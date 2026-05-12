Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Giro ONLINE: První italská etapa. Kdo ovládne nevyzpytatelný závěr?

Autor:
Sledujeme online   13:40
Cyklistické Giro d’Italia se po třídenním bulharském dobrodružství představí na domácí půdě. Čtvrtá etapa projíždí Kalábrií, měří pouhých 138 km a dvě třetiny vedou po rovině, jednoznačně sprinterská však není. Čtrnáctikilometrový kopec v závěru a neustálé mírné stoupání do cílové rovinky může se šancemi rychlých mužů pelotonu pořádně zamíchat. Dění sledujte v podrobné online reportáži od 14:00.

Cyklisté na trati třetí etapy Gira | foto: AP

Startovní Catanzaro je součástí Gira pravidelně už od roku 1930. Růžový závod se do hlavního města Kalábrie vrací po deseti letech, kde tu shodou okolností také startovala čtvrtá etapa. Měla ale mnohem obtížnější profil a v cílovém Praia a Mare slavil po sólu Diego Ulissi.

Tentokrát se vítězství z úniku spíš neočekává, i když kdo ví? Těžko čitelný profil s kopcem hned po startu, pak dlouhou rovinou a záludným závěrem je pro překvapení jako dělaný.

ONLINE: 4. etapa Gira d’Italia

Sledujeme v podrobné reportáži.

Ještě před startem se můžou závodníci pokochat největším obloukovým mostem v Itálii, případně nakoupit pro své drahé místní samet, kterým je Catanzaro vyhlášené už od dob Byzantské říše.

Stoupá se hned od startu. Přestože Marcellinara není ani vrchařská prémie, může hodně ovlivnit podobu úniku. Vrchol má už na šestém kilometru a od té chvíle se v podstatě jen klesá nebo jede po rovinatém pobřeží Tyrhénského moře. Tam může peloton potrápit hrozící boční vítr.

Profil 4. etapy Gira d’Italia 2026

Změnu v tónu dne přináší sprinterská prémie ve městě San Lucido, odkud se peloton nejenže začne stáčet do vnitrozemí, ale především stoupat na Cozzo Tunno.

To má sice 14,4 kilometru, oficiální stránky Gira ale rovnou hlásí, že se jezdci nemusí bát žádného náročného sklonu. Přesto může mnohé potrápit.

Po něm už navíc není příliš prostoru na vydechnutí či přeskupení sil. Po rychlém sjezdu do údolí řeky Crati přichází speciální rychlostní prémie a pak už táhlý nájezd do cílové Cosenzy.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Ta se poprvé objevila v itineráři Gira ještě o rok dříve než startovní Catanzaro a bude to třiadvacátá návštěva italské Grand Tour ve městě, které je osídlené už od starověku.

Závěr vede po širokých silnicích a na posledních třech kilometrech se musí peloton vymotat v sedmi pravoúhlých zatáčkách. To může dojezd ovlivnit společně se sklonem 3,7 % na poslední čtyřstovce.

Kdo v nepředvídatelném finiši zazáří? Sledujte v online reportáži.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Přímý přenos
Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterní mimořádné zasedání disciplinární komise dozvěděla...

12. května 2026  12:04,  aktualizováno  14:06

Giro ONLINE: První italská etapa. Kdo ovládne nevyzpytatelný závěr?

Sledujeme online
Cyklisté na trati třetí etapy Gira

Cyklistické Giro d’Italia se po třídenním bulharském dobrodružství představí na domácí půdě. Čtvrtá etapa projíždí Kalábrií, měří pouhých 138 km a dvě třetiny vedou po rovině, jednoznačně sprinterská...

12. května 2026  13:40

Raketa tentokrát přežila. Prohrávající Gauffová si vztek vybila sama na sobě

Tenistka Coco Gauffová

Coco Gauffová během zápasu znovu neudržela emoce na uzdě. Frustraci z nepříznivě se vyvíjejícího duelu si však americká tenistka tentokrát nevybila na raketě ani na vybavení, ale sama na sobě. Z...

12. května 2026  13:40

Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl

Matěj Blümel před odletem na mistrovství světa.

Jen co přišel, hned si na něj ukazovali. „Ten s bílými hokejkami,“ dávali reportéři pokyny fotografům. Na letiště v Praze právě dorazil Matěj Blümel, v Česku dlouho neviděná tvář. „Už jsem se nemohl...

12. května 2026  13:36

Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním...

Ve vedení fotbalové Sparty je osm let, ale v úterý po poledni její výkonný místopředseda František Čupr poprvé předstoupil před disciplinární komisi. „Komisi jsem řekl, že jsem velmi nerad, když tu...

12. května 2026  13:29

Tvrdík vzkázal fanouškům, ať se přihlásí na policii. Slušným chce tresty zmírnit

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Ještě před mimořádným zasedáním disciplinární komise, která v úterý po poledni řeší sobotní nedohrané derby pražských S, se Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, společně s generálním...

12. května 2026  13:19

Siniaková s Townsendovou navazují i v Římě. Zapsaly 16. výhru v řadě

Taylor Townsendová s Kateřinou Siniakovou promýšlí strategii během finále v...

Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vstoupily do turnaje v Římě úspěšně, americko filipínský pár Hailey Baptisteová, Alexandra Ealaová porazily jasně 6:2, 6:1. Nasazené dvojky...

12. května 2026  13:05

Fanoušek: Stydím se za Slavii, dal bych doživotní zákazy. Uzavření tribuny je nefér

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Už deset let fanoušek Honza z Ústeckého kraje nevynechá jediný domácí zápas fotbalové Slavie, na Tribuně Sever nechyběl ani na sobotním, nakonec skandálním derby se Spartou. A jako většina ostatních...

12. května 2026

Artis vsadil na mladíky a ukázal hlad. Každý zápas je play off, ví Nádvorník

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Poprvé nechal doma bílé kalhoty. Vzal si černé, přezul boty a místo tradiční tašky sbalil na cestu na sever kufr. „Bylo to ale i z úcty k Opavě,“ usmál se kouč druholigového Artisu Roman Nádvorník po...

12. května 2026  11:52

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finský obránce Vili Saarijärvi slaví trefu do české brány.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

12. května 2026  11:34

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

12. května 2026  11:27

54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci je i Chorý, Černý šanci nedostal

David Douděra oslavuje svou rychlou branku v utkání s Gibraltarem. Spolu s ním...

V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom...

12. května 2026  10:15,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.