělaný.
ONLINE: 4. etapa Gira d’Italia
Sledujeme v podrobné reportáži.
Ještě před startem se můžou závodníci pokochat největším obloukovým mostem v Itálii, případně nakoupit pro své drahé místní samet, kterým je Catanzaro vyhlášené už od dob Byzantské říše.
Stoupá se hned od startu. Přestože Marcellinara není ani vrchařská prémie, může hodně ovlivnit podobu úniku. Vrchol má už na šestém kilometru a od té chvíle se v podstatě jen klesá nebo jede po rovinatém pobřeží Tyrhénského moře. Tam může peloton potrápit hrozící boční vítr.
Změnu v tónu dne přináší sprinterská prémie ve městě San Lucido, odkud se peloton nejenže začne stáčet do vnitrozemí, ale především stoupat na Cozzo Tunno.
To má sice 14,4 kilometru, oficiální stránky Gira ale rovnou hlásí, že se jezdci nemusí bát žádného náročného sklonu. Přesto může mnohé potrápit.
Po něm už navíc není příliš prostoru na vydechnutí či přeskupení sil. Po rychlém sjezdu do údolí řeky Crati přichází speciální rychlostní prémie a pak už táhlý nájezd do cílové Cosenzy.
Ta se poprvé objevila v itineráři Gira ještě o rok dříve než startovní Catanzaro a bude to třiadvacátá návštěva italské Grand Tour ve městě, které je osídlené už od starověku.
Závěr vede po širokých silnicích a na posledních třech kilometrech se musí peloton vymotat v sedmi pravoúhlých zatáčkách. To může dojezd ovlivnit společně se sklonem 3,7 % na poslední čtyřstovce.
Kdo v nepředvídatelném finiši zazáří? Sledujte v online reportáži.